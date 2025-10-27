Ft
10. 27.
hétfő
Székesfehérvár pataky attila mandiner Kocsis Máté Szabó András Csuti Lentulai Krisztián

Képeken: ezúttal is rengetegen voltak kíváncsiak a Mandiner rendezvényére

2025. október 27. 18:22

Kvízest Csutival, közéleti beszélgetés Kocsis Mátéval, zene Pataky Attilával.

2025. október 27. 18:22
null

Győri rendezvényünk után október huszonhetedikén Székesfehérvárra érkezett a Mandiner Klubest! Ezen az esten is a közélet, a kultúra és a szórakozás találkozik – tartalmas beszélgetések, játék és élő koncert várták az érdeklődőket. Az est házigazdája Szabó András Csuti, aki a Mandiner kvízjátékával indítja az estet. Ezt követően Lentulai Krisztián jobboldali véleményvezér beszélget Kocsis Mátéval, a Fidesz frakcióvezetőjével. A Mandiner Klubest Székesfehérváron Pataky Attila fellépésével zárul.

Mandiner Klubest Székesfehérváron: a fotókat alább tekinthetik meg:

 
 
 
 

Képek forrása: Ficsor Márton / Mandiner

 

