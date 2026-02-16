Magyar Péter bekamuzta, hogy migránstábort épít a kormány (VIDEÓ)

Mindenféle információ nélkül politikai szerencsehuszárok, köztük Magyar Péter hergelik az embereket, napok óta szítják a kedélyeket

– mondta akkor Gyopáros Alpár, majd azzal folytatta, hogy „Orbán Viktor miniszterelnök személyesen is megerősítette, hogy nem lesz Vitnyéd-Csermajorban migránstábor.”

Magyar Péter egyszerűen hazudik, hergel, félelmet kelt.

„Pont az ellen hangol, amit Brüsszelben támogat” – tette hozzá a kormánybiztos.