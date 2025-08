„A Klikk TV Heti Egyenleg című műsorának volt a vendége az Orbán-gyűlölők társaságának két veterán tagja, Lendvai Ildikó és Csillag István. A szánalmas és rosszindulatú vergődésükön már csak nevet az ember.

Hosszú évek óta vizionálják Orbán Viktor bukását és eddig rendre vert seregként kellett elkullogniuk. Most, hogy ismét egy választás közeleg a bolsevik, partizán vér buzogni kezdett a két levitézlett politikusban és egymást túllicitálva igyekezték bizonyítani a nézőknek, hogy most jött el az idő, most megbukik a kormány.

Csillag István elvtárs szerint a tusványosi beszéd a fogatlan oroszlán beszéde volt. Ő egy igazi szakértő, nem vitás, minden szava arany.

Nem árt feleleveníteni, hogy a ma bántóan idegesítő hangon észt osztó Csillag az a hajdani szabad demokrata miniszter, aki regnálása idején autópálya-ügyeskedése miatt kormányválságot okozott, és akiről Medgyessy Péter akkori miniszterelnök mondta elhíresült mondatát:

Az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel, miközben néhány politikusának olyan erősek a személyes ambíciói, hogy azok kielégítése érdekében semmilyen árat nem talál túl soknak.

Azonban Lendvai Ildikó elvtársnő sem akart lemaradni harcostársa mögött, így ő is rákapcsolódott a fogatlan oroszlán tematikára:

»Egyre többször van olyan, hogy ordít, fenyeget, hátha nem mernek a közelébe menni, de nem tudja már érvényesíteni azt a fenyegetést, amit például a pride előtt is akart. (...) Pintér Sándor utasításában – miszerint nem oszlatunk – az európai jogon túl, az is benne volt, hogy ő is olvas közvélemény-kutatási adatokat. Ilyenkor már nem biztos, hogy a falka megy az Oroszlánkirály után.«

Tudom én, hogy jobban szerették volna, ha balhé lett volna a pride-on, mert akkor lehetett volna mutogatni szakmányban, hogy ez a gonosz Orbán-kormány milyen agresszív. Nem ez történt, kudarcba fulladt a nagy terv, ezért most taktikát váltottak. Most már azt az őrületes hazugságot szajkózzák, hogy Pintér Sándor látta közvélemény-kutatási adatokat azért nem oszlatott.

Csak a tisztánlátás végett közlöm: rossz hírem van Lendvai Ildikónak, a valós közvélemény-kutatási adatok pontosan Fidesz-előnyt mutatnak.”