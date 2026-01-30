„És néhány gondolat még, utoljára. Akik most Gyöngyösön csinálták a műbalhét, rettenetes gazemberek egyfelől, ostoba barmok másfelől. Pont úgy, ahogy a vécékefékkel házaló momentumos, kétfarkú kutyás senkik, a szerencsétlen Oláh Ibolya énekesnő pedig nem gazember, csak egy hülye.

Azoknak pedig ott Gyöngyösön egy üzenet küldhető: ti nem Sárközik vagytok az Egri csillagokból, hanem Hegedűs hadnagyok. Saját fajtátok ocsmány árulói. Fogjátok be a pofátokat, és majd akkor nyissátok ki újra, ha meg tudjátok köszönni mindazt, amit az elmúlt tizenhat évben kaptatok az Orbán-kormányoktól, mert a rendszerváltás óta soha, senkitől nem kaptatok ennyit. Ameddig ezt nem bírjátok felfogni, nem bírjátok kimondani és nem vagytok képesek megköszönni, addig kuss a nevetek! Addig ti nem vagytok egyebek, mint a »mi folyik itt Gyöngyösön?« »főhőse«, aki amúgy a maga szintjén pontosan ugyanolyan, mint Magyar Péter, akinek megbízásából most üvöltöztetek és lobogtattátok a hülye piros lapjaitokat, idióták.”