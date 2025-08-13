Ft
Ft
34°C
15°C
Ft
Ft
34°C
15°C
08. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Robbie Keane Fradi BL Bajnokok Ligája Ludogorec Ferencváros FTC

„Olyan ez, mint a drog, könnyen rá lehet szokni” – Robbie Keane a Mandinernek

2025. augusztus 13. 05:40

Az FTC vezetőedzője lapunk kérdésére úgy felelt: a játékosai rengeteg energiát merítenek a szurkolókból, éppen ezért szombaton, a Puskás Akadémia elleni NB I-es bajnokin is a keddihez hasonló hangulatot és telt házat szeretne látni.

2025. augusztus 13. 05:40
null
Nagy Péter

Ahogy azt a Mandiner is megírta, a Ferencvárosi Torna Club bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik, utolsó fordulójába, miután Varga Barnabás vezérletével 3–0-ra nyert a bolgár PFC Ludogorec ellen a harmadik kör keddi, hazai visszavágóján.

Ezt is ajánljuk a témában

Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a mérkőzést követően így értékelt:

„Volt egy olyan érzésem, hogy ez a meccs más lesz, mint a múlt heti, és bejött, mert az ellenfél nem kivárásra játszott, hanem egyből gólt akart szerezni. Kellett némi idő, mire összekaptuk magunkat, és rendeztük a védekezésünket, de onnantól nem volt baj, mi irányítottunk. Ezen a szinten egyetlen párharc sem könnyű, nincsenek könnyű csapatok, de ha kapott gól nélkül képesek vagyunk lehozni egy ilyen találkozót, akkor nem lehet gond” – mondta, majd amikor meghallotta, hogy ismét a csereként pályára lépő, és néhány perc elteltével gólpasszt kiosztó Gruber Zsomborról faggatják, visszakérdezett: 

Szeretnék, ha Gruber mindig játszana? 

„Ezért mondom azt a cseréknek mindig, hogy ne azért álljanak be, hogy meglegyünk létszámban, hanem hozzanak minőséget is a játékunkba. Ezúttal így történt, Gruber, Maiga és Zachariassen esetében is. De az egész csapat fantasztikus volt” – folytatta, és ezután megjegyezte, azt még nem tudja, hogy végül sikerült-e sérülés nélkül lehozni az összecsapást. 

Ezt is ajánljuk a témában

Lapunk arra volt kíváncsi, hogy csapata és a szurkolók keddi teljesítményét hova rangsorolja a korábbi világklasszis támadó. 

A szurkolók fantasztikusak voltak, de ezt már előre mondták nekem, hogy a támogatással nem lesz probléma, és nem is lett. A játékosok is rengeteg energiát merítenek a drukkerekből, lehetett látni, érezni rajtuk. Éppen ezért a Puskás Akadémia ellen is telt házat szeretnék látni szombaton. Mert olyan ez, mint a drog, könnyen rá lehet szokni, és mindig többet és többet akar belőle az ember

– fogalmazott Keane. 

Győzelmével a Ferencváros négy év után jutott el újra a Bajnokok Ligája rájátszásába, így már csak egy párharc megnyerése választja el attól, hogy a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján szerepeljen. Hasonlóra 2020 őszén volt példa, de akkor még az alapszakasz helyett csoportkörbe jutott a magyar bajnok. A rájátszásban az azeri Qarabag lesz a zöld-fehérek ellenfele, jövő héten kedden vagy szerdán a Groupama Arénában, egy héttel később pedig Bakuban. Ha az FTC nem jutna tovább a BL-ben, akkor az Európa-liga főtábláján folytatja az ősszel.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!