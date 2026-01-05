Nem jutott messzire a miskolci késelő: a rendőrség azonnal elfogta a fiatal gyilkost

„Budapest békés, Berlin lángol” – egy emberként álltak a németek Magyarország oldalára a szilveszteri erőszak után
Elszabadult a kommentfolyam, egyre többen állítják: Magyarország jól csinálta, Nyugat-Európa elrontotta.
Az eset egy vita után történt, amely két fiatal fiú között alakult ki és végül a késeléshez vezetett.
Január 4-én, vasárnap este fél nyolc körül érkezett a bejelentés, miszerint a miskolci Vörösmarty utcán késelés történt.
„A gyanúsított elmenekült, de a rendőrség rövid időn belül elfogta” – tájékoztatta a Boon-t Zupkó Jázmin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Az áldozatot életveszélyes állapotban szállították kórházba.
Információink szerint az eset egy vita után történt, amely két fiatal fiú között alakult ki és végül a késeléshez vezetett.
A hatóságok eddig nem közöltek további részleteket az érintettek személyazonosságáról vagy pontos életkoráról.
Ezt is ajánljuk a témában
Elszabadult a kommentfolyam, egyre többen állítják: Magyarország jól csinálta, Nyugat-Európa elrontotta.
A megszúrt fiatal életét nem sikerült megmenteni, ezért vélhetően emberölés bűntette miatt indul majd eljárás a tettes ellen.
A nyitókép illusztráció: Attila KISBENEDEK / AFP
***