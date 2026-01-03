Ft
01. 03.
szombat
háború Háború Ukrajnában emmanuel macron volodimir zelenszkij keir starmer NATO Ukrajna orosz-ukrán háború kijev

Mégis érkeznek NATO-katonák Ukrajnába: Zelenszkij már elkezdte papírozni a részleteket

2026. január 03. 22:53

Emmanuel Macron és Keir Starmer már most lelkesedik az ötletért.

2026. január 03. 22:53
Volodimir Zelenszkij, Ursula von der Leyen.

Az Ukrajnába telepítendő nemzetközi alakulatról egyeztetett szombati telefonos megbeszélésén Keir Starmer brit kormányfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A Downing Street tájékoztatása szerint mindkét vezető üdvözölte az igazságos és tartós békét célzó, folyamatos amerikai erőfeszítéseket.

A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője szerint Starmer és Zelenszkij megbeszélésén szóba került annak a többnemzetiségű erőnek a kialakítása is,

amelyet a nyugati szövetségesek tervei alapján az ukrajnai tűzszünet elérése után Ukrajnába lehetne telepíteni.

Az előzmények

Starmer tavaly nyáron, Emmanuel Macron francia elnökkel tartott londoni találkozóján jelentette be a tervet, amely szerint az ukrajnai rendezés biztosítására készen álló országok koalíciójának új nemzetközi alakulata Multinational Force Ukraine névvel jönne létre.

A brit kormányfő akkori ismertetése szerint ennek az alakulatnak a központja Párizsban lenne,

létrehozásának célja pedig az, hogy támogatást nyújtson a majdani ukrajnai békemegállapodás végrehajtásához, amint ez az egyezség létrejön.

A londoni miniszterelnöki hivatal egyidejűleg ismertetett beszámolója szerint az új szerveződés a jövőben Kijevbe is telepítene egy koordinációs központot, amikor a majdani békemegállapodás biztosítására hivatott alakulat vezénylési struktúrája végleges formát ölt.

(MTI)

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

