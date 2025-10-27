Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
10. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Székesfehérvár pataky attila mandiner Kocsis Máté Szabó András Csuti Lentulai Krisztián mandiner.hu

Kocsis Máté nem kertelt: a Mandiner rendezvényén törölte fel a padlót Magyar Péterrel

2025. október 27. 20:15

Ezúttal is rengetegen jöttek el a rendezvényünkre. Ilyen volt a Mandiner Klubest Székesfehérváron.

2025. október 27. 20:15
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Győri rendezvényünk után október huszonhetedikén Székesfehérvárra érkezett a Mandiner Klubest! Ezen az esten is a közélet, a kultúra és a szórakozás találkozott – tartalmas beszélgetések, játék és élő koncert várták az érdeklődőket. Az est házigazdája Szabó András Csuti volt, aki a Mandiner kvízjátékával indította az estet. Ezt követően Lentulai Krisztián jobboldali véleményvezér beszélgetett Kocsis Mátéval, a Fidesz frakcióvezetőjével. A Mandiner Klubest Székesfehérváron Pataky Attila fellépésével zárult.

Mandiner Klubest Székesfehérváron
Mandiner Klubest Székesfehérváron

Ezt is ajánljuk a témában

Mandiner Klubest Székesfehérváron: Magyar Péter egy rettenetes pojáca

Amikor még Jakab Péternek hívták Magyar Pétert, kitört belőlem egy Jakab Péter-paródia, de ezt most nem fogja tudni kihúzni belőlem Lentulai Krisztián – kezdte a beszélgetést Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Azonban a műsorvezetőnk nem hagyta annyiban: Magyar Péter bokszolós pózát fel tudod mutatni? Kocsis ezt már nem hagyta annyiban, bemutatta:

Fotó: Ficsor Márton

Kocsis nem kímélte a Tisza-vezért, rettenetes pojácának, nárcisztikus baromnak titulálta. „Ha valami nem megy, azt nem csinálja, de Magyar Péterben nincs fék. Legalább kérdezett volna meg valakit, hogy miként kell beállni bokszállásba.”

Kocsis Máté a Békemenetről és a demonstrációmatekról

Lentulai Krisztián – komolyra fordítva a szót – felvetette, sokan voltak a Békemeneten, de a Magyar Péter-féle Nemzeti Meneten is. Emlékeztetett, hogy alakultak a cellainformációs adatok (emezek alapján a kormánypártok rendezvényén voltak többen, nem az ellenzéki eseményen), ám a Tisza-vezér szerint ezek az objektív adatok is hazudnak.

Miért ne tenné – vette át a szót Kocsis Máté. – Mind a két fél eredményt hirdetett, ez mindig így szokott lenni. Mind a két szám iszonyatosan sok, és teljesen normális, hogy a résztvevők ezt többnek érzékelik.

Visszavettük az utcát – ez volt a Békemenet értelme. Az utca mindig is a magyar jobboldalé, az volt, az is marad, hangsúlyozta később.

Az óellenzéki tábor mégis magáénak vindikálja a Tisza Párt október 23-i „sikerét” – vágott vissza Lentulai, amire pedig úgy felelt Kocsis: ez azért van, mert nincs más lehetőségük. „A velünk szemben felsorakozó politikai erők minden formációban megpróbálták. Ha ez a formula sem fog sikerülni 2026-ban, egy politikai ősrobbanás és újrarendeződés lesz.” Mint mondta, lehet persze egy igen erős Tisza-frakció, ám meglehetősen heterogén formáció ülhet majd be a Tisztelt Házba, pont annyira heterogén, mint azt Márki-Zay Péter jelezte: kommunistáktól a nácikig.

Fotó: Ficsor Márton

A fideszes politikus arra is emlékeztetett, vannak politikusok, akik most még ott ülnek velük szemben az országgyűlésben, az óellenzékiek, ám ők jövőre ki fognak esni. Jámbor Andrást például nagyon jól ismeri Józsefvárosból, nála azért is különös, hogy a tiszás sikereket emleget a Nemzeti Menet nyomán, mert ő igazából utálja azt a szót, hogy nemzet. Jámboréknak nehéz lehetett ott lenni a Nemzeti Meneten. Pusztán a túlélés logikái vezeti őket, ők internacionalisták, fűzte hozzá Kocsis.

