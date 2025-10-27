Képeken: ezúttal is rengetegen voltak kíváncsiak a Mandiner rendezvényére

Győri rendezvényünk után október huszonhetedikén Székesfehérvárra érkezett a Mandiner Klubest! Ezen az esten is a közélet, a kultúra és a szórakozás találkozik – tartalmas beszélgetések, játék és élő koncert várták az érdeklődőket. Az est házigazdája Szabó András Csuti, aki a Mandiner kvízjátékával indítja az estet. Ezt követően Lentulai Krisztián jobboldali véleményvezér beszélget Kocsis Mátéval, a Fidesz frakcióvezetőjével. A Mandiner Klubest Székesfehérváron Pataky Attila fellépésével zárul.