Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
téli olimpia Milánó baleset

Szörnyen indult a téli olimpia, erre senki sem számított (VIDEÓ)

2026. február 04. 22:33

Nem kapkodnak a ötkarikás jegyek után Milánóban, akciózni kényszerülnek a szervezők, ráadásul egy súlyos baleset is borzolta a kedélyeket a megnyitó előtt. Íme, a téli olimpia magyar indulói!

2026. február 04. 22:33
null

Hatalmas bukással indult a téli olimpia Milánóban, még a mentőhelikoptert is be kellett vetni a norvég Fredrik Möller balesete után. A megnyitó előtt két nappal már elkezdődött a hivatalos program a férfi alpesi sízők lesiklóedzésével, amelyen az izraeli színekben síelő Szőllős Barnabás 37. lett a 43 versenyzőből.

téli olimpia
A norvég Fredrik Möller már két nappal a téli olimpia megnyitója előtt balesetet szenvedett
Fotó: Dimitar Dilkoff/AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Az idei téli olimpia első bajnokát szombaton avatják férfi lesiklásban, a szám indulói számára pedig szerdán rendezték az első edzést. Ezen a norvég Fredrik Möllert balesetet szenvedett, előbb hosszasan ápolták, majd végül a mentőhelikopterre is szükség volt az elszállításához – írja a Magyar Nemzet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a legfrissebb grafikon: ennyi magyart érintene a Tisza Párt megszorító csomagja

Itt a legfrissebb grafikon: ennyi magyart érintene a Tisza Párt megszorító csomagja
Tovább a cikkhezchevron

Akciókra van szükség a téli olimpia megnyitója előtt

Nem igazán fogynak a jegyek Milánóban, egyelőre nem sokan kíváncsiak a téli olimpia megnyitójára, így a szervezőknek különböző akciókat kell bevetniük, hogy megtöltsék a San Siro stadiont. Bejelentettek, hogy egyet fizet, kettőt kap  a 26 évnél fiatalabb szurkolók két belépőt vásárolhatnak egy áráért, a megnyitóra szóló jegy mellé választhatnak egy érvényes belépőt valamelyik sportág eseményére ajándékba. Nem árt azonban tisztában lenni vele, hogy a férfiak jégkorongtornájára, a sílövészetre, a sífutásra és az alpesi síre már nem sok lehetőségük van bejutni, ezekre gyakorlatilag minden hely foglalt.

Jegyárak a téli olimpia milánói megnyitójára:

  • A kategória 2026 euró
  • B kategória 1400 euró
  • C kategória 700 euró
  • D kategória 260 euró

Ezt is ajánljuk a témában

A XXV. téli olimpia magyar vonatkozású programja, Milánó-Cortina

Február 8-án 12.30-kor az első magyar érdekeltségű esemény a sífutás 10+10 kilométeres tömegrajtos versenye Büki Ádám és Kónya Ádám részvételével (rajtuk kívül Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára indul sífutásban), majd két nappal később rövidpályás gyorskorcsolyázóinké (Major Dominik, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Somodi Maja, Tiborcz Dániel, Végi Diána Laura) lesz a jég. A folytatásban alpesi sízőink (Tóth Zita, Úry Bálint), műkorcsolyázóink (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) és gyorskorcsolyázóink (Kim Minszok is bizonyíthatnak.

A részletes időrend IDE kattintva olvasható!

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Fabrice Coffrini/AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!