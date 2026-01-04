Ft
Lukasenka legolvasottabb cikkek legolvasottabb hírek Ukrajna kereset mandiner.hu

A németeket kiosztották, az ukrán külügyminiszter elszabadult – közben pedig bebizonyították: a magyarok jól keresnek

2026. január 04. 06:06

Összegyűjtöttük 2025 utolsó és 2026 első napjainak legolvasottabb Mandiner-cikkeit – avagy ezek a témák érdekelték olvasóinkat a leginkább ezen a héten.

2026. január 04. 06:06
A 2025-ös év legizgalmasabb sporthíreitől kezdve a magyarok szívébe gázoló ukrán miniszteren át egy vérre menő vitát eldöntő grafikonig mindent megtalálunk az utóbbi egy hét slágertémái között.

Lukasenkát elgázolták, úgy kellett összekaparni

December 28-án ünnepi jégkorong gálameccset rendeztek Fehéroroszországban a breszti regionális csapat és belorusz vezetők között. Az 5–5-ös végeredménnyel zárult barátságos találkozó külön érdekességét adta az a jelenet, amikor Aljakszandr Lukasenka elnököt véletlenül saját csapattársa ütközte le úgy, hogy a sértettet végül szabályosan le kellett támogatni a pályáról.

Minden határt átlépett az ukrán külügyminiszter: egyszerre gázolt bele a magyarok és a lengyelek lelkébe

A lengyel elemző, Eugeniusz Zinkiewicz (Myśl Polska) 2025 utolsó napján elutasította Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter állítását, miszerint Lengyelországban elfogadhatatlan az ukránok elnyomása .

Megmutatták a grafikont, ami sokkolni fogja azokat, akik szerint Magyarországon csak rosszabbul lehet élni

Míg a korábbi válságok padlóra küldték a béreket, 2010 óta 85 százalékkal nőtt a fizetések vásárlóereje – bemutattuk a bizonyítékot arra, hogy a magyarok pénztárcája vastagabb, mint valaha – még ha nem is mindenki hiszi el.

Hoppá: alaposan kiosztották a németeket, amiért nem Magyarország példáját követik

A People's Daily Online cikke szerint Németországban indokolatlanul korlátoznák a kínai elektromos járművek piacra jutását, miközben Magyarország fontos szerepet játszik a kínai-európai autóipari együttműködésben.

Rögtönzött Ramadán Budapesten, komoly balhé Lengyelországban

Mi jöhet még jövőre?! A Fradi-elnök üzengetésétől Szoboszlai életmentésétől át Kerkez meglepő klubváltásáig – avagy ezek voltak a 2025-ös esztendő 12 hónapjának legolvasottabb hírei a Mandiner Sporton.

Nyitókép: KISBENEDEK Attila / AFP

 

