Hatalmas botrány a téli olimpián: lelopták a magyar sportoló fotóját, politikai üzenetet szerkesztettek rá

Kónya Ádám és Büki Ádám sem jutott döntőbe a sífutók szabadstílusú csapat sprintversenyében a milánói-cortinai téli olimpián – de nem is lehetett reális elvárás mindez. A 27 duóból a magyarok 49.19 másodperc lemaradással csak a kazahokat tudták megelőzni, a harmadik olimpiáján szereplő Kónya a 45., míg Büki az 54. időeredményt érte el, összesítésben a magyar páros a 26. helyen végzett.

Korábban a 10+10 kilométeres versenyen Kónya 63., míg Büki 68. lett, a szabadstílusú 10 kilométeres számban pedig Kónya a 72., míg Büki a 86. helyen ért célba. Nem unatkoztak tehát az elmúlt napokban, főleg Kónya Ádám, akinek a nevéhez köthető az idei téli olimpia egyik legszürreálisabb sztorija.