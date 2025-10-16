Ft
Székesfehérvár Mandiner Klubest Kocsis Máté Csuti Pataky Attila

Érkezik a Mandiner Klubestje! Tartson velünk Ön is október 27-én, Székesfehérváron!

2025. október 16. 06:59

Kvízest Csutival, közéleti beszélgetés Kocsis Mátéval, zene Pataky Attilával.

2025. október 16. 06:59
null

Érkezik a Mandiner Klubestje! Tartson velünk Ön is október 27-én, Székesfehérváron!

Helyszín: Sóstói Stadion (8000, Székesfehérvár, Csíkvári út 10.)

Dátum: 2025. 10. 27., hétfő

Kapunyitás: 17:00 | Program: 18:00–20:00

Program:

  • 17:00-18:00 – Vendégek érkezése, regisztráció.
    18:00-18:30 – Köszöntő és Mandiner kvízest értékes nyereményekkel, Szabó András Csuti műsorvezetővel.
    18:30-19:10 – Közéleti beszélgetés Kocsis Mátéval. Aki kérdez: Lentulai Krisztián
    19:15- től fellép Pataky Attila

A belépés ingyenes, de regisztráció szükséges – ide kattintva!

A beléptetés jogát fenntartjuk. A jelentkezés és az eseményen való részvétel az űrlap kitöltésével lehetséges, a férőhelyek száma korlátozott! Az esemény korlátozottan sajtónyilvános. Az eseményen való részvétel a sajtó számára is regisztrációhoz között. A tartalom írásos publikálása a Mandinerrel való egyeztetésre szorul, videófelvétel nem lehetséges. Kapcsolatfelvétel: [email protected]. Az adatvédelmi tájékoztatót itt olvashatja.

Nyitókép: Mandiner-grafika

