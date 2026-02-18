Brüsszelben készül a terv – Kijev nem akar 10 évet várni, kikényszerítenék, hogy Ukrajna már jövőre EU-tag legyen

Az ukrán külügyminiszter a Handelsblatt német lapban kifejtette, hogy hamarabb akarnak tagok lenni, mint a szabályok alapján lehetséges lenne.

Magyarország ezt határozottan ellenzi, mivel álláspontja szerint Ukrajna felvétele súlyos gazdasági és biztonsági következményekkel járna Európára és hazánkra nézve.

A kormány szerint hiába szövetkezik a Tisza és a Demokratikus Koalíció brüsszeli politikai erőkkel az ukrán integráció felgyorsítása érdekében, Magyarország nem fogja támogatni a csatlakozást. Ennek megerősítésére a Fidesz politikusai parlamenti határozat elfogadását kezdeményezték.