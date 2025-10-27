Kocsis Máté nem kertelt: a Mandiner rendezvényén törölte fel a padlót Magyar Péterrel

Török Gábornak és Magyar Péternek is válaszolt Gulyás Gergely a Mandiner Klubestjén, de szóba került Varga Judit is
Győri rendezvényünk után október huszonhetedikén Székesfehérvárra érkezett a Mandiner Klubest! Ezen az esten is a közélet, a kultúra és a szórakozás találkozott – tartalmas beszélgetések, játék és élő koncert várták az érdeklődőket. Az est házigazdája Szabó András Csuti volt, aki a Mandiner kvízjátékával indította az estet. Ezt követően Lentulai Krisztián jobboldali véleményvezér beszélgetett Kocsis Mátéval, a Fidesz frakcióvezetőjével. A Mandiner Klubest Székesfehérváron Pataky Attila fellépésével zárult.
Amikor még Jakab Péternek hívták Magyar Pétert, kitört belőlem egy Jakab Péter-paródia, de ezt most nem fogja tudni kihúzni belőlem Lentulai Krisztián – kezdte a beszélgetést Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Azonban a műsorvezetőnk nem hagyta annyiban: Magyar Péter bokszolós pózát fel tudod mutatni? Kocsis ezt már nem hagyta annyiban, bemutatta:
Kocsis nem kímélte a Tisza-vezért, rettenetes pojácának, nárcisztikus baromnak titulálta. „Ha valami nem megy, azt nem csinálja, de Magyar Péterben nincs fék. Legalább kérdezett volna meg valakit, hogy miként kell beállni bokszállásba.”
Lentulai Krisztián – komolyra fordítva a szót – felvetette, sokan voltak a Békemeneten, de a Magyar Péter-féle Nemzeti Meneten is. Emlékeztetett, hogy alakultak a cellainformációs adatok (emezek alapján a kormánypártok rendezvényén voltak többen, nem az ellenzéki eseményen), ám a Tisza-vezér szerint ezek az objektív adatok is hazudnak.
Miért ne tenné – vette át a szót Kocsis Máté. – Mind a két fél eredményt hirdetett, ez mindig így szokott lenni. Mind a két szám iszonyatosan sok, és teljesen normális, hogy a résztvevők ezt többnek érzékelik.
Visszavettük az utcát – ez volt a Békemenet értelme. Az utca mindig is a magyar jobboldalé, az volt, az is marad, hangsúlyozta később.
Az óellenzéki tábor mégis magáénak vindikálja a Tisza Párt október 23-i „sikerét” – vágott vissza Lentulai, amire pedig úgy felelt Kocsis: ez azért van, mert nincs más lehetőségük. „A velünk szemben felsorakozó politikai erők minden formációban megpróbálták. Ha ez a formula sem fog sikerülni 2026-ban, egy politikai ősrobbanás és újrarendeződés lesz.” Mint mondta, lehet persze egy igen erős Tisza-frakció, ám meglehetősen heterogén formáció ülhet majd be a Tisztelt Házba, pont annyira heterogén, mint azt Márki-Zay Péter jelezte: kommunistáktól a nácikig.
A fideszes politikus arra is emlékeztetett, vannak politikusok, akik most még ott ülnek velük szemben az országgyűlésben, az óellenzékiek, ám ők jövőre ki fognak esni. Jámbor Andrást például nagyon jól ismeri Józsefvárosból, nála azért is különös, hogy a tiszás sikereket emleget a Nemzeti Menet nyomán, mert ő igazából utálja azt a szót, hogy nemzet. Jámboréknak nehéz lehetett ott lenni a Nemzeti Meneten. Pusztán a túlélés logikái vezeti őket, ők internacionalisták, fűzte hozzá Kocsis.
Ezeknek az embereknek négyévente új pártnevet kell megtanulniuk, új embert kell megszeretniük, folytatta a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője, felidézve a „messiásokat”: Bajnai Gordon, Karácsony Gergely, Botka László, Mesterházy Attila, Vona Gábor, Dobrev Klára, Jakab Péter, Márki-Zay Péter és Fekete-Győr András. Most épp Magyar Pétert kell szeretni.
Az ellenzéki választók elköteleződése tehát erősen kifogásolható.”
Kocsis Máté tehát feltette a kérdést: a Tisza Párt tagsága 26 fő, egytizede a Mandiner Klubest hallgatóinak. Lehet ez a siker kulcsa, de mi az, ami összeköti őket? Pláne a nehéz időkben. „Azok pedig jönnek, és nem rajtunk múlik. Később mi lesz? Hol van a bizalom? A Fidesz köreiben ez megvan, mi összetartunk, stabillá tesszük ezt az országot, stabil támaszt jelentünk a kormány mögött” – fogalmazott.
„Régóta utáljuk egymást. Én nemzeti jobboldali világból jöttem. Kisgazda, MIÉP-es családi háttérrel. Magyar Péter meg SZDSZ-es világból. Apák és fiak vannak a mai napig – vélekedett a kormánypárti politikus. – Ez az a család, amely minden érában kormányon voltak. Bennfentesekről van szó. Életükben nem voltak ellenzékben, csak a hatalom közében.
Magyar Péternek a pénzt, a befolyást a brüsszeli elit jelenti. Soha nem volt jobboldali, konzervatív Magyar Péter.”
Kocsis nem érti, miért nem kérdez meg tőle senki semmit, miért nem hívják fel a figyelmet az ellentmondásaira? Szerinte ezért más a régi kommunisták világa és a Magyar Péter-féle jelenség.
Az életbe senki nem kérte őt számon. Őt a baloldali és liberális propaganda kényeztette el.”
Lentulai Krisztián érdeklődésére Kocsis Máté felvázolt egy szociológiai hátteret: a magyar jobboldali emberek keresztény polgári családokból jönnek, és ők nem azt tanulták meg, hogy az emberi méltóság rovására kell vitát lefolytatni – az online térben, ahol igencsak elharapódzott a hangnem.
A fideszes politikus úgy folytatta, a közösségi média előretörésével két előny jelent meg a balliberális oldalon: frusztráltak, mert nem tudnak választást nyerni. A másik előnyük, hogy a jobboldali és a baloldali emberek neveltetése eltér.
Ebből pedig következik, hogy a közösségi média elterjedésével olyan hangnem jelent meg, amibe a jobboldali ember nem akar részt venni. Ezért a jobboldali szavazó nem vesz részt az online világban. Ezt a hátrányt le kell dolgoznunk” – zárta gondolatait a politikus.
Képek forrása: Ficsor Márton / Mandiner