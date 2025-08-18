„Ez a Fradi erősebb” – Azerbajdzsánban úgy vélik, nehéz csata vár rájuk Budapesten

A Ferencvárosnak a következő két meccsén a Bajnokok Ligájába jutás lesz a tét, a Qarabag elleni playoffkörös csata első felvonását kedden 21 órától rendezik a Groupama Arénában. A párharc előtt a fanat.az című honlap az azeri labdarúgó-válogatott másodedzője és korábbi ideiglenes szövetségi kapitánya, a játékos-pályafutása során a Qarabagnál is megforduló Arif Asadov véleményét kérte ki az esélyekről.

„A Qarabag sikerrel abszolválta a selejtező első két fordulóját, de a playoffban egy sokkal nehezebb ellenfél vár rá. A Ferencváros egy jól felépített klub, amely állandó résztvevője az európai kupák főtáblás küzdelmeinek, és ott stabil eredményeket ért el” – kezdte az 54 esztendős, játékosként 43-szoros azeri válogatott szakember.

„A Qarabag a közelmúltban már találkozott az FTC-vel, és nyert is ellene.

De véleményem szerint a jelenlegi Ferencváros erősebb, mint a három évvel ezelőtti. A statisztikák is ezt támasztják alá. Új az edző, a csapat kicserélődött.

Azonban a Qarabagnál is egy jól bevált szisztéma szerint dolgoznak. Hogy ne menjünk messzire, idén nyáron öt légiós is érkezett a klubhoz (köztük a marokkói Samy Mmaee, a Ferencváros korábbi játékosa – a szerk.), de továbbra is ugyanaz az alapcsapatuk. Gurban Gurbanov vezetőedző hű maradt a játékstílusához” – folytatta Asadov.