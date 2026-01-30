Ft
tisza párt Lázárinfó magyar péter lázár jános cigányság

Magyar Péter a cigányságban csak egy újabb kampányeszközt lát

2026. január 30. 09:50

A cigány lakosság túl okos ahhoz, hogy bedőljön Magyar olcsó politikai mutatványainak!

2026. január 30. 09:50
null
Lázár János
Lázár János
Facebook

„Magyar Péter uszításának a gyöngyösiek itták meg a levét! A 35. Lázárinfót a Tisza Párt megvezetett provokátorai bekiabálásokkal próbálták káoszba fullasztani. 

Mi megőriztük a nyugalmunkat! Azok, akik nem hagyták magukat megvezetni, és hajlandóak voltak a nyugodt beszélgetésre, azoknak elmondtam, hogy hogyan is értettem a félremagyarázott mondataimat: a többségi társadalom felelőssége a magyarországi cigányságnak lehetőséget biztosítani. Még több lehetőség kell! 

Szomorú, hogy Magyar Péter a cigányságban csak egy újabb kampányeszközt lát! Ezt teszik a kétségbeesett jelöltek, amikor nincs erejük előre lépni, és nem tudnak támogatást szerezni. A cigány lakosság túl okos ahhoz, hogy bedőljön Magyar olcsó politikai mutatványainak! A Tisza Pártnak sok szerencsét a nagytőkések és a nyugati elitek kegyeltjeinek felsorakoztatására, mi maradunk a magyar emberek pártján! Mi maradunk a biztos választás!”

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mlotta
2026. január 30. 12:14
Fasz Lázár miattad elbukjuk a választást
Válasz erre
0
0
mlotta
2026. január 30. 11:46
A visszafordíthatatlan tragédia az hogy az elmúlt 30 év politikuma úgy elszaporította a Magyarországon élő cigányok lélekszámát hogy ma már választásokat eldöntő erővé válhattak. Tetézed Lázár tetézed. Egyre nagyobb bajt generálsz. Már a nyilatkozatod visszavonása is kárt okozott. Minek mondtad ha nem hiszed. Ha hiszed miért hunyászkodtál meg.
Válasz erre
0
3
Galerida
2026. január 30. 11:10
Sok jót és talán több rosszat lehet mondani a cigányságról, de a racionalitásuk szinte hihetetlen! Amikor Kuncze belengette, hogy 20 000 forintra emelik a megélhetési bűnözés határértékét, azonnal nyert néhány tízezer szavazót! Emellett meg ha Péter végre börtönbe kerül, ott a cigányok fogják megsisizni, mert lenézik azokat akik elárulták a családjukat...
Válasz erre
1
0
cserresznye
2026. január 30. 10:53
De hogy nem mérte fel Lázár, hogy ezt a meggondolatlan , cigányságot érintő szavait, hogy fogja a tisza- és magyar a zászlajára tűzni???
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!