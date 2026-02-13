Ft
bloomberg ursula von der leyen európai unió európai parlament magyarország bíróság európai bizottság

Sokk: az utolsó centet is elvennék Magyarországtól, Von der Leyent hibáztatják mindenért

2026. február 13. 09:35

Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint az Európai Bizottság hibát követett el, amikor felszabadította a több mint 10 milliárd eurónyi uniós forrást Magyarország számára.

2026. február 13. 09:35
null

Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka, Tamara Ćapeta szerint az Európai Bizottság hibát követett el, amikor 2023 decemberében felszabadította a több mint 10 milliárd eurónyi uniós forrást Magyarország számára, mivel szerinte nem bizonyították kellően a bírósági függetlenséget biztosító reformok hatékony alkalmazását – írja a Bloomberg.

Az Európai Parlament pert indított a Bizottság ellen, mert utóbbi azt állítja, hogy alapos értékelés alapján hozta meg döntését.

Brüsszeli sajtóhírek azt állítják, hogy Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke politikai okokból döntött a Magyarországnak tényszerűen járó, ám jogállamisági problémákra hivatkozva befagyasztott uniós források egy részének felszabadításáról.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Nicolas Economou

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

