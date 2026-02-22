Ft
02. 22.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
brüsszelben kónya ádám pavlova európai bizottság

Magyar sportolóval provokálták az ukránokat, a magyar csárdást nem értékelte a zsűri, Brüsszelben pedig megfagyott a levegő

2026. február 22. 07:38

Ezek voltak a legolvasottabb cikkeink a héten.

2026. február 22. 07:38
A hetet a téli olimpia és annak politikai színezetű botrűnyai uralták, de a brüsszeli fagyos hangulat is kiemelten érdekelte olvasóinkat. Alább beleolvashat az elmúlt héten megjelent, legolvasottabb cikkeinkbe.

Hatalmas botrány a téli olimpián: lelopták a magyar sportoló fotóját, politikai üzenetet szerkesztettek rá

Megdöbbentő történet látott napvilágot Milánóból. A téli olimpia egyik legszürreálisabb sztorija köthető a magyarokhoz.

Ritkán hallható történetet osztott meg a nyilvánossággal Kónya Ádám sífutó, mint mesélte, az egész ügy egy Messenger-üzenettel kezdődött a versenyszámok között – írta az olimpia.hu. A gyalázkodó írást nem tudta hová tenni, de miután a brit médiától is érkezett egy gyanús, linkekkel ellátott érdeklődés, kezdte komolyan venni a dolgot. Arra voltak kíváncsiak az újságírók, tényleg azt üzente-e a kesztyűjére ragasztott felirattal, hogy torkig van az ukránokkal. Egy kép tanúsága szerint pontosan így: „Mi már mind torkig vagyunk veled, U(krajna)”

Kónya kisebb sokkot kapott, főleg, amikor kiderült,

az ukrán és orosz sajtóban már meg is jelent a kép – amelyet mesterséges intelligenciával szerkesztett valaki valósághűre, egy a Team Hungary oldalán megjelent fotót felhasználva!

Lenyűgözte a világot a magyar csárdás – olyan ajándékot kaptunk Kazahsztánból, amire sokáig emlékezni fogunk (VIDEÓ)

Elkápráztatott mindenkit a kazah Sofia Samodelkina Milánó-Cortinában. A kazah műkorcsolyázó olyan hangulatot teremtett magyaros előadásával a téli olimpia egyik helyszínén, hogy a közönség többször vastapsban tört ki. Kár, hogy a zsűrit (megint) nem hatotta meg...

Az Eurosport Magyarország YouTube-csatornáján közzétett videó alatt záporoznak a kommentek. Egyik honfitársunk ezt írta:

Ezt a csodálatos programot magyar komolyzenére adta elő. Megtiszteltetés számunkra, köszönjük!

A nézők, szurkolók ugyanakkor úgy érzik, hiába a tökéletes mutatvány és látvány, 

a zsűrit érthetetlen módon nem nyűgözte le,

ami annak fényében több, mint érdekes, hogy a magyar színeket képviselő, szintén hibátlanul teljesítő Pavlova, Szvjatcsenko kettőst is hasonló módon pontozták le néhány nappal korábban.

Megfagyott a levegő Brüsszelben: ezt Magyarország soha nem fogja hagyni

Az Európai Bizottság következő uniós költségvetési javaslatcsomagja radikális változásokat irányoz elő a korábbi költségvetéshez képest – mondta az európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn Budapesten, a visegrádi országok (V4) európai ügyekkel foglalkozó parlamenti bizottságainak értekezletén.

Az Európai Unió (EU) következő hétéves (2028-2034) költségvetéséről szóló előadásában Bóka János azt mondta, a tervezetben egyrészt jelentős eltolódás látszik a közös mezőgazdasági és kohéziós politika rovására a versenyképességi és védelmi célúnak mondott kiadások felé. Másrészt jelentős változásokat javasol az Európai Bizottság a költségvetés szerkezetében és az eljárásokban, amelyek – a bizottság megfogalmazása szerint – az egyszerűsítést és a rugalmasságot szolgálják – fűzte hozzá.

A miniszter kiemelte: Magyarország ragaszkodik ahhoz, hogy a közös agrárpolitika és a kohéziós politika önálló szakpolitikák maradjanak,

emellett a közös agrárpolitikának meg kell őriznie kétpilléres szerkezetét. A visegrádi gazdáknak is létkérdés a jelenlegi támogatási szint fennmaradása – rögzítette.

Rendkívüli: az Európai Bizottság eurómilliárdokat utal Magyarországnak, még a választások előtt – sajtóhír

A Financial Times információi szerint Ursula von der Leyen úgy döntött, hogy visszafogja a Magyarországgal kapcsolatos kritikáit, nehogy úgy tűnjön, hogy az Európai Bizottság beleszól a választási kampányba – írtuk kedden. 

A Tisza Párt pártcsaládjának, az Európai Néppártnak az egyik képviselője, Michał Wawrykiewicz abszurdnak tartaná újabb források folyósítását Budapestnek, míg mások attól tartanak, hogy ezek visszatartása is beavatkozásként értelmezhető.

Oroszországban dühöngenek: „A magyaroknak érmet kellett volna nyerni a téli olimpián!”

A magyar színekben induló Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei negyedik lett a műkorcsolyázók páros versenyében. Az orosz média szerint ennél többet érdemelt volna a téli olimpia magyar párosa, és a zsűri éremtől fosztotta meg őket.

Pavlova a verseny után az MTI helyszínen tartózkodó stábjának elmondta: a teljesítményükkel elégedett, az elért eredménnyel már nem teljesen.

„Ez volt a legjobb teljesítményünk, egyszerűen tökéletes volt. Ennél jobban nem is csinálhattuk volna se most a kűrben, se egy nappal ezelőtt a rövidprogramban. Nagyon boldogok vagyunk azzal, amit elértünk, amit mutattunk a jégen” – kezdte értékelését a 21 éves műkorcsolyázó, aki kiemelte, rendkívül büszkék magukra.

Persze kis szomorúság van bennünk a negyedik hely miatt, főleg két tökéletes programmal, miközben mások hibáztak, de ezt el kell fogadnunk”

– mondta.

Nyitókép: AFP/FREDERICK FLORIN

