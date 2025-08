„Nincs helye félmunkának” – Kubatov Gábor üzenete után már nem maradt több kérdés

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a bulgáriai Razgradban vendégeskedik szerda este a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörében a Ferencvárosi TC, amely a bolgár élvonal előző 14(!) kiírását megnyerő, a Parva Ligában jelenleg is százszázalékos Ludogorec ellen lép pályára szerdán 19.30-kor. A visszavágót jövő kedden a Groupama Arénában rendezik. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) ugyanakkor a napokban kisorsolta már a ligaszakasz kapuját jelentő rájátszás párosításait is. Ha továbbjut mostani riválisán a Fradi, akkor a következő körben az északmacedón Shkëndija és az azeri Qarabag párharc győztesével játszhat (az első meccset az azeriek nyerték).