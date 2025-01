Neves kutató: csak a magyar út mentheti meg Franciaországot az iszlamizmustól

2025. január 17. 05:40

Nemrég Florence Bergeaud-Blackler, világhírű francia antropológus volt az MCC vendége, aki a Brotherism and Its Networks: An Investigation című bestseller szerzője. Interjúnkban a Muszlim Testvériségről, a bevándorlásról és az antiszemitizmusról faggattuk.

Veszprémy László Bernát Szerző követése

A Muszlim Testvériség vagy Muszlim Testvérek nevű csoportot csaknem száz évvel ezelőtt alapították Egyiptomban, 1928-ban, később más országokban is megjelent a szervezet. Elsődleges céljuk a Musztafa Kemal Atatürk által megszüntetett, a világ muzulmán hívőinek egységét jelentő Oszmán Kalifátus helyreállítása. A mozgalom ma is hangoztatott jelszava: „a Korán a mi alkotmányunk.” Erről a szervezetről jelent meg Bergeaud-Blackler könyve 2023-ban, ami után rendőri védelemre volt szüksége. Mit kell tudnia a magyar olvasónak a Muszlim Testvériségről? Amit az olvasónak meg kell értenie, az az, hogy létezik egy teokratikus csoport, és ők nem demokráciát akarnak, hanem teokráciát – hatalmat Isten nevében, nem pedig a nép nevében. Amikor megérkeznek, a társadalmat akarják felforgatni, de nem erőszakos eszközökkel. Nem akarnak harcolni, és nem akarják erőszakkal rákényszeríteni a sáriát vagy a kalifátust. Egyszerűen csak felforgatni akarják a társadalmat, és ezt békés módszerekkel teszik: befolyásolással, altruizmussal és beszivárgással. Amit a magyar olvasónak meg kell értenie, az az, hogy a Muszlim Testvériség hogyan érkezik meg, hogyan fejlesztik ki ideológiájukat, és milyen jellemzőik vannak mint teokraták, akik hosszú távon a demokráciát teokráciával akarják felváltani. Úgy gondolom, hogy ez Magyarországon is megtörténhet, de nem jelenleg, mert még nincs elég muszlim – úgy tudok, körülbelül 10 ezer muszlim él itt, míg Franciaországban 9 millió. Szóval ez teljesen más helyzet. De mielőtt Franciaországban 9 millió muszlim lett volna, ott is csak 10 000 volt, és a Muszlim Testvériség akkor érkezett meg, amikor már kritikus tömeg alakult ki. Ekkor érkeznek meg a Muszlim Testvérek, és elkezdik tanítani azt, amit ők az igaz iszlámnak neveznek. De azok a bevándorlók, akik érkeztek, bár muszlimok voltak, nem olyan muszlimok voltak, amilyennek a Muszlim Testvérek szerették volna őket látni. Ám az iszlamizmus nem ugyanaz, mint az iszlám – teljesen más. Nem teljesen különböző, mert az iszlamizmus is az iszlám egyik formája, de nem az egész iszlám. Tehát én most a Muszlim Testvériségről beszélek, amely az iszlamizmus része.

