Von der Leyen és Weber együttesen zsarolják Magyarországot: ennek a nyomásnak csak Orbán Viktor képes ellenállni
Figyelmeztetett a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Nézzétek ezt az önelégült csődöt, ezt a lelki nyomoroncot!
„A Nép esszerű fija vonatra száll, mert a vonat nem vár.
Spontán, mint egy vakbélműtét, és harmónikus, mint egy Rahmanyinov-próba. Ezt a DNS-ötletbörzét álmodják trónra tüzes 50-es macák, kisiklott életpályák, budai felcsapott gallérok és artikulálatlan érettségizők. Ezt a gyogyóst élteti mindenki, aki a rákba kíván minket.
Azok alkotják a bázisát, akiket ő maga is leokád.
Vakok vagytok, gonoszak és felelőtlenek. Nézzétek a képet! Nézzétek ezt az önelégült csődöt, ezt a lelki nyomoroncot! Elbánt mindenkivel, aki szembejött. Nem szereti senki, aki ismeri. Csak az, aki nem ismeri.
Runaway Train lesz ez, teszünk róla, Vérpele!”
Ezt is ajánljuk a témában
Figyelmeztetett a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Nyitókép: Bálint Szentgallay/AFP