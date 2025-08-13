Egyetlen lépésre a Bajnokok Ligája főtáblája: ez a csapat vár a Fradira – időpontok, jegyvásárlás

„Olyan ez, mint a drog, könnyen rá lehet szokni” – Robbie Keane a Mandinernek
A Ferencváros edzője visszakérdezett: „Szeretnék, ha Gruber mindig játszana?”
Az azeri bajnok Qarabag lesz a Ferencváros labdarúgócsapatának ellenfele a Bajnokok Ligája playoffkörében.
Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, a Ferencváros labdarúgócsapata az idegenbeli döntetlen után itthon 3–0-ra legyőzte a bolgár Ludogorecet a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában, így bejutott a playoffkörbe, amelyben az azeri Qarabaggal küzd majd meg a főtáblára kerülésért.
A párharc első mérkőzését jövő hét kedden (augusztus 19.) 21 órától játsszák a Groupama Arénában, míg a visszavágót egy héttel később, augusztus 27-én, szerdán 18.45 órától rendezik Azerbajdzsánban.
A hazai találkozóra az FTC-drukkerek a meccsjegy.fradi.hu oldalon vehetnek majd belépőt – még nem indult el a jegyértékesítés, ám érdemes résen lenni, mert a klub hamarosan vélhetően megkezdi a belépők árusítását –, de csak azok jogosultak a vásárlásra, akik rendelkeznek szurkolói kártyával.
Ezt is ajánljuk a témában
A Ferencváros edzője visszakérdezett: „Szeretnék, ha Gruber mindig játszana?”
A csapat az előző évadban tizenöt pontos előnnyel nyerte meg az azeri bajnokságot, ezzel sorozatban a negyedik, az elmúlt 12 évben a 11. bajnoki címét könyvelte el. Az együttes az Európa-liga alapszakaszában egy győzelemmel és hét vereséggel az utolsó, 36. helyen végzett. A klub két korábbi ferencvárosi futballistát is a soraiban tudhat:
Érdekesség, hogy a Qarabag keretének összértékét a Transfermarkt piaci portál csupán 24.95 millió euróra becsüli – ez kevesebb mint feleannyi az FTC (52.95) és a Ludogorec (51.2) játékosállományának.
A klub legértékesebb játékosa 2.5 millió euróval Kady Borges és a legutóbbi szezon házi gólkirálya, a zöld-foki-szigeteki válogatott Leandro Andrade.
Ezt is ajánljuk a témában
Edzőjük szerint nem volt jobb a Fradi, míg a bolgár lapok botrányos játékvezetésről írnak, és szinte már csalást kiáltanak.
Az azeri csapat ebben az idényben az ír Shelbourne (3–0, 1–0) és az északmacedón Skëndija (1–0, 5–1) kiejtésével, két kettős győzelemmel jutott el a Bajnokok Ligája playoffköréig.
A Qarabagnak és a Ferencvárosnak van már közös múltja egymással, 2022 nyarán is a BL kvalifikációs szakaszában találkoztak a felek, s akkor az azeri gárda jutott tovább, amely a hazai 1–1 után Budapesten 3–1-re nyert Dibusz Dénesék ellen – az FTC vezetősége később részben az ezeken a meccseken mutatott teljesítménye miatt szerződtette Kadyt a Qarabagtól.
Ferencváros–Qarabag 1–3 (2022. augusztus 9.)
A két csapat most következő párharcának tétje a Bajnokok Ligája főtáblája – a győztes bejut a legrangosabb európai kupasorozat harminchat csapatos alapszakaszába, míg a vesztes fél a második számú nemzetközi kupában, az Európa-ligában szerepelhet az ősszel.
Fotók: Facebook / Qarabag FK