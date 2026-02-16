Ft
Megfagyott a levegő Brüsszelben: ezt Magyarország soha nem fogja hagyni

2026. február 16. 16:02

Ebben a létkérdésben szövetségeseinkre is számíthatunk.

2026. február 16. 16:02
null

Az Európai Bizottság következő uniós költségvetési javaslatcsomagja radiális változásokat irányoz elő a korábbi költségvetéshez képest – mondta az európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn Budapesten, a visegrádi országok (V4) európai ügyekkel foglalkozó parlamenti bizottságainak értekezletén.

Az Európai Unió (EU) következő hétéves (2028-2034) költségvetéséről szóló előadásában Bóka János azt mondta, a tervezetben egyrészt jelentős eltolódás látszik a közös mezőgazdasági és kohéziós politika rovására a versenyképességi és védelmi célúnak mondott kiadások felé. Másrészt jelentős változásokat javasol az Európai Bizottság a költségvetés szerkezetében és az eljárásokban, amelyek – a bizottság megfogalmazása szerint – az egyszerűsítést és a rugalmasságot szolgálják – fűzte hozzá.

A miniszter kiemelte: Magyarország ragaszkodik ahhoz, hogy a közös agrárpolitika és a kohéziós politika önálló szakpolitikák maradjanak,

emellett a közös agrárpolitikának meg kell őriznie kétpilléres szerkezetét. A visegrádi gazdáknak is létkérdés a jelenlegi támogatási szint fennmaradása – rögzítette.

(MTI)

Nyitókép: Mauro PIMENTEL / AFP

 

bakafant-28
2026. február 16. 16:19
Ez mind szép és jó,de fel kéne vállalni a VÉTÓT,és nem kávét kavargatni helyette."A szövetségeseinkre is számíthatunk..." Nem tudom,kire gondol a szerző,Fico,Meloni simulékony,megköti a különalkuit...Talán Babis?
tekeva
2026. február 16. 16:17
A franciák reakciójára vagyok ebben a kérdésben kíváncsi. Érdekes még a lengyel és román vélemény is.
