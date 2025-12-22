Csuti megelégelte, hogy minden ok nélkül esnek neki a baloldali gyűlölködők Gáspár Evelinnek – ezt üzente (VIDEÓ)

Csuti felidézte, hogy korábban dolgozott is már együtt Evelinnel, akinek rendkívül szimpatikus volt a munkamorálja.

„Elsőként érkezett és utolsóként távozott. Persze, sok mindent lehet mondani róla, de azt nem, hogy ne tanult volna annyit, hogy feledtetni tudja mindezt azokkal, akikkel úgy néz ki, egyelőre nem sikerült” – közölte a műsorvezető.

Végül emlékeztetett: legalább Karácsonykor érdemes lenne pár fokkal visszább venni a heves utálkozásból:

Így a szeretet ünnepéhez közeledve az üzletember szerint is jobb lenne, ha inkább pozitív érzelmek lennének az emberekben és nemcsak a gyűlölet. Mindjárt itt a karácsony, kicsit nyugodjunk meg”.

„Ne az legyen az első gondolat, hogy minden alaposabb gondolkodás nélkül elküldünk valakit melegebb éghajlatra.”