Hogyan kezeli jelenleg a francia társadalom ezt a problémát? Ez része a közbeszédnek? Igen, persze. Már régóta része a közbeszédnek, de különösen 2015 óta, ami fordulópont volt Franciaországban, mert ekkor történt a Charlie Hebdo elleni merénylet. Tehát természetesen azóta hatalmas közvitát váltott ki. Kétféle iszlamizmust azonosítunk. Az egyik a dzsihadista iszlamizmus, amely erőszakos, a másik pedig egy olyan iszlamizmus, amilyet én a testvériségnek is tartok. Ez sokkal inkább az értelmiségen, a társadalom felforgatásán, demoralizálásán és szerkezetének szétrombolásán alapul, hogy belülről változtassa meg azt. Tehát ez két különböző ág, de ugyanazt a célt akarják elérni – egy teljesen iszlám társadalmat. Ez az, amit akarnak. Ez nem jelenti azt, hogy sikerrel is járnak, de jelenleg nagyon aktívan dolgoznak ezen. Ezért veszélyes ez az ideológia. Azt gondolja, hogy a jövőben Franciaországban is láthatunk majd olyan jeleneteket a muszlim lakosság körében, mint amilyeneket néhány hete Amszterdamban láttunk, pogromokat? Franciaországban már jóval Amszterdam előtt is voltak ilyenek. Amszterdam csak egy példa. Franciaországban például 2016-ban is voltak zavargások, nagyon erőszakosak, ahol zsidók halálát követelték. Ez nem az első eset. De természetesen október 7-e óta ez a jelenség még inkább elterjedt. Azért terjedt el, mert kapcsolat van az iszlamizmus és a baloldaliság között. Gondolja, hogy ez a furcsa kapcsolat a jövőben a radikális jobboldal megerősödéséhez vezethet Franciaországban? Igen, természetesen, mert az emberek nem fogják eltűrni, hogy az állam nem elég erős ahhoz, hogy kezelje a problémát. Ezért előfordulhat, hogy a radikális jobboldalt támogatják majd, és ez most nagy probléma. Egyelőre azonban nem ez a helyzet. Amit most látunk, az a populizmus erősödése. Jelenleg az emberek a jobboldalra és populista pártokra szavaznak, de még nem állnak készen arra, hogy a szélsőjobboldalra szavazzanak. Ez is létezik ugyan, de kisebbségben van.

Amikor ezeket a zavargásokat látjuk, mint amilyeneket Amszterdamban is láttunk, az egyik probléma az, hogy ezek közül az emberek közül sokan már második vagy harmadik generációs bevándorlók. Tehát könnyű lenne azt mondani, hogy állítsuk le a tömeges bevándorlást. De sokan már Franciaországban születtek, és állampolgárok. Hogyan kezelhet egy ország ilyen helyzetet anélkül, hogy megsértené állampolgárai jogait vagy szólásszabadságát? Hol húzódik a határ a szólásszabadság és a szélsőségesség támogatása között? Igen, igaza van. Én is gyakran mondom, hogy ez már nem pusztán bevándorlási kérdés. Ez a probléma már itt van, de a bevándorlás tovább súlyosbítja a helyzetet. Az iszlamizmus már nem csak bevándorlási kérdés, hanem a globalizáció és a világpolitika eredménye. Az iszlamizmus és a baloldal közötti kapcsolat is hozzájárul ehhez. A szólásszabadság kérdése viszonylag egyszerűen megoldható. Ha valaki például azt mondja, hogy „Szabad Palesztinát a folyótól a tengerig,” akkor tulajdonképpen egy ország megsemmisítésére szólít fel. Ez gyűlöletkeltő, és Franciaországban tilos. Nem lehet egy ország vagy egy csoport ellen gyűlöletet szítani. Ez bűncselekmény, és büntetendő – akár börtön, akár pénzbírság jár érte. Ezért szerintem ez nem a szólásszabadságról szól. Tegyük fel, hogy Franciaország teljesen leállít mindenféle bevándorlást, és eltávolítja az összes terrorizmust és szélsőségességet támogató személyt. Tegyük fel, hogy ez az ideális helyzet megvalósul. De akkor is fennáll a legtöbb nyugati országban a demográfiai csökkenés problémája. Bevándorlás nélkül milyen alternatívák lennének? Egy családbarát politikára lenne szükség, például olyasfélére, mint Magyarországon. Sok ember munkanélküli Franciaországban, akár őshonos franciák, akár muszlim származásúak, de már francia állampolgárok. Ez probléma. Mivel nincs munkájuk, nem alapítanak családot. Ezért le kellene állítani a gazdasági bevándorlást, emelni kellene a béreket, biztosítani kellene a munkahelyeket, és akkor az emberek családot alapítanának, és megoldódna a demográfiai probléma. Szerintem Franciaország elég erős ahhoz, hogy önállóan megoldja ezt a problémát. De bizonyos érdekek, különösen a kapitalista érdekek, inkább olcsóbb munkaerőt alkalmaznak külföldről, és ez a valódi probléma. Bár ez nem a szakterületem, mert én inkább az iszlamizmussal foglalkozom.

*** Fotó: A Muszlim Testvériséghez köthető graffiti Egyiptomban: „Egyiptom muszlim marad”. Forrás: Wikimedia Commons

