08. 13.
szerda
Kady Borges Qarabag Samy Mmaee Bajnokok Ligája Ferencváros BL-selejtező FTC

Egyetlen lépésre a Bajnokok Ligája főtáblája: ez a csapat vár a Fradira – időpontok, jegyvásárlás

2025. augusztus 13. 09:28

Az azeri bajnok Qarabag lesz a Ferencváros labdarúgócsapatának ellenfele a Bajnokok Ligája playoffkörében.

2025. augusztus 13. 09:28
null

Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, a Ferencváros labdarúgócsapata az idegenbeli döntetlen után itthon 3–0-ra legyőzte a bolgár Ludogorecet a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában, így bejutott a playoffkörbe, amelyben az azeri Qarabaggal küzd majd meg a főtáblára kerülésért.

A párharc első mérkőzését jövő hét kedden (augusztus 19.) 21 órától játsszák a Groupama Arénában, míg a visszavágót egy héttel később, augusztus 27-én, szerdán 18.45 órától rendezik Azerbajdzsánban.

A hazai találkozóra az FTC-drukkerek a meccsjegy.fradi.hu oldalon vehetnek majd belépőt – még nem indult el a jegyértékesítés, ám érdemes résen lenni, mert a klub hamarosan vélhetően megkezdi a belépők árusítását –, de csak azok jogosultak a vásárlásra, akik rendelkeznek szurkolói kártyával.

Mit kell tudni a következő ellenfélről, a Qarabagról? 

A csapat az előző évadban tizenöt pontos előnnyel nyerte meg az azeri bajnokságot, ezzel sorozatban a negyedik, az elmúlt 12 évben a 11. bajnoki címét könyvelte el. Az együttes az Európa-liga alapszakaszában egy győzelemmel és hét vereséggel az utolsó, 36. helyen végzett. A klub két korábbi ferencvárosi futballistát is a soraiban tudhat: 

  • a brazil támadó középpályás, Kady Borges idén februárban tért vissza a Fraditól a Qarabaghoz, 
  • míg a marokkói középhátvéd Samy Mmaeét most nyáron vették kölcsön az azeriek a Dinamo Zagrebtől.
Samy Mmaee (jobbra) három és fél évig futballozott a Ferencvárosban

Érdekesség, hogy a Qarabag keretének összértékét a Transfermarkt piaci portál csupán 24.95 millió euróra becsüli – ez kevesebb mint feleannyi az FTC (52.95) és a Ludogorec (51.2) játékosállományának.

A klub legértékesebb játékosa 2.5 millió euróval Kady Borges és a legutóbbi szezon házi gólkirálya, a zöld-foki-szigeteki válogatott Leandro Andrade.

Az azeri csapat ebben az idényben az ír Shelbourne (3–0, 1–0) és az északmacedón Skëndija (1–0, 5–1) kiejtésével, két kettős győzelemmel jutott el a Bajnokok Ligája playoffköréig.

A Qarabagnak és a Ferencvárosnak van már közös múltja egymással, 2022 nyarán is a BL kvalifikációs szakaszában találkoztak a felek, s akkor az azeri gárda jutott tovább, amely a hazai 1–1 után Budapesten 3–1-re nyert Dibusz Dénesék ellen – az FTC vezetősége később részben az ezeken a meccseken mutatott teljesítménye miatt szerződtette Kadyt a Qarabagtól.

Ferencváros–Qarabag 1–3 (2022. augusztus 9.)

 

A két csapat most következő párharcának tétje a Bajnokok Ligája főtáblája – a győztes bejut a legrangosabb európai kupasorozat harminchat csapatos alapszakaszába, míg a vesztes fél a második számú nemzetközi kupában, az Európa-ligában szerepelhet az ősszel.

Fotók: Facebook / Qarabag FK

