Egyetlen lépésre a Bajnokok Ligája főtáblája: ez a csapat vár a Fradira – időpontok, jegyvásárlás

Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, a Ferencváros labdarúgócsapata az idegenbeli döntetlen után itthon 3–0-ra legyőzte a bolgár Ludogorecet a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában, így bejutott a playoffkörbe, amelyben az azeri Qarabaggal küzd majd meg a főtáblára kerülésért.

A párharc első mérkőzését jövő hét kedden (augusztus 19.) 21 órától játsszák a Groupama Arénában, míg a visszavágót egy héttel később, augusztus 27-én, szerdán 18.45 órától rendezik Azerbajdzsánban.

A hazai találkozóra az FTC-drukkerek a meccsjegy.fradi.hu oldalon vehetnek majd belépőt – még nem indult el a jegyértékesítés, ám érdemes résen lenni, mert a klub hamarosan vélhetően megkezdi a belépők árusítását –, de csak azok jogosultak a vásárlásra, akik rendelkeznek szurkolói kártyával.