Sokk: az utolsó centet is elvennék Magyarországtól, Von der Leyent hibáztatják mindenért

Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka, Tamara Ćapeta szerint az Európai Bizottság hibát követett el, amikor 2023 decemberében felszabadította a több mint 10 milliárd eurónyi uniós forrást Magyarország számára, mivel szerinte nem bizonyították kellően a bírósági függetlenséget biztosító reformok hatékony alkalmazását – írja a Bloomberg.

Az Európai Parlament pert indított a Bizottság ellen, mert utóbbi azt állítja, hogy alapos értékelés alapján hozta meg döntését.

Brüsszeli sajtóhírek azt állítják, hogy Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke politikai okokból döntött a Magyarországnak tényszerűen járó, ám jogállamisági problémákra hivatkozva befagyasztott uniós források egy részének felszabadításáról.