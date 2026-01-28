Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 28.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 28.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
gyorskorcsolya Liu Shaoang Kína Liu Shaolin Sándor olimpia

Összetört élete álma: a legrosszabbkor kapott hatalmas pofont Liu Shaolin Sándor

2026. január 28. 21:27

Kínában kihirdették a téli olimpiára utazó csapat névsorát. A magyar színeket kínaira cserélő Liu Shaolin Sándor nem vehet részt a milánói ötkarikás játékokon.

2026. január 28. 21:27
null

Élete álmától fosztották meg Kínában Liu Shaolin Sándort, aki az ázsiai ország téli sportágakat tömörítő országos szövetségének döntése értelmében nem versenyezhet a februári milánói téli olimpián. Öccse, Liu Shaoang bekerült a csapatba, a magyar után kínai színekben is aranyéremért küzdhet az ötkarikás játékokon.

LIU Shaoang; LIU Shaolin Sándor
Liu Shaolin és Liu Shaoang még magyar színekben a dordrechti rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságon
Fotó: MTI/EPA/ANP/Vincent Jannink

Ezt is ajánljuk a témában

Liu Shaolin összetört álma

Véglegessé vált a milánói téli olimpiára utazó kínai csapat névsora, amelyben nem szerepel a 2018-ban magyarként olimpiai bajnok és kétszeres vb-győztes Liu Shaolin Sándor. Összetört egy álom, a 30 éves versenyző ezzel szinte biztosan nem szerezhet majd olimpiai érmet kínai színekben a pályafutása során. Öccse, a magyar színekben kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok Liu Shaoang azonban tagja a februári téli ötkarikás játékokra utazó kínai férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók ötfős csapatának.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

A korábban magyar színekben versenyző Liu testvérek 2022 végén kezdeményezték az országváltást,

mint ismert, a 2024-es rotterdami világbajnokságon már kínai színekben szereztek aranyérmet. Kína a téli sportokban is igazi nagyhatalom, idén 124 fős csapat képviseli az ázsiai országot Olaszországban.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. január 28. 22:48
Túl sok a jó sportoló... 1,5x 10^9 emberből....😄
Válasz erre
0
0
csapláros
2026. január 28. 22:41
Ez benne van a pakliban. 30 éves, még előtte az élet.
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2026. január 28. 22:21
már küldtem is neki a részvéttáviratot
Válasz erre
5
1
csicseriborso3
2026. január 28. 22:19
Ezt dobta a gép neki. Ő akart kínai színekben versenyezni. Nem sajnálom.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!