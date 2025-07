Íme a legújabb bejelentések: új lakásprogram indul az állami dolgozóknak, pluszpénz jön a nyugdíjasoknak

A kormány felismerte azt is, hogy a reálbérnövekedés asszimetrikus a nemzetgazdaságban, így szükség van egy bérkonvergenciára is. A hároméves bérmegállapodás alapján a minimálbér idén 9 százalékkal 290 800 forintra emelkedett, 2026-ban további 13 százalékkal 328 600 forintra, 2027-ben pedig még 14 százalékkal 374 600 forintra nő a minimálbér. Elképzelhető, hogy idén a rosszabb adatok miatt újra tárgyalóasztalhoz kell ülni, de Nagy Márton leszögezte, a kormány mindenképp szeretné tartani a két számjegyű béremelést.

Nagy Márton elárulta: felmerült, hogy végrehajtanak egy adócsökkentési programot is, de erről további részleteket egyelőre nem kívánt megosztani.

Lassabb növekedés

A lassabb GDP-növekedés az aszály és az ipar gyengélkedése – még ha havi alapon már pozitívabb is az adat – miatt lesz. Az európai autóipar helyzete sem segíti a magyar gazdaságot, ugyanakkor Nagy Márton megjegyezte: a vámmegállapodás legalább kiveszi a bizonytalansági tényezőt, az év végével pedig akár felpattanást is jöhet. Rátért ugyanakkor a pozitív dolgokra is: a lakossághoz kerülő plusz juttatások, az adókedvezmények miatt a fogyasztás továbbra is nagyon élénk. Ez által, az ebből fakadó adóbevételek pedig egyensúlyban tartják a költségvetést.