Brüsszelben készül a terv – Kijev nem akar 10 évet várni, kikényszerítenék, hogy Ukrajna már jövőre EU-tag legyen

Kacska szerint az Európai Unió kulcsszerepet játszik a hosszú távú stabilitás megteremtésében, ezért Ukrajna már a jövő évben csatlakozna a közösséghez.
Úgy véli, az ukrán integráció az európai béke egyik alapköve lehet. Elismerte, hogy a tagság szigorú feltételekhez kötött, ugyanakkor hangsúlyozta:
Kijev nem engedheti meg magának, hogy egy évtizedet várjon annak bizonyítására, hogy megfelel az európai normáknak.
Az ukrán vezetés gyorsított csatlakozási törekvései tovább élezhetik az Európai Unión belüli vitákat. Több tagállam támogatja Kijev politikai és katonai megerősítését, mások viszont attól tartanak, hogy a háborúban álló ország felvétele súlyos gazdasági, biztonsági és intézményi következményekkel járna az egész közösség számára. A következő hónapokban várhatóan az EU jövőjét alapvetően meghatározó döntések születnek majd az ukrán integráció ügyében.