Robbie Keane Fradi Qarabag BL Ferencváros FTC

FTC–Qarabag: nem kerülte ki a Mandiner kérdését Robbie Keane, szerinte így válhat valóra a Fradi álma

2025. augusztus 18. 15:22

Az azeri bajnok Qarabag elleni BL-rájátszásban kulcsfontosságú lesz, hogy hazai pályán ne kapjon gólt a Ferencváros labdarúgócsapata. A zöld-fehérek edzője közben a szurkolóknak is üzent: hozzák ugyanazt az energiát, mint egy hete, együttesének pedig nagy intenzitással, szívvel-lélekkel kell játszania, hogy végig lázban tartsák őket.

2025. augusztus 18. 15:22
null
Nagy Péter

Mint ismert, az FTC a bolgár Ludogorec kiütésével négy év után jutott el újra a Bajnokok Ligája rájátszásába, így már csak egy párharc megnyerése választja el attól, hogy a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján szerepeljen. Hasonlóra az esetükben 2020 őszén volt példa, de akkor még az alapszakasz helyett a csoportkörben szerepeltek. 

A rájátszásban az azeri Qarabag lesz a népligetiek ellenfele, kedden 21 órától a Groupama Arénában, egy héttel később, augusztus 27-én, szerdán 18.45 órától pedig Bakuban. Ha a magyar bajnok nem jutna tovább a BL-ben, akkor az Európa-liga főtábláján folytatja az ősszel.

Budapest fantasztikus, a családja is boldog Magyarországon

A meccset felvezető hétfői sajtótájékoztató középpontjában az elitsorozatba való kerülés állt. Bár Gavriel Kanikovszki csak a nyáron érkezett az Üllői útra, tisztában van azzal, hogy a klub szempontjából milyen fontos találkozó következik. „Mindenki készen áll, sokan vagyunk, nagy a keret, amelynek egy része a nemzetközi porondon, a másik a hazai bajnokságban kap több lehetőséget. Ami utóbbit illeti, jól szerepelünk, persze játszhatnánk jobban is az NB I-ben, de elsősorban a Bajnokok Ligájában nyújtunk jó teljesítményt” – kezdte a 16-szoros izraeli válogatott, kétszeres izraeli bajnok és egyszeres Izraeli Kupa-győztes Kanikovszki, aki július 23. óta a zöld-fehérek futballistája. 

A 27 éves középpályás úgy véli, a sorozatterhelés ellenére is inkább izgatottak, mintsem fáradtak. Szerinte a három évvel ezelőtti párharcból nem lehet kiindulni, mivel mindkét együttes megváltozott azóta, ezért nem is hozták neki szóba a társak. Kiemelte: a szakmai stáb sokat segít neki abban, hogy hamar beilleszkedjen. „Megkaptam rögtön a segítséget, nagyon örülök, hogy ideigazoltam, a családom is boldog Magyarországon. Épp mondtam Robbie-nak, hogy Budapesten minden fantasztikus, mindenki rendes velünk, a nejem és a gyerekeim is jól érzik magukat. De a legfontosabb a foci: akkor teljes az örömöm, ha a pályán is minden jól alakul.”

Lapunk arra volt kíváncsi, mennyire más a feladata támadásban ahhoz képest, mint ami a Maccabi Tel-Avivban volt, amelynél szintén Robbie Keane edzette. 

Ott játszom, ahol számítanak rám, mindegy, melyik pozícióról van szó. Korábban kicsit hátrébb futballoztam, de tényleg az a lényeg, hogy segítsem a gólszerzésben a Fradit, csakis erre törekszem” 

– válaszolta Gavriel Kanikovszki.

Keane kiadta az ukázt!

Keane azzal folytatta, hogy mindkét gárda egyenlő esélyekkel fut neki a párharcnak. Hozzátette: nekik csakis akkor lehet esélyük továbbjutni, ha kihozzák magukból a maximumot. Hogy mi lesz a legfontosabb kedden? 

„Nem szabad gólt kapni!”

– vágta rá az ír szakvezető, aki ezt azzal egészítette ki, hogy tudják, elöl is eredményesnek kell lenni. 

„Évek óta először vagyunk a playoffban. A szakmai stábnak és a játékosoknak is nagy motiváció ez, hiszen itt az esély, beléphetünk az ajtón, ami a legmagasabb szintre vezet. A Ludogorec elleni visszavágó elején, tíz-tizenöt percig kicsit idegesek voltunk, de amint megnyugodtunk – főleg a középpályán –, úgy játszottunk, ahogy azt kértem: a labdát gyorsan járatva. Nyilván az lenne a jó, ha kilencven percen keresztül egyenletes lenne a teljesítményünk, de nincsenek illúzióim, az ilyen nagyon-nagyon ritka a fociban” – folytatta a korábbi kiváló támadó, az angol Tottenham klublegendája. 

Nem kerülte ki a kérdést Robbie Keane

A Mandiner azt szerette volna megtudni Robbie Keane-től, hogy mennyire tekinthető véglegesnek a Ferencváros kerete.

Bár mindig van hová fejlődni, a srácok jól teljesítenek, elégedett vagyok velük. Ami a keretet illeti, a kollégák is jól dolgoznak a kiszemeltek azonosításában. Nem gond, ha néhányan távoznak közben tőlünk, ez a labdarúgás rendje. Az előző idényben nem volt meg az a luxus, hogy forgassam a csapatot, rotáljak, de most már van merítési lehetőségem. Ott van például a Puskás Akadémia elleni szombati bajnoki, amelyen ugyan kikaptunk, de tíz helyen változtattam a kezdő tizenegyen. Láthatta mindenki, hogy majdnem így is sikerült jó eredményt elérni: ha berúgjuk a helyzeteinket, nyerhettünk volna. Összességében elégedett vagyok azokkal is, akik eddig többnyire csak az NB I-ben szerepeltek, de az erősítéseknek mindig örül az ember, úgyhogy majd meglátjuk, mit hoz a jövő.

A 45 éves szakvezető rámutatott, nem lehet egyszerre mindent: a lehető legerősebb összeállításban szerepelni a nemzetközi és hazai porondon egyaránt. El kell dönteni, most melyik a fontosabb, hiszen mindenki arról beszél, hogy milyen összecsapás jön a BL-ben, ami teljesen más kávéház, mint a magyar Fizz Liga. „Hozzák a szurkolók ugyanazt az energiát, mint egy hete, nekünk pedig nagy intenzitással, szívvel-lélekkel kell játszani, hogy végig lázban tartsuk őket!” – zárta gondolatait Keane.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

 

herden100
2025. augusztus 18. 15:33
🇭🇺💚🤍💚🤍💚🤍💚🤍💚
vip era
2025. augusztus 18. 15:32
Szerintem a Fradi nem tudja kapott gól nélkül lehozni egyik meccset sem. De többet ,tud rúgni a Qarabagnál, és ez a lényeg. A továbbjutást,most a támadók tudják hozni.
