Rossz emberrel húztak ujjat: quadjához kötözve vitte be a tolvajokat a rendőrségre a brit farmer

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
A hatóságok nem a gazdának kedveztek.
A Visegrád 24 beszámolója szerint egy brit gazda két férfit tartóztatott le, akiket lopáson ért a földjén.
A rendőrség tájékoztatása szerint a gazda a két férfit a quadjára kötve vitte el a legközelebbi kapitányságra.
A hatóságok azonban közölték, hogy a gazdát a történtek miatt letartóztatták, és testi sértés vádjával fogják megvádolni.
Nyitókép: X / Visegrád 24