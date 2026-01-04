A németeket kiosztották, az ukrán külügyminiszter elszabadult – közben pedig bebizonyították: a magyarok jól keresnek

A 2025-ös év legizgalmasabb sporthíreitől kezdve a magyarok szívébe gázoló ukrán miniszteren át egy vérre menő vitát eldöntő grafikonig mindent megtalálunk az utóbbi egy hét slágertémái között.

Lukasenkát elgázolták, úgy kellett összekaparni

December 28-án ünnepi jégkorong gálameccset rendeztek Fehéroroszországban a breszti regionális csapat és belorusz vezetők között. Az 5–5-ös végeredménnyel zárult barátságos találkozó külön érdekességét adta az a jelenet, amikor Aljakszandr Lukasenka elnököt véletlenül saját csapattársa ütközte le úgy, hogy a sértettet végül szabályosan le kellett támogatni a pályáról.