Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gáspár evelin noár orbán viktor

Molnár Áron „noÁr” páros lábbal beleszállt Gáspár Evelinbe – ezt nem kellett volna

2025. december 14. 06:06

Evelin azért vívta ki leginkább „noÁr” haragját, mert egy ideje Szijjártó Péter külügyminiszter csapatát erősíti sajtóreferensként.

2025. december 14. 06:06
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Molnár Áron „noÁr” megint a középső ujjával hadakozik. Méghozzá egy fiatal hölggyel kapcsolatban, aki történetesen Gáspár Győző lánya, Gáspár Evelin. 

Nőkkel kapcsolatban egyébként sem illő ilyen gusztustalansággal „udvarolni”, főleg nem akkor, ha az illető cigány származású. 

Bár ezeknek a liberálbolsevik útonállóknak – mint tudjuk – mindent szabad, ők ugyanis azt minősítenek rasszistának, akit ők akarnak. Számukra az a demokrácia, amivel ők egyetértenek. Ami a többség akaratával megegyezik, de nekik nem tetszik, az egyszerűen diktatúra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor
Tovább a cikkhezchevron

Brüsszelben lényegében szemétbe is dobták az írott jogot, a döntéseket ideológiai alapon méltóztatnak hozni, saját szájízük szerint. 

Jólesett „noÁrnak” fenyegetni a kormány tagjait is, különösen Szijjártó Pétert, akinek szerinte annyi energiája van, hogy hosszú tárgyalások után még képes elmenni futni. „Hát, Evelin, mikor 2026-ban menekülni kell, érdemes kondiban lenni”, fenyegetőzött tovább, élvezve saját hangját, mert úgy gondolta, hogy a vágya bármilyen kapcsolatban áll a valósággal.   

Korábban egyébként az nem tetszett neki, hogy – mint Lázár János mondta – 

„Magyar Péter még azokat is elárulta, akik szerették. Orbán azokért is dolgozik, akik utálják. Magyar Péter az adóemelés, Orbán Viktor a rezsicsökkentés.” 

„NoÁr” észjárása szerint logikus lépés, ha erre a középső ujjával mutogat a világba, mintha nem lenne igaz ez az állítás, vagy hogy nekik édes mindegy, jó-e valami az embereknek vagy rossz. Számukra sokkal fontosabb, hogy Orbán megbukjon és Magyar kerüljön a helyére. Mert nekik az se számít, hogy utána a Tiszát irányító brüsszeli német trió – mint Orbán mondta Mohácson: a Merz, Weber, Von der Layen hármas – az egész országot, sőt Európát viszi vakvágányra, tolja a leépülés, a pusztulás felé.

El kell szomorítanom „noÁrt”, Orbán Viktor nem fog menni. 

Itt marad a magyarok legnagyobb örömére, a háborúpárti Brüsszel és magyarországi bábjai pedig hadd dühöngjenek. Létrehozza az általa megálmodott közép-európai szigetet – a szerb, szlovák, cseh, lengyel közösséget –, akikkel együtt nagyobb esély van megőrizni a migránsmentes nemzeti identitásunkat, mint önállóan. Ha „noÁr” látta volna, milyen lelkes fogadtatásban részesítették a háborúellenes gyűlés összes eddigi állomásán Orbánt Budapesttől Győrön és Kecskeméten át egészen Mohácsig, akkor óvatosabban bánna a középső ujjával. Egyébiránt az már a legalja, hogy a videóban úgy gúnyolódik Gáspár Evelinnel, hogy ő csak egy másik felvétel kockáin van jelen. Így azt mondd neki, amit akar, a gúnyolódását kénye-kedve szerint ki tudja alakítani, ha akarja. Márpedig „noÁr” akarja. 

„Noárnak” az lehet a célja, hogy Gáspár Evelin alázásával visszatartson más közszereplőket attól, hogy nyilvánosan állást foglaljanak. 

Ez azonban nagyon nem jön be neki. Rába Tímea például, a volt MSZP-elnök, Tóbiás József felesége kiemelte: 

„Ha ennyi indulatot vált ki, hogy kiállok Orbán Viktor mellett és a béke útját választom, akkor még inkább érzem, hogy ott vagyok, ahol lennem kell.” (…) „Hiszem, hogy ahhoz, hogy majd az unokáim is egy ilyen közegben nőhessenek fel, nekem is meg kell szólalnom, és ki kell állnom a számomra fontos értékek mellett. "

Gáspár Evelin azért vívta ki leginkább „noÁr” haragját, mert egy ideje Szijjártó Péter külügyminiszter csapatát erősíti sajtóreferensként. Ezért is járt kint Moszkvában a tárcavezetővel. A színész-aktivista még abba is belekötött, hogy – valószínűleg ételallergia miatt – Evelinnek laktózmentes menüt szolgáltak fel a repülőn. „Akkor gondolom nem 1500 forintból kellett megoldani a napi ötszöri étkezést, mint az intézetis gyerekeknek.”

Az, hogy Gyurcsányék idejében egyáltalán nem volt ingyenes az iskolai étkeztetés sem, az nem tűnt fel neki.

Gáspár Győző joggal volt felháborodva a színész aktivista aljaskodásán. Elmondta, 

„Gáspár Győző és Győzike két külön ember. Győző – aki este lefekszik, örül, szomorkodik – egy hétköznapi ember. Győzike pedig egy bohóc, egy szórakoztató figura, akit lehet szeretni vagy utálni, de ő csak egy szerep.”

Evelin tanult, két nyelvet beszél és keményen dolgozott mindenért, amit elért. Nem érdemli meg, hogy a Győzike karakter miatt ítéljék meg.

Molnár Áron azt mondja: vélhetően „egyszer úgyis vége lesz” a Fidesz rendszerének. Bunuel filmjének a címe: A vágy titokzatos tárgya. Ugye, „noÁr”!? 

De a valóság előtte bizonyosan többször bemutatja még neki a kinyújtott középső ujját.

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Fotó: Mónus Márton MTI /MTVA)

Ezt is ajánljuk a témában

***

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
The Loner
2025. december 14. 08:36
2026 után el kell vágni a közéleti oxigént az olyan NoÁr-típusú rasszista férgektől, akik a morális fölény pózába bújva rombolják a közbeszédet, miközben sem felelősséget, sem valódi teljesítményt nem mutatnak fel. NoÀr ! El a mocskos tiszafososos kezeiddel Gáspár Evelintől !
Válasz erre
0
0
Töki
2025. december 14. 08:36
A vajdasági Magyarok szégyene a kisfiú!!!
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2025. december 14. 08:30
Rasszista, xenofób tahó.
Válasz erre
1
0
PéZsé
2025. december 14. 08:30
Egy laza társas az idősek otthonában, érdekesebb mint a fent leírtak. Egy kicsit komolyabb írásokra lenne szükség mert így csak közpénzekből lehet fennmaradni!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!