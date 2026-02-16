Ft
02. 16.
hétfő
tisza magyar péter brüsszelben Magyar Péter hazugságai

Magyar Péter bekamuzta, hogy migránstábort épít a kormány (VIDEÓ)

2026. február 16. 07:46

A Tisza-vezér tavaly ősszel azt terjesztette, hogy a kormány migránstábort épít egy faluban. Magyar Péter természetesen ismét hazudott. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 21. rész.

2026. február 16. 07:46
null
Kovács András
Kovács András

Magyar Péter 2025. szeptemberében azt kezdte terjeszteni, hogy Vitnyéd-Csermajorban migránstábort létesít a kormány. 

Magyar
Magyar Péter bekamuzta, hogy migránstábort épít a kormány
Forrás: Ferenc ISZA / AFP


Magyar Péter szánalmas módon hergelt

Ezzel szemben a valóság teljesen más volt. 

Mindenféle információ nélkül politikai szerencsehuszárok, köztük Magyar Péter hergelik az embereket, napok óta szítják a kedélyeket

– mondta akkor Gyopáros Alpár, majd azzal folytatta, hogy „Orbán Viktor miniszterelnök személyesen is megerősítette, hogy nem lesz Vitnyéd-Csermajorban migránstábor.

Magyar Péter egyszerűen hazudik, hergel, félelmet kelt. 

Pont az ellen hangol, amit Brüsszelben támogat” – tette hozzá a kormánybiztos. 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
 

 

Kapcsolódó cikkek a Magyar Péter botrányai aktában.

