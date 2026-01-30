Ft
Bayer Zsolt gyűlölködés Lázár János cigányság

Még egyszer – utoljára – a Lázár elleni hisztériáról

2026. január 30. 14:47

Azoknak pedig ott Gyöngyösön egy üzenet küldhető: saját fajtátok ocsmány árulói vagytok.

2026. január 30. 14:47
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„És néhány gondolat még, utoljára. Akik most Gyöngyösön csinálták a műbalhét, rettenetes gazemberek egyfelől, ostoba barmok másfelől. Pont úgy, ahogy a vécékefékkel házaló momentumos, kétfarkú kutyás senkik, a szerencsétlen Oláh Ibolya énekesnő pedig nem gazember, csak egy hülye.

Azoknak pedig ott Gyöngyösön egy üzenet küldhető: ti nem Sárközik vagytok az Egri csillagokból, hanem Hegedűs hadnagyok. Saját fajtátok ocsmány árulói. Fogjátok be a pofátokat, és majd akkor nyissátok ki újra, ha meg tudjátok köszönni mindazt, amit az elmúlt tizenhat évben kaptatok az Orbán-kormányoktól, mert a rendszerváltás óta soha, senkitől nem kaptatok ennyit. Ameddig ezt nem bírjátok felfogni, nem bírjátok kimondani és nem vagytok képesek megköszönni, addig kuss a nevetek! Addig ti nem vagytok egyebek, mint a »mi folyik itt Gyöngyösön?« »főhőse«, aki amúgy a maga szintjén pontosan ugyanolyan, mint Magyar Péter, akinek megbízásából most üvöltöztetek és lobogtattátok a hülye piros lapjaitokat, idióták.”

Idézőjel

Magyar Péter a cigányságban csak egy újabb kampányeszközt lát

A cigány lakosság túl okos ahhoz, hogy bedőljön Magyar olcsó politikai mutatványainak!

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

hajni38
2026. január 30. 17:39
A CIGÁNYOK LÉTSZÁMÁRÓL. A legutóbbi két népszámláláskor csökkenő létszámban, 390 ezer helyett már csak 210 ezren vallották magukat romának, a tömeges kivándorlásuk, az alacsony átlagéletkoruk és gyermekvállalási kedv, a magas csecsemőhalandóság miatt. A KSH Népességtudományi Intézet szerint 560 ezer, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kemény féle kutatások szerint létszámuk 650-670 ezer körüli. A Debreceni Egyetem közelmúltbeli 800 ezres felmérése komolytalanra sikerült, mivel a saját bevallásuk szerint is beleszámolták a telepszerüen mélyszegénységben élő nem romákat, a vegyesházasságban élő százezret, illetve a félanalfabéta helyi cigány kisebbségi önkormányzati képviselők és aktivisták bemondásait adták össze, akik a nagyobb költségvetési források lenyúlása érdekében minden érintettet duplán számoltak. Kérem a kedves CIGÁNY KOMMENTELŐKET és nyilatkozó ÁLSZAKÉRTŐKET, hogy ne vízionáljanak nagyobb számot, ettől még nem lehet több pénzt lenyúlni. Csak hogy tudjuk hányan vannak.
Sanyikám
2026. január 30. 16:58
Ha csendben maradtál volna bájer úr, bölcsebb maradtál volna... Biztos, hogy most m mindenképpen meg kellett szólalnia??? Mert ez a hozzászólás nemigen fog használ.. Pesti értelmiség.......
blackorion
2026. január 30. 16:57
Engem csak az érdek, hogy vajon Bayer úr is Dankó rádiót hallgat-e , amikor senki sem látja :D
konzekvencia
2026. január 30. 16:56
"A vérünket áldoztuk az országért" ???? Hát én nem úgy ismerem ezeket, mint akik afféle hős szamurájként vetetik magukat a harcba. max. akkor, ha 10-en 1 ellen kellett "küzdeni". (Olaszliszka pl.)
