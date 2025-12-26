Így látják a külföldi szakértők Magyarországot és Európát!

A Muszlim Testvériség veszélyéről:

„Amikor megérkeznek, a társadalmat akarják felforgatni, de nem erőszakos eszközökkel. Nem akarnak harcolni, és nem akarják erőszakkal rákényszeríteni a sáriát vagy a kalifátust. Egyszerűen csak felforgatni akarják a társadalmat, és ezt békés módszerekkel teszik: befolyásolással, altruizmussal és beszivárgással. Amit a magyar olvasónak meg kell értenie, az az, hogy a Muszlim Testvériség hogyan érkezik meg, hogyan fejlesztik ki ideológiájukat, és milyen jellemzőik vannak mint teokraták, akik hosszú távon a demokráciát teokráciával akarják felváltani.

Úgy gondolom, hogy ez Magyarországon is megtörténhet, de nem jelenleg, mert még nincs elég muszlim – úgy tudom, körülbelül 10 ezer muszlim él itt, míg Franciaországban 9 millió.

Szóval ez teljesen más helyzet. De mielőtt Franciaországban 9 millió muszlim lett volna, ott is csak 10 000 volt, és a Muszlim Testvériség akkor érkezett meg, amikor már kritikus tömeg alakult ki.”

A teljes cikk: