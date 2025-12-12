„Szerintem jókora szégyen” – baloldalról kapott orbitális pofont Fekete-Győr és a teljes 444-es brancs

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Gáspár Evelin, Gáspár Győző lánya az utóbbi időben rendszeresen szerepel együtt a TikTokon, miután a közgazdász végzettségű, és egyre nagyobb médiatapasztalattal rendelkező Gáspár munkát kapott a miniszter kommunikációs stábjában. Ezt dolgozza fel nehezen a független-objektív sajtó, amelyhez csatlakozott Konok Péter is.

„Szerintem jókora szégyen Szijjártó Péter sajtóreferensének lenni. Még ennél is nagyobb szégyen Szijjártó Péternek lenni, és folytathatnám, csak minek.