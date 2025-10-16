Török Gábornak és Magyar Péternek is válaszolt Gulyás Gergely a Mandiner Klubestjén

A budapesti telt házas rendezvények után október tizenhatodikán Győrbe érkezett a Mandiner Klubest! A Multicsarnokban megrendezett esten a közélet, a kultúra és a szórakozás találkozott – tartalmas beszélgetések, játék és élő koncert várták az érdeklődőket. Az est házigazdája Szabó András Csuti volt, aki a Mandiner kvízjátékával indította az estet. Ezt követően Kereki Gergő, portálunk főszerkesztője beszélgetett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel. A Klubestet Csepregi Éva fellépése zárta.

Kereki Gergő a beszélgetés elején emlékeztetett Török Gábor elemző tavalyi megállapítására, aki szerint véget ért a politikai pályafutása Gulyás Gergelynek. Erre úgy felelt, hogy köszöni Török Gábor felvetését, de jól van, folytatódik a karrierje. Ezt követően Magyar Péter tavalyi felvetését hozta fel a főszerkesztő. A Tisza-vezér azt mondta, Gulyás Gergely berlini nagykövet lesz, mire a tárcavezető ezúttal úgy reagált: