Több tucat diák lett rosszul egy zalaegerszegi iskolában: az egyik tanuló próbálta megmérgezni a társait

Hétfőn nagy erőkkel vonultak ki a mentők, a tűzoltók és a rendőrség a zalaegerszegi Deák Ferenc Technikumba. A Zaol értesülései szerint több diák rosszul lett az intézményben, hányingerre és szédülésre panaszkodtak.
A történtekről Kósi Zsolt, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője elmondta: a kiérkező egységeket az épületben tartózkodók fejfájás és hányinger panaszaival fogadták. A hatóságok biztonsági okokból az iskola teljes kiürítése mellett döntöttek, így mintegy 500 diákot és 40 felnőttet kísértek ki az épületből. A helyszínre mobil labor is érkezett, amely azonban nem mutatott ki az egészségre veszélyes anyagot, ezért később mindenkit visszaengedtek az intézménybe.
Az esetről Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere is beszámolt közösségi oldalán.
A Deák Ferenc Technikumban valószínűsíthetően az egyik diák veszélybe sodorta az intézményben tanulókat, oktatókat és dolgozókat.
Valaki egy befőttes üveget helyezett el az iskola lépcsőfordulójában. Az üveg olyan kémiai anyagot (talán vakondok elriasztására szolgáló vegyületet) tartalmazott, amely nedvesség hatására reakcióba lépett.”
A rendőrség részéről Sznopek Veronika őrnagy, sajtószóvivő közölte: a rosszullétek miatt a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság közveszély okozása bűntett gyanújával indított eljárást ismeretlen elkövető ellen. Azokat a diákokat, akik orvosi ellátásra szorultak, a mentők kórházba szállították.
