Sífutás Büki Ádám Kónya Ádám

Hatalmas botrány a téli olimpián: lelopták a magyar sportoló fotóját, politikai üzenetet szerkesztettek rá

2026. február 19. 21:26

Megdöbbentő történet látott napvilágot Milánóból. A téli olimpia egyik legszürreálisabb sztorija köthető a magyarokhoz.

2026. február 19. 21:26
null

Kónya Ádám és Büki Ádám sem jutott döntőbe a sífutók szabadstílusú csapat sprintversenyében a milánói-cortinai téli olimpián – de nem is lehetett reális elvárás mindez. A 27 duóból a magyarok 49.19 másodperc lemaradással csak a kazahokat tudták megelőzni, a harmadik olimpiáján szereplő Kónya a 45., míg Büki az 54. időeredményt érte el, összesítésben a magyar páros a 26. helyen végzett.

Korábban a 10+10 kilométeres versenyen Kónya 63., míg Büki 68. lett, a szabadstílusú 10 kilométeres számban pedig Kónya a 72., míg Büki a 86. helyen ért célba. Nem unatkoztak tehát az elmúlt napokban, főleg Kónya Ádám, akinek a nevéhez köthető az idei téli olimpia egyik legszürreálisabb sztorija.

KÓNYA Ádám téli olimpia
Kónya Ádám nem akart hinni a szemének: ez övé az idei téli olimpia legszürreálisabb sztorija
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ritkán hallható történetet osztott meg a nyilvánossággal Kónya Ádám, mint mesélte, az egész ügy egy Messenger-üzenettel kezdődött a versenyszámok között – írta az olimpia.hu. A gyalázkodó írást nem tudta hová tenni, de miután a brit médiától is érkezett egy gyanús, linkekkel ellátott érdeklődés, kezdte komolyan venni a dolgot. Arra voltak kíváncsiak az újságírók, tényleg azt üzente-e a kesztyűjére ragasztott felirattal, hogy torkig van az ukránokkal. Egy kép tanúsága szerint pontosan így: „Mi már mind torkig vagyunk veled, U(krajna)”

Kónya kisebb sokkot kapott, főleg, amikor kiderült,

az ukrán és orosz sajtóban már meg is jelent a kép – amelyet mesterséges intelligenciával szerkesztett valaki valósághűre, egy a Team Hungary oldalán megjelent fotót felhasználva!

A téli olimpia legszürreálisabb története

A Nemzetközi Síszövetség azonnal vizsgálatot indított, Kónya pedig közleményt adott ki a saját közösségi média oldalán.

„Világéletemben kiálltam a fair és tiszta versenyzés mellett. Úgy gondolom, hogy a sportnak össze kell kötnie az embereket, nem pedig megosztani, s hogy senkit sem érhet hátrányos megkülönböztetés a bőrszíne, vallása vagy nemzetisége miatt.

Most a saját bőrömön tapasztalhattam meg, hogy a modern technológia által mi mindennek vannak kitéve a versenyzők. A politikai üzenetet tartalmazó kép természetesen hamisítvány,

én pedig elhatárolódom az afféle cselekedetektől, amivel megvádoltak” – fogalmazott Kónya Ádám.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

