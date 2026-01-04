„Budapest békés, Berlin lángol” – egy emberként álltak a németek Magyarország oldalára a szilveszteri erőszak után

A nyugat a tüneteket tiltja – kések, petárdák, szilveszter, míg Közép-Európa az okot kezeli.”

Mások rámutattak, hogy Magyarországon és Csehországban a közrend nem politikai vita tárgya, hanem alapállapot, ezért nincs szükség állandó rendkívüli intézkedésekre vagy a polgári szabadságjogok korlátozására.

Összességében a kommentek egy markáns narratívát rajzolnak ki:

Kelet-Európa – és azon belül Magyarország – a rend, a határok és az állami felelősség modelljeként jelenik meg, míg Nyugat-Európa sok hozzászóló szerint saját döntéseinek következményeivel küzd.

A hozzászólók nem nosztalgiát, hanem kontrasztot fogalmaznak meg: szerintük nem véletlen, hogy ott békés a szilveszter, ahol az állam nem mondott le a közrend védelméről – és ezt egyre több nyugat-európai állampolgár is irigykedve figyeli.