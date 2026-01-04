Lukasenkát elgázolták, úgy kellett összekaparni
Balszerencsés ütközés.
Összegyűjtöttük 2025 utolsó és 2026 első napjainak legolvasottabb Mandiner-cikkeit – avagy ezek a témák érdekelték olvasóinkat a leginkább ezen a héten.
A 2025-ös év legizgalmasabb sporthíreitől kezdve a magyarok szívébe gázoló ukrán miniszteren át egy vérre menő vitát eldöntő grafikonig mindent megtalálunk az utóbbi egy hét slágertémái között.
December 28-án ünnepi jégkorong gálameccset rendeztek Fehéroroszországban a breszti regionális csapat és belorusz vezetők között. Az 5–5-ös végeredménnyel zárult barátságos találkozó külön érdekességét adta az a jelenet, amikor Aljakszandr Lukasenka elnököt véletlenül saját csapattársa ütközte le úgy, hogy a sértettet végül szabályosan le kellett támogatni a pályáról.
A lengyel elemző, Eugeniusz Zinkiewicz (Myśl Polska) 2025 utolsó napján elutasította Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter állítását, miszerint Lengyelországban elfogadhatatlan az ukránok elnyomása .
Újra sikerült bebizonyítania, hogy nem ő a legnagyobb ukrán stratéga.
Míg a korábbi válságok padlóra küldték a béreket, 2010 óta 85 százalékkal nőtt a fizetések vásárlóereje – bemutattuk a bizonyítékot arra, hogy a magyarok pénztárcája vastagabb, mint valaha – még ha nem is mindenki hiszi el.
Íme a bizonyíték, hogy a magyarok pénztárcája vastagabb, mint valaha, még ha nem is mindenki hiszi el.
A People's Daily Online cikke szerint Németországban indokolatlanul korlátoznák a kínai elektromos járművek piacra jutását, miközben Magyarország fontos szerepet játszik a kínai-európai autóipari együttműködésben.
Berlin veszélyezteti a közös európai célokat is.
Mi jöhet még jövőre?! A Fradi-elnök üzengetésétől Szoboszlai életmentésétől át Kerkez meglepő klubváltásáig – avagy ezek voltak a 2025-ös esztendő 12 hónapjának legolvasottabb hírei a Mandiner Sporton.
Mi jöhet még jövőre?!
