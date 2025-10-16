Érkezik a Mandiner Klubestje! Tartson velünk Ön is október 27-én, Székesfehérváron!

- 17:00-18:00 – Vendégek érkezése, regisztráció.
18:00-18:30 – Köszöntő és Mandiner kvízest értékes nyereményekkel, Szabó András Csuti műsorvezetővel.
18:30-19:10 – Közéleti beszélgetés Kocsis Mátéval. Aki kérdez: Lentulai Krisztián
19:15- től fellép Pataky Attila
A belépés ingyenes, de regisztráció szükséges – ide kattintva!
A beléptetés jogát fenntartjuk. A jelentkezés és az eseményen való részvétel az űrlap kitöltésével lehetséges, a férőhelyek száma korlátozott! Az esemény korlátozottan sajtónyilvános. Az eseményen való részvétel a sajtó számára is regisztrációhoz között. A tartalom írásos publikálása a Mandinerrel való egyeztetésre szorul, videófelvétel nem lehetséges. Kapcsolatfelvétel: [email protected]. Az adatvédelmi tájékoztatót itt olvashatja.
