Hatalmas botrány a téli olimpián: lelopták a magyar sportoló fotóját, politikai üzenetet szerkesztettek rá

Kónya kisebb sokkot kapott, főleg, amikor kiderült,
az ukrán és orosz sajtóban már meg is jelent a kép – amelyet mesterséges intelligenciával szerkesztett valaki valósághűre, egy a Team Hungary oldalán megjelent fotót felhasználva!
A téli olimpia legszürreálisabb története
A Nemzetközi Síszövetség azonnal vizsgálatot indított, Kónya pedig közleményt adott ki a saját közösségi média oldalán.
„Világéletemben kiálltam a fair és tiszta versenyzés mellett. Úgy gondolom, hogy a sportnak össze kell kötnie az embereket, nem pedig megosztani, s hogy senkit sem érhet hátrányos megkülönböztetés a bőrszíne, vallása vagy nemzetisége miatt.