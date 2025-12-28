Ft
12. 28.
vasárnap
lengyelország támogatás orosz-ukrán háború ukrajna

Így számolta fel stratégiai készleteit Lengyelország Ukrajnáért

2025. december 28. 09:11

Térítésmentesen, példátlan mennyiségben és éveken át: a lengyel katonai segítség nélkül Ukrajna háborús kezdete egészen másképp alakulhatott volna.

2025. december 28. 09:11
null

A lengyel Miniszterelnöki Kancellária hivatalos összesítése szerint Lengyelország 

2022 és 2025 között összesen 46 katonai segélycsomagot adott át Ukrajnának, és már készül a 47. is. 

A fegyver-, lőszer-, kiképzési, logisztikai és javítási támogatások együttes értéke meghaladja a 18 milliárd zlotyt, azaz körülbelül 4,3 milliárd eurót, mindezt térítésmentesen. Míg a háború első két évében Varsó főként harckocsikkal segítette Kijevet, 

addig 2024–2025-ben a hangsúly egyértelműen a lőszerre, a tüzérségre és a logisztikai támogatásra helyeződött át.

A lengyel hadsereg eddig 318 harckocsit, 586 páncélozott járművet és 137 tüzérségi rendszert adott át Ukrajnának. A szállítások gerincét szovjet eredetű, illetve lengyel modernizálású eszközök alkották – T–72-esek, PT–91 Twardy harckocsik –, amelyeket nyugati Leopard 2A4 típusok egészítettek ki. 

Ezek kulcsszerepet játszottak abban, hogy Ukrajna a háború kezdeti szakaszában gyorsan pótolni tudja páncélos veszteségeit, különösen a keleti és déli frontszakaszokon végrehajtott védekező és ellentámadó műveletek során.

A gyalogság mozgékonyságát és védelmét Rosomak és BWP–1 páncélozott járművek biztosították, míg a távolsági tűztámogatásban az AHS Krab és a 2S1 Goździk önjáró tarackok bizonyultak döntőnek. Lengyelország emellett 10 MiG–29-es vadászgépet, 10 Mi–24-es harci helikoptert, valamint több száz hordozható légvédelmi rendszert – főként Piorun típusút – is átadott, amelyekkel az ukrán erők orosz helikoptereket és drónokat tucatjával semmisítettek meg. 

A csomag része volt továbbá több mint 101 millió darab lőszer, levegő–levegő rakéták, pótalkatrészek és pilóta nélküli eszközök is.

A térítésmentes adományokon túl Ukrajna mintegy 2,2 milliárd euró értékben vásárolt haditechnikát kereskedelmi alapon Lengyelországtól, főként a háború első éveiben. Ez nemcsak Ukrajna kezdeti ellenállóképességét erősítette meg, hanem felgyorsította a lengyel haderő nyugati technológiákra épülő modernizációját is. A hivatalos adatok a legmegbízhatóbb forrásnak számítanak, ugyanakkor Varsó is elismeri: 

egyes szállítások részletei titkosak maradnak, így a lengyel támogatás valódi mértékét valószínűleg soha nem ismerjük meg teljes egészében.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

VeressZoltán
2025. december 28. 11:56
Ha az ukránok hálájára nem is, de az oroszokéra feltétlen számíthatnak ezért..
SzkeptiKUSS
2025. december 28. 11:51
Ebben a konfliktusban az igazi vesztes Ukrajna. Elveszítette népessége 30 %-át /zömmel fiatalokat, azaz a jövőt/, területének ötöde is oda lett. Ipara, közműrendszere kampó! Ja, még nem verték agyon az elitjüket!-nem is fogják, mert birkák.
SzkeptiKUSS
2025. december 28. 11:45
Ne tévedjünk, ebben a kérdésben a lengyel bal és jobb oldal is ugyan azt képviseli. Az orosz gyűlölet is örök.
RigbyMordecai
2025. december 28. 11:42
Épp tegnap jött velem szembe egy rádióinterjú, már emlitettem. A témája aZ 1943-as volhíniai vérengzés. Aki még nem hallott róla, nézzen utána: kb. 100 ezer lengyelt gyilkoltak le ukrán nacionalisták. Persze ez "kis szám" (!) az emberiség által végbevitt mindenféle mészárlások között, és egy világháború káoszában pedig nehéz itélkezni, mert senki nem láthat át semmit pontosan, az érzelmek pedig az átélt dolgok miatt elég szélsőségessé válhatnak, ráadásul a Földön nincs nemzet, akinek ne lennének/lettek volna hasonló fenevadjai, nekünk is voltak... De most ez mégis megcsapott újra ... Ugye a lengyelek oroszellenessége az ellenük tett mindenféle orosz disznóság miatt érthető (Katyn - sok tizezer lengyel áldozat, stb). De akkor nem értem, hogy az ukránok által legyilkolt 100 ezer lengyel élete most miért nem ér annyit, hogy azt mondják, hogy köszi, de mi az ukrán nácikat sem szeretjük ... Tudom, hogy a rendes kiskatonákat támogatnák a kisemberek, de akkor sem értem, több oldalról sem.
