Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mandiner Szabó András Csuti Győr Gulyás Gergely Kereki Gergő koncert mandiner.hu

Török Gábornak és Magyar Péternek is válaszolt Gulyás Gergely a Mandiner Klubestjén

2025. október 16. 18:41

Győrbe érkezett a Mandiner Klubest – közélet, kvíz és élő zene egy estén! A Mandiner győri rendezvényén ezúttal Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert kérdezte lapunk főszerkesztője, Kereki Gergő.

2025. október 16. 18:41
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

A budapesti telt házas rendezvények után október tizenhatodikán Győrbe érkezett a Mandiner Klubest! A Multicsarnokban megrendezett esten a közélet, a kultúra és a szórakozás találkozott – tartalmas beszélgetések, játék és élő koncert várták az érdeklődőket. Az est házigazdája Szabó András Csuti volt, aki a Mandiner kvízjátékával indította az estet. Ezt követően Kereki Gergő, portálunk főszerkesztője beszélgetett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel. A Klubestet Csepregi Éva fellépése zárta.

Győrbe érkezett a Mandiner Klubest – közélet, kvíz és élő zene egy estén!
Győrbe érkezett a Mandiner Klubest – közélet, kvíz és élő zene egy estén!

Mandiner Klubest Győrből: Gulyás Gergelyt kérdeztük

Kereki Gergő a beszélgetés elején emlékeztetett Török Gábor elemző tavalyi megállapítására, aki szerint véget ért a politikai pályafutása Gulyás Gergelynek. Erre úgy felelt, hogy köszöni Török Gábor felvetését, de jól van, folytatódik a karrierje. Ezt követően Magyar Péter tavalyi felvetését hozta fel a főszerkesztő. A Tisza-vezér azt mondta, Gulyás Gergely berlini nagykövet lesz, mire a tárcavezető ezúttal úgy reagált:

soha, semmilyen országban nem szándékozik nagykövetként dolgozni.

Az elmúlt másfél évben olyan politikusok estek ki, mint Novák Katalin, Balog Zoltán, Varga Judit, akik jó viszonyt ápoltak Gulyás Gergellyel, vetette fel Kereki Gergő. A miniszter negyedik barátja, Magyar Péter pedig a kormánypártok ádáz ellenfelévé avanzsált.

Cikkünk frissül...

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!