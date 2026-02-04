Szörnyen indult a téli olimpia, erre senki sem számított (VIDEÓ)

Dermesztő: fagyhalál árnyékolja be a téli olimpia előkészületeit Olaszországban
Hatósági vizsgálat indult a haláleset okainak feltárására.
Nem kapkodnak a ötkarikás jegyek után Milánóban, akciózni kényszerülnek a szervezők, ráadásul egy súlyos baleset is borzolta a kedélyeket a megnyitó előtt. Íme, a téli olimpia magyar indulói!
Hatalmas bukással indult a téli olimpia Milánóban, még a mentőhelikoptert is be kellett vetni a norvég Fredrik Möller balesete után. A megnyitó előtt két nappal már elkezdődött a hivatalos program a férfi alpesi sízők lesiklóedzésével, amelyen az izraeli színekben síelő Szőllős Barnabás 37. lett a 43 versenyzőből.
Az idei téli olimpia első bajnokát szombaton avatják férfi lesiklásban, a szám indulói számára pedig szerdán rendezték az első edzést. Ezen a norvég Fredrik Möllert balesetet szenvedett, előbb hosszasan ápolták, majd végül a mentőhelikopterre is szükség volt az elszállításához – írja a Magyar Nemzet.
Nem igazán fogynak a jegyek Milánóban, egyelőre nem sokan kíváncsiak a téli olimpia megnyitójára, így a szervezőknek különböző akciókat kell bevetniük, hogy megtöltsék a San Siro stadiont. Bejelentettek, hogy egyet fizet, kettőt kap a 26 évnél fiatalabb szurkolók két belépőt vásárolhatnak egy áráért, a megnyitóra szóló jegy mellé választhatnak egy érvényes belépőt valamelyik sportág eseményére ajándékba. Nem árt azonban tisztában lenni vele, hogy a férfiak jégkorongtornájára, a sílövészetre, a sífutásra és az alpesi síre már nem sok lehetőségük van bejutni, ezekre gyakorlatilag minden hely foglalt.
Jegyárak a téli olimpia milánói megnyitójára:
„Akik mindent megtesznek azért, hogy eredményt hozzanak a hazánknak, azoknak tízes az értékelése.”
Február 8-án 12.30-kor az első magyar érdekeltségű esemény a sífutás 10+10 kilométeres tömegrajtos versenye Büki Ádám és Kónya Ádám részvételével (rajtuk kívül Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára indul sífutásban), majd két nappal később rövidpályás gyorskorcsolyázóinké (Major Dominik, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Somodi Maja, Tiborcz Dániel, Végi Diána Laura) lesz a jég. A folytatásban alpesi sízőink (Tóth Zita, Úry Bálint), műkorcsolyázóink (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) és gyorskorcsolyázóink (Kim Minszok is bizonyíthatnak.
A részletes időrend IDE kattintva olvasható!
Kínában kihirdették a téli olimpiára utazó csapat névsorát. A magyar színeket kínaira cserélő Liu Shaolin Sándor nem vehet részt a milánói ötkarikás játékokon.
