Török Gábornak és Magyar Péternek is válaszolt Gulyás Gergely a Mandiner Klubestjén

Mandiner Klubest: rengetegen várták ezt az estét!
Október 16-án Győrbe érkezett a Mandiner Klubest – közélet, kvíz és élő zene egy estén!
Győrbe érkezett a Mandiner Klubest – közélet, kvíz és élő zene egy estén! A Mandiner győri rendezvényén ezúttal Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert kérdezte lapunk főszerkesztője, Kereki Gergő.
A budapesti telt házas rendezvények után október tizenhatodikán Győrbe érkezett a Mandiner Klubest! A Multicsarnokban megrendezett esten a közélet, a kultúra és a szórakozás találkozott – tartalmas beszélgetések, játék és élő koncert várták az érdeklődőket. Az est házigazdája Szabó András Csuti volt, aki a Mandiner kvízjátékával indította az estet. Ezt követően Kereki Gergő, portálunk főszerkesztője beszélgetett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel. A Klubestet Csepregi Éva fellépése zárta.
Kereki Gergő a beszélgetés elején emlékeztetett Török Gábor elemző tavalyi megállapítására, aki szerint véget ért a politikai pályafutása Gulyás Gergelynek. Erre úgy felelt, hogy köszöni Török Gábor felvetését, de jól van, folytatódik a karrierje. Ezt követően Magyar Péter tavalyi felvetését hozta fel a főszerkesztő. A Tisza-vezér azt mondta, Gulyás Gergely berlini nagykövet lesz, mire a tárcavezető ezúttal úgy reagált:
soha, semmilyen országban nem szándékozik nagykövetként dolgozni.
Az elmúlt másfél évben olyan politikusok estek ki, mint Novák Katalin, Balog Zoltán, Varga Judit, akik jó viszonyt ápoltak Gulyás Gergellyel, vetette fel Kereki Gergő. A miniszter negyedik barátja, Magyar Péter pedig a kormánypártok ádáz ellenfelévé avanzsált.
