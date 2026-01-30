Szomorú, hogy Magyar Péter a cigányságban csak egy újabb kampányeszközt lát! Ezt teszik a kétségbeesett jelöltek, amikor nincs erejük előre lépni, és nem tudnak támogatást szerezni. A cigány lakosság túl okos ahhoz, hogy bedőljön Magyar olcsó politikai mutatványainak! A Tisza Pártnak sok szerencsét a nagytőkések és a nyugati elitek kegyeltjeinek felsorakoztatására, mi maradunk a magyar emberek pártján! Mi maradunk a biztos választás!”

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala