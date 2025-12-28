A lengyel hadsereg eddig 318 harckocsit, 586 páncélozott járművet és 137 tüzérségi rendszert adott át Ukrajnának. A szállítások gerincét szovjet eredetű, illetve lengyel modernizálású eszközök alkották – T–72-esek, PT–91 Twardy harckocsik –, amelyeket nyugati Leopard 2A4 típusok egészítettek ki.

Ezek kulcsszerepet játszottak abban, hogy Ukrajna a háború kezdeti szakaszában gyorsan pótolni tudja páncélos veszteségeit, különösen a keleti és déli frontszakaszokon végrehajtott védekező és ellentámadó műveletek során.

A gyalogság mozgékonyságát és védelmét Rosomak és BWP–1 páncélozott járművek biztosították, míg a távolsági tűztámogatásban az AHS Krab és a 2S1 Goździk önjáró tarackok bizonyultak döntőnek. Lengyelország emellett 10 MiG–29-es vadászgépet, 10 Mi–24-es harci helikoptert, valamint több száz hordozható légvédelmi rendszert – főként Piorun típusút – is átadott, amelyekkel az ukrán erők orosz helikoptereket és drónokat tucatjával semmisítettek meg.

A csomag része volt továbbá több mint 101 millió darab lőszer, levegő–levegő rakéták, pótalkatrészek és pilóta nélküli eszközök is.

A térítésmentes adományokon túl Ukrajna mintegy 2,2 milliárd euró értékben vásárolt haditechnikát kereskedelmi alapon Lengyelországtól, főként a háború első éveiben. Ez nemcsak Ukrajna kezdeti ellenállóképességét erősítette meg, hanem felgyorsította a lengyel haderő nyugati technológiákra épülő modernizációját is. A hivatalos adatok a legmegbízhatóbb forrásnak számítanak, ugyanakkor Varsó is elismeri: