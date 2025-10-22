Ft
10. 22.
szerda
Békemeneten Budapesti békecsúcs Orbán Viktor

Orbán Viktor közölte, mikor rendezzük meg a békecsúcsot (Videó)

2025. október 22. 07:21

A kormányfő közösségi oldalán üzent. Orbán Viktor az október 23-i Békemenetről is írt.

2025. október 22. 07:21
null

Szijjártó Washingtonban. A békecsúcs előkészületei folytatódnak. Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük – írta közösségi oldlaán Orbán Viktor. 

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor a békecsúcsról posztolt

Orbán Viktor: Megmutatjuk a világnak, hogy nem véletlenül esett a választás Budapestre

És persze holnap, a Békemeneten megmutatjuk a világnak, hogy nem véletlenül esett a választás Budapestre. Azért lett így, mert Magyarország a béke szigete, és a magyarok a béke pártján állnak – tette hozzá a kormányfő.  Tartsanak velünk! Most kell igazán sokan legyünk!

 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook oldala

 

polárüveg
2025. október 22. 09:12
A valaha országmentő Békemenet új értelmet nyert. A békepárti magyarok most már nemcsak a saját országukért, hanem másokért: - Európa békéjéért - az ukrán életekért - az orosz életekért fognak október 23-án vonulni. Aki ennek keresztbetesz, az - Európa háborús pusztítását - ukránok halálát - oroszok halálát akarja. Ahogy 1956-ban a magyarság szabadságharca világtörténeti jelentőségű lett, mert megtanította félni a világ legerősebb hadseregét, lerántotta a leplet a kommunizmus valódi arcáról, és beverte az első szöget a Szovjet Birodalom koporsójába. 2025-ben a magyarság a látszólag kis eseményével szintén a világtörténelem eseménylavinájának hólabdája. A lavina útjából pedig jó lesz félreállni. Az Orbán Viktort gyalázóknak: Ha a világ három legfontosabb vezetője elismeri a bel-és külpolitikai munkásságát partneri szereppel, az jelzés az EU elitje számára. Ebből tudhatták volna, hogy mi lesz. Nem ismerik fel, mi következik még, akkor még végzetesebb lesz az arcra esés.
Válasz erre
0
0
haxima
2025. október 22. 09:06
Tehát van egy háború, amelyben érintett egy szuperhatalom. Egy másik szuperhatalom felveti, hogy tárgyaljanak itt. Az első rábólint. Valami közbejön, és elhalasztják az egészet. Erre a sok semmirevaló troll ezt Orbán kudarcának állitja be és vinnyog. Komolyan, nincs ezeknek eszük
Válasz erre
2
0
hatvanpuszta
2025. október 22. 09:03
Megint kitörölték veled a seggüket kicsi.
Válasz erre
0
3
gyozoporgorugasa
2025. október 22. 08:57
A fideszesek figyelmébe:Egy komplett családnak elég,jönnek a szeles idők fel kell készülni mindenre. ✌👌 w ww.fonallak.hu/pamut-sodrott-kotel-10-mm-natur-10680
Válasz erre
1
6
