Mégis érkeznek NATO-katonák Ukrajnába: Zelenszkij már elkezdte papírozni a részleteket

Starmer tavaly nyáron, Emmanuel Macron francia elnökkel tartott londoni találkozóján jelentette be a tervet, amely szerint az ukrajnai rendezés biztosítására készen álló országok koalíciójának új nemzetközi alakulata Multinational Force Ukraine névvel jönne létre.

A brit kormányfő akkori ismertetése szerint ennek az alakulatnak a központja Párizsban lenne,

létrehozásának célja pedig az, hogy támogatást nyújtson a majdani ukrajnai békemegállapodás végrehajtásához, amint ez az egyezség létrejön.

A londoni miniszterelnöki hivatal egyidejűleg ismertetett beszámolója szerint az új szerveződés a jövőben Kijevbe is telepítene egy koordinációs központot, amikor a majdani békemegállapodás biztosítására hivatott alakulat vezénylési struktúrája végleges formát ölt.