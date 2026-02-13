Ft
rendőrség Budakeszi tűz

Bejelentést tett a rendőrség: ez okozhatta a halálos kimenetelű tragédiát Budakeszin

2026. február 13. 11:40

Három ember vesztette életét a lángokban.

2026. február 13. 11:40
null

Az elsődleges vizsgálatok szerint valószínűleg az egyik szobában történt robbanás okozhatta a három halálos áldozatot és huszonhét sérültet követelő, Budakeszin péntekre virradóra történt háztüzet – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken, a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján.

Beluzsárné Belicza Andrea azt mondta: már az elsődleges vizsgálatok és meghallgatások során kiderült, hogy valószínűleg az egyik szobában történt egy robbanás, és attól keletkezett a tűz. Azt, hogy pontosan mi és hogyan okozta a tüzet, majd csak a tűzvizsgálat után tudják megmondani - tette hozzá.

Az elsődleges vizsgálatok arra is rámutattak, hogy az épületben több szabálytalanság mellett valószínűleg a gázvételezés sem volt szabályos. Az ügyben közveszélyokozás miatt indult büntetőeljárás – közölte.

Beluzsárné Belicza Andrea kérdésekre válaszolva elmondta, az elsődleges adatok szerint az érintett épületben – ami munkásszállónak is nevezhető – 47-en tartózkodtak. Az MTI kérdésére válaszolva közölte: mind a 47 ember magyar állampolgár.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

wadcutter
2026. február 13. 12:11
utolsó szavak a robbanás előtt: -ne azt, hanem a pirosat........
hernadvolgyi-2
2026. február 13. 12:08
Kistérségi "MacGyver",fel akarta találni az örökmozgót. Sikerült de a tervek elégtek.
ihavrilla
2026. február 13. 11:55
Nem egy értelmes cikk. Megtudjuk belőle, hogy azért égett le a ház, mert tűz ütött ki.
