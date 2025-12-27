Ft
Tisza Párt liberális Magyarország Lentulai Krisztián Magyar Péter ellenzék vélemény baloldal

Ezt a gyogyóst élteti mindenki, aki a rákba kíván minket

2025. december 27. 17:59

Nézzétek ezt az önelégült csődöt, ezt a lelki nyomoroncot!

2025. december 27. 17:59
null
Lentulai Krisztián
Lentulai Krisztián
Facebook

„A Nép esszerű fija vonatra száll, mert a vonat nem vár.

Spontán, mint egy vakbélműtét, és harmónikus, mint egy Rahmanyinov-próba. Ezt a DNS-ötletbörzét álmodják trónra tüzes 50-es macák, kisiklott életpályák, budai felcsapott gallérok és artikulálatlan érettségizők. Ezt a gyogyóst élteti mindenki, aki a rákba kíván minket.

Azok alkotják a bázisát, akiket ő maga is leokád.

Vakok vagytok, gonoszak és felelőtlenek. Nézzétek a képet! Nézzétek ezt az önelégült csődöt, ezt a lelki nyomoroncot! Elbánt mindenkivel, aki szembejött. Nem szereti senki, aki ismeri. Csak az, aki nem ismeri.

Runaway Train lesz ez, teszünk róla, Vérpele!”

Nyitókép: Bálint Szentgallay/AFP