Kocsis Máté az ellenzéki szavazókról: sajnálja őket

Ezeknek az embereknek négyévente új pártnevet kell megtanulniuk, új embert kell megszeretniük, folytatta a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője, felidézve a „messiásokat”: Bajnai Gordon, Karácsony Gergely, Botka László, Mesterházy Attila, Vona Gábor, Dobrev Klára, Jakab Péter, Márki-Zay Péter és Fekete-Győr András. Most épp Magyar Pétert kell szeretni.

Az ellenzéki választók elköteleződése tehát erősen kifogásolható.”

Kocsis Máté tehát feltette a kérdést: a Tisza Párt tagsága 26 fő, egytizede a Mandiner Klubest hallgatóinak. Lehet ez a siker kulcsa, de mi az, ami összeköti őket? Pláne a nehéz időkben. „Azok pedig jönnek, és nem rajtunk múlik. Később mi lesz? Hol van a bizalom? A Fidesz köreiben ez megvan, mi összetartunk, stabillá tesszük ezt az országot, stabil támaszt jelentünk a kormány mögött” – fogalmazott.

Kocsis Máté őszinte vallomása Magyar Péterről

„Régóta utáljuk egymást. Én nemzeti jobboldali világból jöttem. Kisgazda, MIÉP-es családi háttérrel. Magyar Péter meg SZDSZ-es világból. Apák és fiak vannak a mai napig – vélekedett a kormánypárti politikus. – Ez az a család, amely minden érában kormányon voltak. Bennfentesekről van szó. Életükben nem voltak ellenzékben, csak a hatalom közében.

Magyar Péternek a pénzt, a befolyást a brüsszeli elit jelenti. Soha nem volt jobboldali, konzervatív Magyar Péter.”

Fotó: Ficsor Márton

Kocsis nem érti, miért nem kérdez meg tőle senki semmit, miért nem hívják fel a figyelmet az ellentmondásaira? Szerinte ezért más a régi kommunisták világa és a Magyar Péter-féle jelenség.

Az életbe senki nem kérte őt számon. Őt a baloldali és liberális propaganda kényeztette el.”

Legvégül szóba kerültek a Digitális Polgári Körök is

Lentulai Krisztián érdeklődésére Kocsis Máté felvázolt egy szociológiai hátteret: a magyar jobboldali emberek keresztény polgári családokból jönnek, és ők nem azt tanulták meg, hogy az emberi méltóság rovására kell vitát lefolytatni – az online térben, ahol igencsak elharapódzott a hangnem.

A fideszes politikus úgy folytatta, a közösségi média előretörésével két előny jelent meg a balliberális oldalon: frusztráltak, mert nem tudnak választást nyerni. A másik előnyük, hogy a jobboldali és a baloldali emberek neveltetése eltér.

Ebből pedig következik, hogy a közösségi média elterjedésével olyan hangnem jelent meg, amibe a jobboldali ember nem akar részt venni. Ezért a jobboldali szavazó nem vesz részt az online világban. Ezt a hátrányt le kell dolgoznunk” – zárta gondolatait a politikus.

Képek forrása: Ficsor Márton / Mandiner

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dejavu
2025. október 27. 22:04
siralmas ez a kormányzati köpdösődő. Az Origó már publicistaként hivatkozik Lentulaira. Frusztráció van, ellenszer egyelőre nincs MP-re.
Válasz erre
0
2
bagira004
2025. október 27. 21:27
Nemzeti konzultáció 2025 nem lehet letölteni. Tegyék már közzé.
Válasz erre
2
0
elcapo-2
2025. október 27. 20:54
Kocsis finoman fogalmazott. Az ellenzéki szavazótábor mindig is a moslék volt és az is marad. O1G , ennyi a programjuk és ez tartja őket össze. Most éppen egy nárcisztikus pszichopatát imádnak a moslékban.
Válasz erre
10
0
ydfretr
2025. október 27. 20:50
youtube.com/watch?v=O5thYSlNtI4
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!