Magyar Péter bekamuzta, hogy migránstábort épít a kormány (VIDEÓ)

A Tisza-vezér tavaly ősszel azt terjesztette, hogy a kormány migránstábort épít egy faluban. Magyar Péter természetesen ismét hazudott. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 21. rész.
Magyar Péter 2025. szeptemberében azt kezdte terjeszteni, hogy Vitnyéd-Csermajorban migránstábort létesít a kormány.
Ezzel szemben a valóság teljesen más volt.
Mindenféle információ nélkül politikai szerencsehuszárok, köztük Magyar Péter hergelik az embereket, napok óta szítják a kedélyeket
– mondta akkor Gyopáros Alpár, majd azzal folytatta, hogy „Orbán Viktor miniszterelnök személyesen is megerősítette, hogy nem lesz Vitnyéd-Csermajorban migránstábor.”
Magyar Péter egyszerűen hazudik, hergel, félelmet kelt.
„Pont az ellen hangol, amit Brüsszelben támogat” – tette hozzá a kormánybiztos.
