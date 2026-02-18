Ft
Brüsszelben készül a terv – Kijev nem akar 10 évet várni, kikényszerítenék, hogy Ukrajna már jövőre EU-tag legyen

2026. február 18. 12:42

Az ukrán vezetés a béke és a stabilitás kulcsát az EU-tagságban látja, több tagállam viszont óvatosságra int.

2026. február 18. 12:42
Az ukrán külügyminiszter a Handelsblatt német lapban kifejtette, hogy hamarabb akarnak tagok lenni, mint a szabályok alapján lehetséges lenne. 

Magyarország ezt határozottan ellenzi, mivel álláspontja szerint Ukrajna felvétele súlyos gazdasági és biztonsági következményekkel járna Európára és hazánkra nézve.

A kormány szerint hiába szövetkezik a Tisza és a Demokratikus Koalíció brüsszeli politikai erőkkel az ukrán integráció felgyorsítása érdekében, Magyarország nem fogja támogatni a csatlakozást. Ennek megerősítésére a Fidesz politikusai parlamenti határozat elfogadását kezdeményezték.

Közben az ukrán kormány európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese, Tarasz Kacska hangsúlyozta: Ukrajna nem hajlandó területet feladni a béketárgyalások érdekében. A Genfben zajló egyeztetések kapcsán kijelentette, hogy a harcok lezárására több lehetséges megoldás létezik, ám „terület formális átadása nem jöhet szóba”. Hozzátette, hogy Európa közvetlen részvétel nélkül is jelentős befolyással bírhat a folyamatokra szankciók, politikai támogatás és nyomásgyakorlás révén.

Kacska szerint az Európai Unió kulcsszerepet játszik a hosszú távú stabilitás megteremtésében, ezért Ukrajna már a jövő évben csatlakozna a közösséghez. 

Úgy véli, az ukrán integráció az európai béke egyik alapköve lehet. Elismerte, hogy a tagság szigorú feltételekhez kötött, ugyanakkor hangsúlyozta: 

Kijev nem engedheti meg magának, hogy egy évtizedet várjon annak bizonyítására, hogy megfelel az európai normáknak.

Az ukrán vezetés gyorsított csatlakozási törekvései tovább élezhetik az Európai Unión belüli vitákat. Több tagállam támogatja Kijev politikai és katonai megerősítését, mások viszont attól tartanak, hogy a háborúban álló ország felvétele súlyos gazdasági, biztonsági és intézményi következményekkel járna az egész közösség számára. A következő hónapokban várhatóan az EU jövőjét alapvetően meghatározó döntések születnek majd az ukrán integráció ügyében.

Nyitókép: Maxym Marusenko / AFP

