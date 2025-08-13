„Olyan ez, mint a drog, könnyen rá lehet szokni” – Robbie Keane a Mandinernek

Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a mérkőzést követően így értékelt:

„Volt egy olyan érzésem, hogy ez a meccs más lesz, mint a múlt heti, és bejött, mert az ellenfél nem kivárásra játszott, hanem egyből gólt akart szerezni. Kellett némi idő, mire összekaptuk magunkat, és rendeztük a védekezésünket, de onnantól nem volt baj, mi irányítottunk. Ezen a szinten egyetlen párharc sem könnyű, nincsenek könnyű csapatok, de ha kapott gól nélkül képesek vagyunk lehozni egy ilyen találkozót, akkor nem lehet gond” – mondta, majd amikor meghallotta, hogy ismét a csereként pályára lépő, és néhány perc elteltével gólpasszt kiosztó Gruber Zsomborról faggatják, visszakérdezett:

Szeretnék, ha Gruber mindig játszana?

„Ezért mondom azt a cseréknek mindig, hogy ne azért álljanak be, hogy meglegyünk létszámban, hanem hozzanak minőséget is a játékunkba. Ezúttal így történt, Gruber, Maiga és Zachariassen esetében is. De az egész csapat fantasztikus volt” – folytatta, és ezután megjegyezte, azt még nem tudja, hogy végül sikerült-e sérülés nélkül lehozni az összecsapást.