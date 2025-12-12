Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Konok Péter Gáspár Evelin Szijjártó Péter

„Szerintem jókora szégyen” – baloldalról kapott orbitális pofont Fekete-Győr és a teljes 444-es brancs

2025. december 12. 22:44

Konok Péter úgy véli, még ennél is nagyobb szégyen Szijjártó Péternek lenni.

2025. december 12. 22:44


Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Gáspár Evelin, Gáspár Győző lánya az utóbbi időben rendszeresen szerepel együtt a TikTokon, miután a közgazdász végzettségű, és egyre nagyobb médiatapasztalattal rendelkező Gáspár munkát kapott a miniszter kommunikációs stábjában. Ezt dolgozza fel nehezen a független-objektív sajtó, amelyhez csatlakozott Konok Péter is.

„Szerintem jókora szégyen Szijjártó Péter sajtóreferensének lenni. Még ennél is nagyobb szégyen Szijjártó Péternek lenni, és folytathatnám, csak minek.

De abban mi a külön, plusz, extra szégyen, ha az előbbi szégyenletes állást pont bizonyos Gáspár Evelin tölti be? Hogy nő? Hogy fiatal? Hogy a Győzike a faterja? Neadjisten, hogy cigány?

Nézem itt, ahogy megy a nagy szörnyülködés a 444-től Fekete-Győr Andrásig (ezek csak kiragadott példák, de szerintem 444-es újságírónak lenni is eléggé gáz, Fekete-Győr Andrásnak lenni meg jókora szégyen, de nem a koruk, a nemük, a szüleik, netán a bőrszínük miatt, hanem önjogon: azért, amit csinálnak - sőt, ez még Szijjártóra is igaz, mert mindenkire igaz)” – írta közösségi oldalán a történész, majd hozzátette:

„Persze, lehet szörnyülködni Gáspár Evelinen, miért ne lehetne? Csak érdekes lenne az indokokat is megnézni.

Mert lehet apákéslányokozni, meg lehet nőellenesnek, vagy éppen rasszistának is lenni, csak akkor máshol nem kellene fene nagy liberálisnak mutatkozni, mindenféle diszkriminációt hangosan elítélni, mert valahogy úgy nem igazán hiteles,

stichje van, mint a pálpusztai sajtnak, bár azt pont azért szereti, aki szereti (én például nagyon, retekkel). Szóval, hagyjuk meg Gáspár Evelin szégyenének azt, amit csinál, és nehogy már azért kelljen szégyellnie magát, aminek, ahová vagy amikor született!” – zárta gondolatait a publicista.

Fotó: képernyőfotó

 

cukigomboc
2025. december 12. 23:00
De ami igazán szégyen: Konok Péternek lenni. Díszbaloldalinak egy döglődő műsorban Hont mellett, alamizsnáért.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2025. december 12. 22:51 Szerkesztve
Az ideiglenesen hazánkban állomásozó hazátlan lippsik magyar állampolgárságát mi is szégyelljük, de az azért bíztató, hogy arányuk nálunk lényegesen alacsonyabb, mint a "haladó" Nyugaton, ahol -szégyenszemre- ők vannak többségben! 🤣
Válasz erre
4
0
