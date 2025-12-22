Csuti megelégelte, hogy minden ok nélkül esnek neki a baloldali gyűlölködők Gáspár Evelinnek – ezt üzente (VIDEÓ)

Molnár Áron „noÁr” páros lábbal beleszállt Gáspár Evelinbe – ezt nem kellett volna
Evelin azért vívta ki leginkább „noÁr” haragját, mert egy ideje Szijjártó Péter külügyminiszter csapatát erősíti sajtóreferensként. Horváth K. József írása.
Végtére is mindjárt itt a szeretet ünnepe...
Szabó András Csuti új Tik-Tok videójában kiállt Gáspár Evelin mellett, akit azóta vett támadás alá a teljes baloldali média, az ellenzéki influenszerek és kommentelők, hogy megtudták: a fiatal lány Szijjártó Péter hivatalában dolgozik.
„Rengeteg a gyűlölködő komment Gáspár Evelinre, és egyszerűen nem értem miért. Nem tudom, mikor olvastam utoljára ennyi rosszindulatú megjegyzést. Sok mindent lehet róla mondani, de mi is a baj igazából? Hogy ő a Gáspár Győző lánya, vagy hogy éveken át szerepelt a Győzike show-ban?” – mondta Csuti.
Evelin nagyon sokat tett azért, hogy ne a családja alapján legyen megítélve. Több diplomája is van, ráadásul van hazai és külföldi is és két nyelven beszél anyanyelvi szinten. Tehát sokat dolgozott azon, hogy ne az a karakter legyen, akit a Győzike show-ban megismerhettünk.”
Csuti felidézte, hogy korábban dolgozott is már együtt Evelinnel, akinek rendkívül szimpatikus volt a munkamorálja.
„Elsőként érkezett és utolsóként távozott. Persze, sok mindent lehet mondani róla, de azt nem, hogy ne tanult volna annyit, hogy feledtetni tudja mindezt azokkal, akikkel úgy néz ki, egyelőre nem sikerült” – közölte a műsorvezető.
Végül emlékeztetett: legalább Karácsonykor érdemes lenne pár fokkal visszább venni a heves utálkozásból:
Így a szeretet ünnepéhez közeledve az üzletember szerint is jobb lenne, ha inkább pozitív érzelmek lennének az emberekben és nemcsak a gyűlölet. Mindjárt itt a karácsony, kicsit nyugodjunk meg”.
„Ne az legyen az első gondolat, hogy minden alaposabb gondolkodás nélkül elküldünk valakit melegebb éghajlatra.”
