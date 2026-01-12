Magyar Péter teljesen begőzölt, képtelen volt uralkodni magán! (VIDEÓ)

A Fidesz magszavazói rétege stabil, még erősödött is 2022 óta, mert aki eddig a kormányzó párt mellett maradt, nem is fog máshoz csapódni az áprilisi választásokig – hangzott el a Klubrádió Másrészről című műsorában a napokban.

A kormánypárti elhajlással nehezen vádolható vendégek, Szabó Andrea, a TKI Ifjúságkutató Intézet igazgatója és Tóth Szilárd János, az ELTE Társadalomtudományi Karának kutatója azt elemezték, hogy milyen kilátásokkal futnak neki a pártok és Magyar Péter a tavaszi választásoknak, és mit mutatnak az elemzések az emberek várakozásairól, valamint a pártszimpátiák alakulásáról.