„A Nép esszerű fija vonatra száll, mert a vonat nem vár.

Spontán, mint egy vakbélműtét, és harmónikus, mint egy Rahmanyinov-próba. Ezt a DNS-ötletbörzét álmodják trónra tüzes 50-es macák, kisiklott életpályák, budai felcsapott gallérok és artikulálatlan érettségizők. Ezt a gyogyóst élteti mindenki, aki a rákba kíván minket.