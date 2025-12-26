Ft
Hírek
Vélemények
Magyarország interjú

Így látják a külföldi szakértők Magyarországot és Európát!

2025. december 26. 17:13

Idén is sok-sok interjút készítettek a Mandiner újsáígírói, és a legnépszerűbb külföldi megszólalók cikkeiből válogattunk.

2025. december 26. 17:13


Az év egyik legolvasotabb interjúját Manuel Ostermann a német rendőrszakszervezet, a Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) alelnöke adta a Mandinernek. Ostermann így fogalmazott hazája közállapotaival kapcsolatban: 

„2015 óta az egyéni szabadság, a testi épség és szexuális önmeghatározás ellen elkövetett bűncselekmények tekintetében dámai változások mentek végbe.”

További érdekes gondolatokat gyűjtöttünk ki az interjúból. 

Németek a bevándorlásról:

"Megszűnt az a hozzáállás, miszerint tilos észrevenni ezt a problémát, és azt látjuk, hogy már nemcsak a szövetségi kancellár, hanem más politikusok is egyre határozottabban nyilvánulnak meg ebben a kérdésben és hangsúlyozzák azt.”

Magyarországról: 

„Nagyon hálás vagyok a magyar hatóságoknak az általuk végzett szolgálatokért, illetve a határon bevezetett intézkedésekért, és Magyarországot a határvédelem tekintetében is Európa és az EU rendkívül fontos barátjaként tartom számon.”

Így látják Magyarországot a németek:

„Az én tapasztalataim alapvetően kedvezőek, a hangos, radikális kisebbségek véleményét nem tekinthetjük mérvadónak. Hihetetlenül sok pozitív visszajelzést kaptam azért is, hogy részt veszek ezen a rendezvényen, és az itteni tapasztalataimról is igyekszem majd beszámolni a hazai közvéleménynek.”

A teljes interjú:

Súlyos betegsége idején hazugsággal vádolták meg őt Donald Tuskék, és lengyel szenvedélyességgel beszélt a Mandinernek hazája forrongó politikai helyzetéről Zbigniew Ziobro, a korábbi lengyel igazságügyi miniszter. 

Az EU hallgatásáról

„Az EU hallgat. Nincs reakció, amikor Lengyelország új miniszterelnöke a médiában kijelenti, hogy – hadd idézzem Donald Tuskot közvetlenül – „nem teljesen a törvény betűje szerint fog cselekedni”. Csend van, miközben olyan törvényt fogadnak el, amely csökkenti az Alkotmánybíróság pénzügyi forrásait. Hadd ismételjem meg, mert ez szinte hihetetlenül hangzik: az új kormány, amely teljesen meg akarja bénítani az ország legfelsőbb bíróságát, megfosztja bíráit fizetésétől.” 

Magyar-lengyel viszonyról:

„Lengyelországban azt mondjuk, hogy „lengyel, magyar, két jóbarát”, és ezen egyetlen brüsszeli zsoldos sem változtat.”

Konzervatív együttműködésről:

„Európa jövője múlik rajta. Olyan országok vagyunk az Európai Unión belül, amelyek megvédték keresztény civilizációnkat az elmúlt években, nyíltan szembeszállva Brüsszel gazdasági és politikai őrületével. Lengyelországnak sajnos már nincs olyan kormánya, amely megvédené szuverenitásunkat; de mi olyan nemzet vagyunk, amely soha nem adja fel. Konzervatív pártjainknak most különleges feladata van: továbbra is megvédeni ezeket az értékeket.”

A teljes cikk:

Florence Bergeaud-Blackler, világhírű francia antropológus volt a Brotherism and Its Networks: An Investigation című bestseller szerzője az iszlamizmus veszélyére hívta fel az olvasók figyelmét. 

Magyarország példájáról:

„Egy családbarát politikára lenne szükség, például olyasfélére, mint Magyarországon. Sok ember munkanélküli Franciaországban, akár őshonos franciák, akár muszlim származásúak, de már francia állampolgárok. Ez probléma. Mivel nincs munkájuk, nem alapítanak családot.”

A Muszlim Testvériség veszélyéről: 

„Amikor megérkeznek, a társadalmat akarják felforgatni, de nem erőszakos eszközökkel. Nem akarnak harcolni, és nem akarják erőszakkal rákényszeríteni a sáriát vagy a kalifátust. Egyszerűen csak felforgatni akarják a társadalmat, és ezt békés módszerekkel teszik: befolyásolással, altruizmussal és beszivárgással. Amit a magyar olvasónak meg kell értenie, az az, hogy a Muszlim Testvériség hogyan érkezik meg, hogyan fejlesztik ki ideológiájukat, és milyen jellemzőik vannak mint teokraták, akik hosszú távon a demokráciát teokráciával akarják felváltani. 

Úgy gondolom, hogy ez Magyarországon is megtörténhet, de nem jelenleg, mert még nincs elég muszlim – úgy tudom, körülbelül 10 ezer muszlim él itt, míg Franciaországban 9 millió.

Szóval ez teljesen más helyzet. De mielőtt Franciaországban 9 millió muszlim lett volna, ott is csak 10 000 volt, és a Muszlim Testvériség akkor érkezett meg, amikor már kritikus tömeg alakult ki.”

A teljes cikk: 

