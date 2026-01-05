Több tucat diák lett rosszul egy zalaegerszegi iskolában: az egyik tanuló próbálta megmérgezni a társait

Hétfőn nagy erőkkel vonultak ki a mentők, a tűzoltók és a rendőrség a zalaegerszegi Deák Ferenc Technikumba. A Zaol értesülései szerint több diák rosszul lett az intézményben, hányingerre és szédülésre panaszkodtak.

A történtekről Kósi Zsolt, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője elmondta: a kiérkező egységeket az épületben tartózkodók fejfájás és hányinger panaszaival fogadták. A hatóságok biztonsági okokból az iskola teljes kiürítése mellett döntöttek, így mintegy 500 diákot és 40 felnőttet kísértek ki az épületből. A helyszínre mobil labor is érkezett, amely azonban nem mutatott ki az egészségre veszélyes anyagot, ezért később mindenkit visszaengedtek az intézménybe.