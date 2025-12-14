Molnár Áron „noÁr” páros lábbal beleszállt Gáspár Evelinbe – ezt nem kellett volna

Jólesett „noÁrnak” fenyegetni a kormány tagjait is, különösen Szijjártó Pétert, akinek szerinte annyi energiája van, hogy hosszú tárgyalások után még képes elmenni futni. „Hát, Evelin, mikor 2026-ban menekülni kell, érdemes kondiban lenni”, fenyegetőzött tovább, élvezve saját hangját, mert úgy gondolta, hogy a vágya bármilyen kapcsolatban áll a valósággal.

Korábban egyébként az nem tetszett neki, hogy – mint Lázár János mondta –

„Magyar Péter még azokat is elárulta, akik szerették. Orbán azokért is dolgozik, akik utálják. Magyar Péter az adóemelés, Orbán Viktor a rezsicsökkentés.”

„NoÁr” észjárása szerint logikus lépés, ha erre a középső ujjával mutogat a világba, mintha nem lenne igaz ez az állítás, vagy hogy nekik édes mindegy, jó-e valami az embereknek vagy rossz. Számukra sokkal fontosabb, hogy Orbán megbukjon és Magyar kerüljön a helyére. Mert nekik az se számít, hogy utána a Tiszát irányító brüsszeli német trió – mint Orbán mondta Mohácson: a Merz, Weber, Von der Layen hármas – az egész országot, sőt Európát viszi vakvágányra, tolja a leépülés, a pusztulás felé.