Érkezik a Mandiner Klubestje! Tartson velünk Ön is október 27-én, Székesfehérváron!

17:00-18:00 – Vendégek érkezése, regisztráció.

18:00-18:30 – Köszöntő és Mandiner kvízest értékes nyereményekkel, Szabó András Csuti műsorvezetővel.

18:30-19:10 – Közéleti beszélgetés Kocsis Mátéval. Aki kérdez: Lentulai Krisztián

19:15- től fellép Pataky Attila

A belépés ingyenes, de regisztráció szükséges – ide kattintva!

A beléptetés jogát fenntartjuk. A jelentkezés és az eseményen való részvétel az űrlap kitöltésével lehetséges, a férőhelyek száma korlátozott! Az esemény korlátozottan sajtónyilvános. Az eseményen való részvétel a sajtó számára is regisztrációhoz között. A tartalom írásos publikálása a Mandinerrel való egyeztetésre szorul, videófelvétel nem lehetséges. Kapcsolatfelvétel: [email protected]. Az adatvédelmi tájékoztatót itt olvashatja.

Nyitókép: Mandiner-grafika