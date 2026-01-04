Ft
berlin brüsszelben budapesten nyugat európa

„Budapest békés, Berlin lángol” – egy emberként álltak a németek Magyarország oldalára a szilveszteri erőszak után

2026. január 04. 13:30

Elszabadult a kommentfolyam, egyre többen állítják: Magyarország jól csinálta, Nyugat-Európa elrontotta.

2026. január 04. 13:30
null

A szilveszteri események élesen rávilágítottak Európa kelet–nyugati megosztottságára:

miközben Berlinben, Brüsszelben, Párizsban és más nyugat-európai nagyvárosokban a rendfenntartó szervek „háborús állapotokról” beszéltek, tömeges erőszakról, rendőrök elleni támadásokról, felgyújtott járművekről és elmaradó közterületi rendezvényekről, addig Varsóban, Prágában és Budapesten békés, zavartalan ünneplés zajlott. 

Németországban több ezer rendőri beavatkozásra volt szükség, vízágyúkat vetettek be, Hollandiában pedig egy történelmi templom égett le, miközben Molotov-koktélok repültek a rendőrök felé. 

Brüsszel egyes városrészeiben a félelem és a bizalmatlanság légköre uralkodik, szilveszterkor járművek és közterek égtek, a rendőrség százszámra vonult ki, Franciaországban pedig a zavargások miatt még a Champs-Élysées hagyományos ünnepi koncertjét is lemondták. 

Ezzel szemben Magyarországon – a nyugati narratívák által gyakran bírált „autoriter” kormányzás ellenére – nem voltak zavargások, nem kellett rohamrendőrséget bevetni, és a budapesti karácsonyi vásárok, közterületi ünnepségek különösebb biztonsági intézkedések nélkül is békésen zajlottak, ami sokak szerint kínos tükröt tart Nyugat-Európa elé.

A fenti témáról szóló német nyelvű újságcikk alatti kommentfolyam önálló politikai állásfoglalássá vált:

számos hozzászóló élesen szembeállította a nyugat-európai szilveszteri erőszakot Közép- és Kelet-Európa – különösen Magyarország – rendjével és közbiztonságával. 

Többen személyes tapasztalatokra hivatkozva dicsérték Budapestet, Prágát, Varsót, sőt Belgrádot is, mint tiszta, rendezett, biztonságos városokat, ahol tömegrendezvények különösebb rendőri készültség nélkül is békésen zajlanak. 

Egy kommentelő így fogalmazott: 

„Tavaly Budapesten voltam. Gyönyörű, tiszta város, nyugodt lakókkal. Ugyanezt láttam Belgrádban is. Amikor Nyugat-Európát nézem, könny szökik a szemembe.”

Mások Lengyelországot emelték ki, hangsúlyozva, hogy ott „érzik: az állam működik, a rendet kikényszerítik”.

A hozzászólásokban újra és újra visszatért az a gondolat, hogy Kelet-Európa országai tudatos és szigorú bevándorláspolitikával kerülték el azt a közbiztonsági válságot, amelyet sok kommentelő Nyugat-Európában a megengedő, következmények nélküli migrációs politika számlájára ír. 

Egy gyakran idézett megállapítás szerint

 „a keletiek nem olyan naívak, hogy mindenkit beengedjenek – tanultak, és ésszel kormányoznak”.

Többen konkrétan Magyarországot említették mint ellenpéldát, ahol nincs „kontrollvesztés”, nincs szükség rohamrendőrségre szilveszterkor, és a közterületi ünneplés nem válik erőszakká. 

Egy komment szerint: 

Budapesten január elsején is tiszta utcák vannak, nem kamerákkal és PR-akciókkal, hanem természetesen.”

A vitában többen nyíltan kimondták: szerintük a különbséget nem a tűzijáték, nem a rendőrségi eszközök, hanem a bevándorláspolitika és annak következetes érvényesítése okozza. 

Egy hozzászóló így fogalmazott: 

A nyugat a tüneteket tiltja – kések, petárdák, szilveszter, míg Közép-Európa az okot kezeli.”

Mások rámutattak, hogy Magyarországon és Csehországban a közrend nem politikai vita tárgya, hanem alapállapot, ezért nincs szükség állandó rendkívüli intézkedésekre vagy a polgári szabadságjogok korlátozására.

Összességében a kommentek egy markáns narratívát rajzolnak ki: 

Kelet-Európa – és azon belül Magyarország – a rend, a határok és az állami felelősség modelljeként jelenik meg, míg Nyugat-Európa sok hozzászóló szerint saját döntéseinek következményeivel küzd. 

A hozzászólók nem nosztalgiát, hanem kontrasztot fogalmaznak meg: szerintük nem véletlen, hogy ott békés a szilveszter, ahol az állam nem mondott le a közrend védelméről – és ezt egyre több nyugat-európai állampolgár is irigykedve figyeli.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: HALIL SAGIRKAYA / AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
jetilovag
2026. január 04. 16:01
kinek mit intéz a kormánya.....Hajrá Főni...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
citromosParizer
2026. január 04. 15:33
a röfik ne mellénk álljanak, hanem próbálják a szarból kiszedni az országukat, ha már önként és dalolva pöcegödröt csináltak belőle. és ne jöjjenek a V4 területére sem a nyugodt élet miatt, mert majd szétkúrnak itt is mindent, mint náluk. semmivel sem jobbak, mint a Texasba költöző kaliforniai demokraták, vagy a shariát követelő illegális migránsok. egyék meg a mit főztek, éljenek a no-go zónáikban a mérnök szívsebészekkel
hunyadyt
2026. január 04. 15:09
Pánikra semmi ok. A német kommentelők már őrizetben vannak. Már be is vallották, hogy mindannyian Afd szimpatizáns szélsőjobbos fasiszták, és e mellett Putyin fizetett ügynökei. A cikkírót letartóztatták, az újságot bezúzták.
lendvaiildiko
2026. január 04. 15:03
A 2026-os év legjobb ténymegállapító riportját láttam. Mutatják Berlint, ahol egy balos terrorcsoport felrobbantott egy kábelt. Ha jól értettem Jan 3 és 4 között (vasárnapra virradóan), hajnalban történt a robbantás. csütörtökig várhatóan nincs villany Berlin egyes negyedeiben. Nincs közlekedési lámpa, fűtés, internet, mobil, etc. No ekkor két nőt kérdeztek meg. A második nő kifejtette, miután lakásában, szomszédokban nem volt áram, arra gondolt, az oroszok támadták meg Németországot. Göbbels megnyalhatja 10 ujját, utódai a butítás bajnokai. Most volt a szilveszter, hetente merényletek sokasága, rendzavarások, erőszakolások teszik elviselhetetlenné a mindennapi életet. S akkor ez a lúd elgágogja, azt hitte, hogy orosz támadás volt.....
