Elszabadultak a tiszás provokátorok: Lázár Jánoson próbáltak meg fogást keresni, de hamar besültek
Öt percig tartott a „művelet”.
A cigány lakosság túl okos ahhoz, hogy bedőljön Magyar olcsó politikai mutatványainak!
„Magyar Péter uszításának a gyöngyösiek itták meg a levét! A 35. Lázárinfót a Tisza Párt megvezetett provokátorai bekiabálásokkal próbálták káoszba fullasztani.
Mi megőriztük a nyugalmunkat! Azok, akik nem hagyták magukat megvezetni, és hajlandóak voltak a nyugodt beszélgetésre, azoknak elmondtam, hogy hogyan is értettem a félremagyarázott mondataimat: a többségi társadalom felelőssége a magyarországi cigányságnak lehetőséget biztosítani. Még több lehetőség kell!
Szomorú, hogy Magyar Péter a cigányságban csak egy újabb kampányeszközt lát! Ezt teszik a kétségbeesett jelöltek, amikor nincs erejük előre lépni, és nem tudnak támogatást szerezni. A cigány lakosság túl okos ahhoz, hogy bedőljön Magyar olcsó politikai mutatványainak! A Tisza Pártnak sok szerencsét a nagytőkések és a nyugati elitek kegyeltjeinek felsorakoztatására, mi maradunk a magyar emberek pártján! Mi maradunk a biztos választás!”
Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala
