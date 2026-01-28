Összetört élete álma: a legrosszabbkor kapott hatalmas pofont Liu Shaolin Sándor

Véglegessé vált a milánói téli olimpiára utazó kínai csapat névsora, amelyben nem szerepel a 2018-ban magyarként olimpiai bajnok és kétszeres vb-győztes Liu Shaolin Sándor. Összetört egy álom, a 30 éves versenyző ezzel szinte biztosan nem szerezhet majd olimpiai érmet kínai színekben a pályafutása során. Öccse, a magyar színekben kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok Liu Shaoang azonban tagja a februári téli ötkarikás játékokra utazó kínai férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók ötfős csapatának.