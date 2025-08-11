„Ez nem büntetés” – David Beckhammel példálózott Robbie Keane a Ludogorec elleni visszavágó előtt

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, múlt szerdán gól nélküli döntetlenre végzett a Ferencvárosi Torna Club Bulgáriában, a Ludogorec vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörének első mérkőzésén. Miközben a bolgár sajtó elszalasztott lehetőségről ír, a razgradi csapat szurkolói azon füstölögtek, hogy egy BL-tapasztalattal nem rendelkező vezetőedzővel vágtak neki az elitsorozatnak.

„Tiszteljük az ellenfelet, úgyhogy én nem jelenteném ki, hogy a Fradi jobb csapat a Ludogorecnél” – mondta a keddi visszavágót megelőző sajtótájékoztatón Szalai Gábor, az FTC magyar válogatott hátvédje. Hangsúlyozta: mindig jó kapott gól nélkül lehozni egy meccset, de ebben ugyanakkora szerepe van Dibusz Dénes kapusnak, a többieknek, mint a védelemnek. Részleteket ugyan nem árult el, de kielemezték az odavágót, és azt ígérte, a második találkozón nem fogják már elkövetni ugyanazokat a hibákat.

„Hogy miért más ez a Ferencváros, mint az előző volt? Mert sokkal jobban küzdenek a játékosai egymásért, a csapatért, ahogy azt az edzőnk is kéri tőlünk” – válaszolt a Mandiner kérdésére Szalai.

A zöld-fehérek ír vezetőedzője, Robbie Keane szerint nem ő írja a szabályokat, és senki nem kérdezte arról, hogy a Kisvárda elleni NB I-es bajnokihoz hasonlóan elhalasztják-e a végül 4–1-re megnyert nyíregyházi összecsapást. „Nem nagyon izgat ez a kérdés, mert így legalább lehetőséget tudtam adni azoknak, akik kevesebbet játszottak korábban.” Azzal folytatta, hogy vasárnap nem edzett a többség a szombati idegenbeli túra miatt, ami ugyan nem segítette a felkészülést, de tudják, mit kell tenni, hogy továbbjussanak a BL-ben. „Még harapósabbnak kell lennünk, főleg a kapu előtt. De telt ház lesz a Groupama Arénában, a szurkolók pedig tudtommal egész végig énekelni fognak majd, űzni-hajtani minket, úgyhogy az első meccshez képest sokkal energikusabb teljesítményt várok a fiúktól. Egy biztos, a helyzetkihasználásunkon javítanunk kell. Nekem pedig az a feladatom, hogy a legjobb teljesítményt kihozzam a srácokból. Ha ez megtörténik, továbbjutunk, de láttuk kint a második félidőben, hogy a Ludogorec is képes veszélyes játékra.”

Gruber Zsombor nem a „magyarszabály” miatt játszik és remekel a Ferencvárosban / Fotó: MTI/Derencsényi István (archív)

Lapunk arra volt kíváncsi, hogy Gruber Zsombor jó formája minek köszönhető: a 20 éves támadó kitartó munkája révén szerzett öt kanadai pontot (3 gól, 2 gólpassz) 178 perc alatt a Fizz Ligában vagy a magyar szabály miatt kényszerpályán mozgott vele kapcsolatban a Ferencváros?

Nekem tulajdonítható, hogy ilyen eredményesen futballozik mostanság. A viccet félretéve, tényleg nagy szerepe van az edzőnek egy fiatal labdarúgó életében. Ott van például a kölcsönadása az MTK-hoz. Ilyenkor sokan azt hiszik, megbüntetjük a játékost, pedig szó sincs róla. Lehetőségről sokkal inkább, amit Zsombor két kézzel megragadott az elmúlt idényben. Ott van David Beckham esete is, őt is kölcsön adta a Manchester United a harmadosztályú Prestonba. Ilyenkor a fejlődést tartják szem előtt, és azt, hogy az adott tehetség sokkal jobban jár, mintha a kispadon ücsörögne. Egyébként sem a »magyarszabály« miatt szerepel többet, akkor is megadtam volna neki a sanszot, ha ez nincs.

De ugyanez vonatkozik Kaján Norbertre és Madarász Ádámra is – hangsúlyozta Keane, aki kitért Ibrahim Cissé kezezésére is a hétvégi magyar bajnokin. „Cissének be van kötve a keze, ez nem amerikai foci, itt nem lehet kezezni. Ahogy nyúlt a labdáért, rögtön tudta, hogy hibázott. A jó az, hogy nyertünk, mert ha nem győztünk volna, most nem viccelődnék” – közölte.

Az FTC–Ludogorec BL-selejtezőt kedden 20.15-től rendezik a Groupama Arénában. A győztes a bajnoki ágon az északmacedón Shkëndija és az azeri Qarabag párharcának továbbjutójával játszhat a playoffban. Amennyiben a zöld-fehérek alulmaradnak a bolgár bajnokkal szemben, úgy az Európa-liga selejtezőjének rájátszásában folytatják, és ott is kiemeltek lesznek. A sors fintora, hogy az El-ben is a Shkëndija és a Qarabag párharcából kapnak ellenfelet, vagyis e kettő együttes közül az egyikkel biztosan megmérkőznek a folytatásban.