Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
brit quad rendőrség hatóságok gazda

Rossz emberrel húztak ujjat: quadjához kötözve vitte be a tolvajokat a rendőrségre a brit farmer

2026. február 24. 20:54

A hatóságok nem a gazdának kedveztek.

2026. február 24. 20:54
null

A Visegrád 24 beszámolója szerint egy brit gazda két férfit tartóztatott le, akiket lopáson ért a földjén.

A rendőrség tájékoztatása szerint a gazda a két férfit a quadjára kötve vitte el a legközelebbi kapitányságra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A hatóságok azonban közölték, hogy a gazdát a történtek miatt letartóztatták, és testi sértés vádjával fogják megvádolni.

Nyitókép: X / Visegrád 24

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
citromosParizer
2026. február 24. 21:57
majd tanul belőle és legközelebb nem viszi be őket
Válasz erre
1
0
74bro
2026. február 24. 21:50
Tettesvédelem. Ha a gazdát leütik baseballütővel, akkor is őt büntetik meg, mert összevérezte az ütőt. A nyugati embert egy mindentől rettegő nyuszi szerepébe akarják kényszeríteni. Ha nem sikerül a forradalom szemből, megkapja a fehér ember hátulról, alattomban.
Válasz erre
1
0
akitiosz
2026. február 24. 21:50
Erre számítottam. A jog a bűnözőket védi a sértettekkel szemben.
Válasz erre
1
0
vizesnyolcas
2026. február 24. 21:30
Volt azért kis hazánkban olyan is, hogy a betörőt elkapta a házigazda, kihívta a rendőröket, azok kirámoltatták a betörő hátizsákját. "Hát, ez kevés lesz, ez még csak szabálysértésnek számít", mondták a rendőrök a lopott holmira, és dobtak még pár dolgot a kupachoz.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!