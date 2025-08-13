„Olyan ez, mint a drog, könnyen rá lehet szokni” – Robbie Keane a Mandinernek

FTC–Ludogorec: fieszta az Üllői úton – magyar gólokkal ütötte ki a bolgár bajnokot, és továbbjutott a BL-ben a Fradi
A rájátszásban az azeri Qarabag vár a Ferencvárosra.
Az FTC vezetőedzője lapunk kérdésére úgy felelt: a játékosai rengeteg energiát merítenek a szurkolókból, éppen ezért szombaton, a Puskás Akadémia elleni NB I-es bajnokin is a keddihez hasonló hangulatot és telt házat szeretne látni.
Ahogy azt a Mandiner is megírta, a Ferencvárosi Torna Club bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik, utolsó fordulójába, miután Varga Barnabás vezérletével 3–0-ra nyert a bolgár PFC Ludogorec ellen a harmadik kör keddi, hazai visszavágóján.
Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a mérkőzést követően így értékelt:
„Volt egy olyan érzésem, hogy ez a meccs más lesz, mint a múlt heti, és bejött, mert az ellenfél nem kivárásra játszott, hanem egyből gólt akart szerezni. Kellett némi idő, mire összekaptuk magunkat, és rendeztük a védekezésünket, de onnantól nem volt baj, mi irányítottunk. Ezen a szinten egyetlen párharc sem könnyű, nincsenek könnyű csapatok, de ha kapott gól nélkül képesek vagyunk lehozni egy ilyen találkozót, akkor nem lehet gond” – mondta, majd amikor meghallotta, hogy ismét a csereként pályára lépő, és néhány perc elteltével gólpasszt kiosztó Gruber Zsomborról faggatják, visszakérdezett:
Szeretnék, ha Gruber mindig játszana?
„Ezért mondom azt a cseréknek mindig, hogy ne azért álljanak be, hogy meglegyünk létszámban, hanem hozzanak minőséget is a játékunkba. Ezúttal így történt, Gruber, Maiga és Zachariassen esetében is. De az egész csapat fantasztikus volt” – folytatta, és ezután megjegyezte, azt még nem tudja, hogy végül sikerült-e sérülés nélkül lehozni az összecsapást.
„Tiszteljük az ellenfelet, úgyhogy én nem jelenteném ki, hogy a Fradi jobb csapat a Ludogorecnél.”
Lapunk arra volt kíváncsi, hogy csapata és a szurkolók keddi teljesítményét hova rangsorolja a korábbi világklasszis támadó.
A szurkolók fantasztikusak voltak, de ezt már előre mondták nekem, hogy a támogatással nem lesz probléma, és nem is lett. A játékosok is rengeteg energiát merítenek a drukkerekből, lehetett látni, érezni rajtuk. Éppen ezért a Puskás Akadémia ellen is telt házat szeretnék látni szombaton. Mert olyan ez, mint a drog, könnyen rá lehet szokni, és mindig többet és többet akar belőle az ember
– fogalmazott Keane.
Győzelmével a Ferencváros négy év után jutott el újra a Bajnokok Ligája rájátszásába, így már csak egy párharc megnyerése választja el attól, hogy a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján szerepeljen. Hasonlóra 2020 őszén volt példa, de akkor még az alapszakasz helyett csoportkörbe jutott a magyar bajnok. A rájátszásban az azeri Qarabag lesz a zöld-fehérek ellenfele, jövő héten kedden vagy szerdán a Groupama Arénában, egy héttel később pedig Bakuban. Ha az FTC nem jutna tovább a BL-ben, akkor az Európa-liga főtábláján folytatja az ősszel.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert