Magyar Péter teljesen begőzölt, képtelen volt uralkodni magán! (VIDEÓ)

Megérkezett az idei év első felmérése: mutatjuk a legnagyobb meglepetést! (VIDEÓ)
Továbbra is magabiztosan vezet a Fidesz-KDNP.
Sorra érkeznek az elemzői vélemények és a felmérések a közelgő országgyűlési választásról. Az ellenzék számára nem sok jót jeleznek előre. Magyar Péter fel is kapta rendesen a vizet, és megint nem tudott uralkodni magán.
A Fidesz magszavazói rétege stabil, még erősödött is 2022 óta, mert aki eddig a kormányzó párt mellett maradt, nem is fog máshoz csapódni az áprilisi választásokig – hangzott el a Klubrádió Másrészről című műsorában a napokban.
A kormánypárti elhajlással nehezen vádolható vendégek, Szabó Andrea, a TKI Ifjúságkutató Intézet igazgatója és Tóth Szilárd János, az ELTE Társadalomtudományi Karának kutatója azt elemezték, hogy milyen kilátásokkal futnak neki a pártok és Magyar Péter a tavaszi választásoknak, és mit mutatnak az elemzések az emberek várakozásairól, valamint a pártszimpátiák alakulásáról.
Az a helyzet, hogy a Fidesz magszavazói tábora nem csökkent, hanem nőtt. Tehát a 2022-ben lévő magszavazói réteg az kisebb arányú volt értelemszerűen – hiszen ott voltak peremszavazók –, mint most. Most jóval nagyobb a magszavazói réteg, mert egyszerűen megszilárdult a Fidesz szavazótábora ezalatt a négy év alatt, azért, mert akik ott maradtak, azok már megrendíthetetlen szavazókká váltak –
fejtette ki Szabó Andrea.
A szakértő beszélt arról is, hogy szerinte Magyar Péter ideálja az 1998 és 2002 közötti Fidesz: jobboldali, polgári, konzervatív. Ugyanakkor igyekszik széles néppártot építeni, amely baloldali és liberális elemeket is integrál. Kifejtette: „Tehát, hogy miután ez a minta, ezért ő nem tud más lenni, mint jobboldali. Ennek ellenére azért érződik, hogy megpróbálja a közpolitikáját is egy szélesebb ideológiai sávba nyitni, tehát bizonyos liberális, bizonyos baloldali elemeket is átvenni.”
Időközben kiderült, hogy a karácsonyi szünetben lényegében nem mozdultak meg a pártpreferenciák, és ezzel állandósulni látszik a kormánypárt előnye.
– derül ki a Nézőpont Intézet januárban készült közvélemény-kutatásából.
Kongresszusán a Fidesz a nyugodt erő képét igyekezett hangsúlyozni, a „világrendetlenség” korában a biztos választás üzenete érthető ellenpont. A kormány- és vezetőképesség, a tapasztalat, valamint a nemzetközi kapcsolatrendszer jelentősége a következő hónapokban felértékelődhet. A kormánypárt támogatottságát azonban a jóléti intézkedések is erősítik, melyek csökkentik a kormánykritikus szavazók protestpotenciálját. Ezzel szemben a Tisza Párt a karácsonyi szünetben sem talált magára tematikusan. A képviselőjelöltek nyilatkozatstopja után minden erejét a „szőlőutcázásra” fordította, de az láthatóan nem volt képes növelni táborát.
Magyar Péter egyébként hétfőn a kormánypártisággal nehezen vádolható Telexnek is nekirongyolt, mivel a portál közölni merte a Nézőpont felmérését. Legutóbb a 444.hu bejegyzése alatt szúrt oda ellenzéki médiumnak a Tisza-vezér.
Most a baloldali portál kapta meg a „magáét” a hírérzékeny brüsszeli politikustól.