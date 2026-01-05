Ft
rendőrség gyilkosság késelés Miskolc

Nem jutott messzire a miskolci késelő: a rendőrség azonnal elfogta a fiatal gyilkost

2026. január 05. 12:48

Az eset egy vita után történt, amely két fiatal fiú között alakult ki és végül a késeléshez vezetett.

null

Január 4-én, vasárnap este fél nyolc körül érkezett a bejelentés, miszerint a miskolci Vörösmarty utcán késelés történt. 

„A gyanúsított elmenekült, de a rendőrség rövid időn belül elfogta” – tájékoztatta a Boon-t Zupkó Jázmin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Az áldozatot életveszélyes állapotban szállították kórházba.

Információink szerint az eset egy vita után történt, amely két fiatal fiú között alakult ki és végül a késeléshez vezetett.

A hatóságok eddig nem közöltek további részleteket az érintettek személyazonosságáról vagy pontos életkoráról.

Ezt is ajánljuk a témában

A megszúrt fiatal életét nem sikerült megmenteni, ezért vélhetően emberölés bűntette miatt indul majd eljárás a tettes ellen.

A nyitókép illusztráció: Attila KISBENEDEK / AFP

***

lazio154-5
2026. január 05. 13:58
A mandi minden tragédiában talál sikert?
mandala-3
•••
2026. január 05. 13:36 Szerkesztve
Annyiszor elmondtam már de hiába. Szigorúbban kellene kezelni ezeket az ó migránsokat! (Na de miért is írtam ó migránst pol. korrektségből ??mikor ezek csak cigányok) A törvények teljes szigorával. Ez a gyilkos például 5-7 év múlva megint szabadlábon lesz. Nahy hiba.
astra04
2026. január 05. 13:30
Csak nem ez is egy mocskos cigány?
cutcopy
2026. január 05. 13:10
A gyilkos mehet a Szőlő utcába a libsik meg majd sirathatják szegényt..
