Orbán Viktor közölte, mikor rendezzük meg a békecsúcsot (Videó)

Ünnep helyett
Nem lehet egyszerre az 56-os hősökért és az Ukrajnában vért ontó orosz agresszorért szorítani.
A kormányfő közösségi oldalán üzent. Orbán Viktor az október 23-i Békemenetről is írt.
Szijjártó Washingtonban. A békecsúcs előkészületei folytatódnak. Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük – írta közösségi oldlaán Orbán Viktor.
És persze holnap, a Békemeneten megmutatjuk a világnak, hogy nem véletlenül esett a választás Budapestre. Azért lett így, mert Magyarország a béke szigete, és a magyarok a béke pártján állnak – tette hozzá a kormányfő. Tartsanak velünk! Most kell igazán sokan legyünk!
