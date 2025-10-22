Orbán Viktor közölte, mikor rendezzük meg a békecsúcsot (Videó)

Szijjártó Washingtonban. A békecsúcs előkészületei folytatódnak. Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük – írta közösségi oldlaán Orbán Viktor.

Orbán Viktor a békecsúcsról posztolt

Orbán Viktor: Megmutatjuk a világnak, hogy nem véletlenül esett a választás Budapestre

És persze holnap, a Békemeneten megmutatjuk a világnak, hogy nem véletlenül esett a választás Budapestre. Azért lett így, mert Magyarország a béke szigete, és a magyarok a béke pártján állnak – tette hozzá a kormányfő. Tartsanak velünk! Most kell igazán sokan legyünk!