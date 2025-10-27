Kocsis Máté nem kertelt: a Mandiner rendezvényén törölte fel a padlót Magyar Péterrel

Fotó: Ficsor Márton

Kocsis nem kímélte a Tisza-vezért, rettenetes pojácának, nárcisztikus baromnak titulálta. „Ha valami nem megy, azt nem csinálja, de Magyar Péterben nincs fék. Legalább kérdezett volna meg valakit, hogy miként kell beállni bokszállásba.”

Kocsis Máté a Békemenetről és a demonstrációmatekról

Lentulai Krisztián – komolyra fordítva a szót – felvetette, sokan voltak a Békemeneten, de a Magyar Péter-féle Nemzeti Meneten is. Emlékeztetett, hogy alakultak a cellainformációs adatok (emezek alapján a kormánypártok rendezvényén voltak többen, nem az ellenzéki eseményen), ám a Tisza-vezér szerint ezek az objektív adatok is hazudnak.

Miért ne tenné – vette át a szót Kocsis Máté. – Mind a két fél eredményt hirdetett, ez mindig így szokott lenni. Mind a két szám iszonyatosan sok, és teljesen normális, hogy a résztvevők ezt többnek érzékelik.