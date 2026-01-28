Összetört élete álma: a legrosszabbkor kapott hatalmas pofont Liu Shaolin Sándor

Dráma Pekingben: az egykori magyar hős mentette meg Kínát a szégyentől
Liu Shaoang egy kizárásnak köszönhetően állhatott fel a dobogóra.
Kínában kihirdették a téli olimpiára utazó csapat névsorát. A magyar színeket kínaira cserélő Liu Shaolin Sándor nem vehet részt a milánói ötkarikás játékokon.
Élete álmától fosztották meg Kínában Liu Shaolin Sándort, aki az ázsiai ország téli sportágakat tömörítő országos szövetségének döntése értelmében nem versenyezhet a februári milánói téli olimpián. Öccse, Liu Shaoang bekerült a csapatba, a magyar után kínai színekben is aranyéremért küzdhet az ötkarikás játékokon.
Véglegessé vált a milánói téli olimpiára utazó kínai csapat névsora, amelyben nem szerepel a 2018-ban magyarként olimpiai bajnok és kétszeres vb-győztes Liu Shaolin Sándor. Összetört egy álom, a 30 éves versenyző ezzel szinte biztosan nem szerezhet majd olimpiai érmet kínai színekben a pályafutása során. Öccse, a magyar színekben kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok Liu Shaoang azonban tagja a februári téli ötkarikás játékokra utazó kínai férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók ötfős csapatának.
A korábban magyar színekben versenyző Liu testvérek 2022 végén kezdeményezték az országváltást,
mint ismert, a 2024-es rotterdami világbajnokságon már kínai színekben szereztek aranyérmet. Kína a téli sportokban is igazi nagyhatalom, idén 124 fős csapat képviseli az ázsiai országot Olaszországban.
A rövidpályás gyorskorcsolya az egyetlen magyar éremesélyes sportág a téli olimpián.
Fotó: MTI/Illyés Tibor