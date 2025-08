Ezt már nyugaton sem tudják letagadni, működik a magyar kormány terve

„Ennek érdekében Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre, két lépcsőben a három és a kétgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó mentességben részesülnek, emellett duplájára emeljük a családi adókedvezményt is. A kormány minden esetben határozottan fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben annak érdekében, hogy a növekvő bérek és az adócsökkentések pozitív hatása a magyar családok pénztárcáján is érezhető legyen, ami hozzájárul a fogyasztás bővüléséhez és végsősoron a gazdasági növekedéshez is” – tették hozzá.

A kormány azonban itt nem áll meg, idén 30 ezer forintos élelmiszer utalványt biztosít 2-2,5 millió nyugdíjas számára, összesen 83 milliárd forint értékben.

A magyar családok és a nyugdíjasok védelme érdekében bevezetett árrésstop már több területen is kifejtette hatását: a drogériákban átlagosan 26,1 százalékkal, az élelmiszerüzletekben 20,3 százalékkal lettek olcsóbbak a termékek.

„A szabályokat pedig be is tartatjuk: eddig összesen közel kétezer hatósági ellenőrzés került végrehajtásra az élelmiszerüzletekben és drogériákban, ahol vizsgálták, hogy az üzletek betartják-e az árréscsökkentést. A kormány önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok és a telekommunikációs cégek esetében is, ehhez július 1-től a gyógyszeripari szereplők is csatlakoztak” – írták.

Béke kell az ipar fellendüléséhez

A KSH szerdán egy másik területről is adatokat közölt. Ezek szerint júniusban az ipari termelés volumene 4,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,2 százalékkal kisebb volt a 2025. májusinál.