szerda
beruházás Gáspár Evelin biotech usa jobboldal Fidesz Szijjártó Péter választás

Most érkezett: Szijjártó Péter már biztos a Fidesz győzelmében (VIDEÓ)

2026. január 28. 21:58

Gáspár Evelin hamar meggyőzte a külügyminisztert.

2026. január 28. 21:58
null

Száz új munkahely jött létre a BioTech USA újabb, mintegy 9,5 milliárd forintos beruházási programjának köszönhetően, ami jól demonstrálja, hogy minden nehézség ellenére mennyire meg tudtak erősödni a hazai vállalatok – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Szadán.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az étrendkiegészítők gyártásával foglalkozó BioTech USA bejelentési ünnepségén tudatta, hogy

a magyar tulajdonú vállalat egy 9,5 milliárd forintnyi értékű beruházási program keretében Szadán robotizált szeletgyártó üzemet épített,

Dunakeszin pedig kapacitásbővítést hajtott végre. Mindehhez a kormány 2,9 milliárd forint támogatást nyújtott, így hozzájárulva száz új munkahely létrehozásához.

A külügyminiszter egy vicces videót is megosztott a Facebook-oldalán a hír kapcsán.

A felvételen többek között azt is megvitatja Gáspár Evelinnel, hogy miért fog győzni a Fidesz.

(MTI)

A felvételt ide kattintva tekintheti meg:

 

 

maximalista
2026. január 28. 23:38
A Magyar Péter-paradoxon: azt hiszi, alkalmasabb Orbán Viktornál – és ezzel bizonyítja, hogy nem az.
Válasz erre
0
0
maximalista
2026. január 28. 23:37
Fontos a magabiztosság. Megfontolásra javasolom azonban, hogy az ellenfél lebecsülésének és az elbizakodottságnak még csak a nyoma se jelenjen meg a gondolatainkban. (Ezeket hagyjuk meg ellenfeleinknek.) A 2002-es választás eredménye már neked is figyelmeztető, fájó emlék lehet… Sok munka vár még ránk. Veszélyesek az ellenfeleink. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!
Válasz erre
0
0
states-2
2026. január 28. 23:14
Senki sem gondolta komolyan a pszichopata pojácán és szektáján kívül, hogy valaha is magyar miniszterelnök lesz.
Válasz erre
0
0
LevEDIa
2026. január 28. 22:29
Óvatosan a győzelmi esélyekről - ne igyunk előre a "medve" bőrére. Én is bizakodó vagyok, mivel a többség honfitársamat értelmesebbnek tartom, minthogy egy senkiházi majomban bízzanak. De nehéz két hónap van előttünk, önmagunkban bízzunk!
Válasz erre
2
0
