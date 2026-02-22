Magyar sportolóval provokálták az ukránokat, a magyar csárdást nem értékelte a zsűri, Brüsszelben pedig megfagyott a levegő

Oroszországban dühöngenek: „A magyaroknak érmet kellett volna nyerni a téli olimpián!”

A magyar színekben induló Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei negyedik lett a műkorcsolyázók páros versenyében. Az orosz média szerint ennél többet érdemelt volna a téli olimpia magyar párosa, és a zsűri éremtől fosztotta meg őket.

Pavlova a verseny után az MTI helyszínen tartózkodó stábjának elmondta: a teljesítményükkel elégedett, az elért eredménnyel már nem teljesen.

„Ez volt a legjobb teljesítményünk, egyszerűen tökéletes volt. Ennél jobban nem is csinálhattuk volna se most a kűrben, se egy nappal ezelőtt a rövidprogramban. Nagyon boldogok vagyunk azzal, amit elértünk, amit mutattunk a jégen” – kezdte értékelését a 21 éves műkorcsolyázó, aki kiemelte, rendkívül büszkék magukra.