Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Gáspár Evelin Szabó András Csuti gyűlölködés

Csuti megelégelte, hogy minden ok nélkül esnek neki a baloldali gyűlölködők Gáspár Evelinnek – ezt üzente (VIDEÓ)

2025. december 22. 17:44

Végtére is mindjárt itt a szeretet ünnepe...

2025. december 22. 17:44
null

Szabó András Csuti új Tik-Tok videójában kiállt Gáspár Evelin mellett, akit azóta vett támadás alá a teljes baloldali média, az ellenzéki influenszerek és kommentelők, hogy megtudták: a fiatal lány Szijjártó Péter hivatalában dolgozik.

Ezt is ajánljuk a témában

„Rengeteg a gyűlölködő komment Gáspár Evelinre, és egyszerűen nem értem miért. Nem tudom, mikor olvastam utoljára ennyi rosszindulatú megjegyzést. Sok mindent lehet róla mondani, de mi is a baj igazából? Hogy ő a Gáspár Győző lánya, vagy hogy éveken át szerepelt a Győzike show-ban?” – mondta Csuti.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszelnek is lett egy pártja Magyarországon – így tartják sakkban az elnökét

Brüsszelnek is lett egy pártja Magyarországon – így tartják sakkban az elnökét
Tovább a cikkhezchevron

Evelin nagyon sokat tett azért, hogy ne a családja alapján legyen megítélve. Több diplomája is van, ráadásul van hazai és külföldi is és két nyelven beszél anyanyelvi szinten. Tehát sokat dolgozott azon, hogy ne az a karakter legyen, akit a Győzike show-ban megismerhettünk.”

Csuti felidézte, hogy korábban dolgozott is már együtt Evelinnel, akinek rendkívül szimpatikus volt a munkamorálja.

„Elsőként érkezett és utolsóként távozott. Persze, sok mindent lehet mondani róla, de azt nem, hogy ne tanult volna annyit, hogy feledtetni tudja mindezt azokkal, akikkel úgy néz ki, egyelőre nem sikerült” – közölte a műsorvezető.

Végül emlékeztetett: legalább Karácsonykor érdemes lenne pár fokkal visszább venni a heves utálkozásból:

Így a szeretet ünnepéhez közeledve az üzletember szerint is jobb lenne, ha inkább pozitív érzelmek lennének az emberekben és nemcsak a gyűlölet. Mindjárt itt a karácsony, kicsit nyugodjunk meg”.

„Ne az legyen az első gondolat, hogy minden alaposabb gondolkodás nélkül elküldünk valakit melegebb éghajlatra.”

@csut.i Jön a Kari, peace and love! #christmas ♬ eredeti hang - Szabó András Csuti

Nyitókép: Képernyőfotó/TV2

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. december 22. 18:20
Hajrá Evelin! Az értéked a létedből fakad.
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. december 22. 18:12
Z. Az összes utálkozót, gyűlölködőt emberileg, szakmailag, erkölcsileg, mentálisan kenterbe veri Evelin!!! 💯🙂🇭🇺👏❗
Válasz erre
0
0
Szomszéd
2025. december 22. 17:58
Megnéztem Evelin videóit: röpke kis tudósítások a külügyminiszter útjairól. Semmi nyájaskodás, egyszerűen csak tudósít. De a fiatalok nyelvén, pörgősen, "tik-tokosan", lényegre törően. Üdítő színfolt. Jó döntés volt bevenni őt a stábba. A mocskolódások a libsi-bolsikat minősítik, nem őt.
Válasz erre
3
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!