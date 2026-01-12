Ft
magyar péter fidesz – kdnp választás

Magyar Péter teljesen begőzölt, képtelen volt uralkodni magán! (VIDEÓ)

2026. január 12. 20:27

Sorra érkeznek az elemzői vélemények és a felmérések a közelgő országgyűlési választásról. Az ellenzék számára nem sok jót jeleznek előre. Magyar Péter fel is kapta rendesen a vizet, és megint nem tudott uralkodni magán.

2026. január 12. 20:27
null

A Fidesz magszavazói rétege stabil, még erősödött is 2022 óta, mert aki eddig a kormányzó párt mellett maradt, nem is fog máshoz csapódni az áprilisi választásokig – hangzott el a Klubrádió Másrészről című műsorában a napokban.

A kormánypárti elhajlással nehezen vádolható vendégek, Szabó Andrea, a TKI Ifjúságkutató Intézet igazgatója és Tóth Szilárd János, az ELTE Társadalomtudományi Karának kutatója azt elemezték, hogy milyen kilátásokkal futnak neki a pártok és Magyar Péter a tavaszi választásoknak, és mit mutatnak az elemzések az emberek várakozásairól, valamint a pártszimpátiák alakulásáról.

Magyar
Magyar Péter képtelen uralkodni magán!

Az a helyzet, hogy a Fidesz magszavazói tábora nem csökkent, hanem nőtt. Tehát a 2022-ben lévő magszavazói réteg az kisebb arányú volt értelemszerűen – hiszen ott voltak peremszavazók –, mint most. Most jóval nagyobb a magszavazói réteg, mert egyszerűen megszilárdult a Fidesz szavazótábora ezalatt a négy év alatt, azért, mert akik ott maradtak, azok már megrendíthetetlen szavazókká váltak –

 fejtette ki Szabó Andrea.

A szakértő beszélt arról is, hogy szerinte Magyar Péter ideálja az 1998 és 2002 közötti Fidesz: jobboldali, polgári, konzervatív. Ugyanakkor igyekszik széles néppártot építeni, amely baloldali és liberális elemeket is integrál. Kifejtette: „Tehát, hogy miután ez a minta, ezért ő nem tud más lenni, mint jobboldali. Ennek ellenére azért érződik, hogy megpróbálja a közpolitikáját is egy szélesebb ideológiai sávba nyitni, tehát bizonyos liberális, bizonyos baloldali elemeket is átvenni.” 

Nézőpont: Jelentős előnyben a Fidesz

Időközben kiderült, hogy a karácsonyi szünetben lényegében nem mozdultak meg a pártpreferenciák, és ezzel állandósulni látszik a kormánypárt előnye. 

  • A Fidesz–KDNP egy most vasárnapi választáson a listás szavazatok 47, 
  • a Tisza Párt pedig 40 százalékát kapná meg. 
  • Harmadik pártként a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe, 6 százalékos eredménnyel 

– derül ki a Nézőpont Intézet januárban készült közvélemény-kutatásából.

Kongresszusán a Fidesz a nyugodt erő képét igyekezett hangsúlyozni, a „világrendetlenség” korában a biztos választás üzenete érthető ellenpont. A kormány- és vezetőképesség, a tapasztalat, valamint a nemzetközi kapcsolatrendszer jelentősége a következő hónapokban felértékelődhet. A kormánypárt támogatottságát azonban a jóléti intézkedések is erősítik, melyek csökkentik a kormánykritikus szavazók protestpotenciálját. Ezzel szemben a Tisza Párt a karácsonyi szünetben sem talált magára tematikusan. A képviselőjelöltek nyilatkozatstopja után minden erejét a „szőlőutcázásra” fordította, de az láthatóan nem volt képes növelni táborát.

 

Nagyon ideges Magyar Péter

Magyar Péter egyébként hétfőn a kormánypártisággal nehezen vádolható Telexnek is nekirongyolt, mivel a portál közölni merte a Nézőpont felmérését. Legutóbb a 444.hu bejegyzése alatt szúrt oda ellenzéki médiumnak a Tisza-vezér. 

neszteklipschik
2026. január 12. 21:22
Egyébként a Selyemmajom Úr a MAGA SZEMPONTJÁBÓL jogosan van felháborodva, hogy micsoda dolog, hogy a szarosgyuri tenyeréből evő "független-objektív" média és közvélemény kutatók, hogy merészelik nem őt hazudni az első helyre? Mivel ő is szarosgyuri "megbízható szövetségese", így joggal érzi ezt a magatartást "a közös fészekbe történő piszkításnak". Szóval érthető, hogy "idegállapotba jött" a Fossiás Úr.... 😂😂😂😂
Búvár Kund
2026. január 12. 21:15
Ha ideges, rágjon kavicsot peter madjar.
makapaka2
2026. január 12. 21:05
Már akkor pszichiátriai kezelést igényelt volna, amikor terrorizálta a családját, amikor öngyilkosságot hazudott, amikor konyhakéssel a kezében rohangált megijesztve a gyerekeit.
Toma78
2026. január 12. 21:04
Mi lesz így Klárikával pedig ő már készen áll a kormányzásra?! ..🤣 Micsoda veszteség... Mi lesz így a nagypapi örökségével.! Be lehet szállni Peti új bizniszébe a,mosdók várják a közintézményekbe az új kormányzóikat. A lelkes munkaerő mar ott is van 106 vécésnéni meg vécésbácsi.. Ott nrm kell megszólalni csak suvickolni kell majd... Ez mar csak sikerülne nekik is. A jelszó meg lehetne "a Fideszes tele szarta, Peti,Klári renbe rakja !" Elérhetőség [email protected] ...
