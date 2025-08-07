Kiakadtak a bolgárok a Ferencváros elleni döntetlen után

A gong.bg cikke felütésében kiemelte a Fradi érvénytelenített gólját és a Ludogorec kapufáját, és úgy fogalmazott, hogy a gól nélküli döntetlen csak részben adja vissza a meccs kétarcúságát.

„Az első félidő a vendégeké volt, de a másodikban a Ludogorec feljavult, és átvette az irányítást.”

A novsport.com is a kapufát és a lesgólt emelte ki.

„A vendégek gólját a VAR érvénytelenítette, míg a másik oldalon a bolgár bajnok is nagyon közel volt a gólszerzéshez a szünet előtt, de a lövés a kapufán csattant.”

Megemlítik, hogy Bernard Tekpetey az első félidőben sárga lapot kapott, így eltiltás vár rá, nem játszhat a budapesti visszavágón. Szerintük is a fordulás után agresszívebb volt a Ludogorec.

„A Ludogorec és a Ferencváros nem szerzett gólt Razgradban” – áll a gol.gb cikkének címében, míg az ajánlójában az szerepel, hogy egy kapufát, egy meg nem adott gólt és számos helyzetet hozott a mérkőzés.

A topsport.bg is hasonlóan írta le a meccset, vagyis hogy az első félidőben egy lesgólt és egy kapufát láthattunk, a szünet után pedig erőre kapott a Ludogorec. A telegraph.bg cikke a kapufát helyezte előtérbe, de később a Fradi lesgólját is megemlítette.

Szurkolói reakciók

„A második félidőben már láthattunk futballt a Ludogorectől. De meddig állunk még fel klasszikus középcsatár nélkül?”

Egy másik szurkoló pedig azt kérte számon, hogy miért megint egy olyan edzőt kellett a csapathoz hozni, akinek nincs BL-tapasztalata és csupán annyit tud felmutatni, hogy egy alacsonyabban rangsorolt bajnokságban bajnok lett.

A 46 éves Rui Mota legutóbb 50 tétmeccsen azt az örmény bajnok és kupagyőztes Noah-t irányította, amely az előző selejtezőfordulóban pont a Ferencvárossal szemben maradt alul.

„A második félidő rendben volt, de a befejezésekkel gondok voltak.”

Többen is megjegyezték, hogy elöl problémáik vannak, emellett kritizálták a csapat teljesítményét.

A Ferencváros-drukkerek közben így látták a találkozót:

„Ezt a rém gyenge csapatot már az első 30 percben el kellett volna intézni…”

„Ezt meg kellett volna nyerni, na mindegy. Majd hazai pályán.”

„A baj az, hogy a 70. perc körül elfogyott a Fradi szerintem!”

„Kár az első felidőért, ott akar a továbbjutást is el lehetett volna dönteni.”

„Ezt három góllal kellett volna megnyerni! Azt hittem, soha nem cserélünk. Majd itthon, remélem.”

„A bolgárok hazai pályán kissé defenzíven játszottak. Makreckis és Gartenmann volt a gyenge pont. Veszélyesebben játszottunk, többször találtuk el a kaput, de a meccs összképét tekintve a döntetlen igazságos. Itthon nehéz dolgunk lesz, de a hangulat és a szurkolás kissé más lesz.”

„Az első félidő egykapuzását gólokká kellet volna alakítani. A második félidő már egálos volt, de a Fradi nyerhetett volna! A visszavágón nyerni kell, és meg is lesz!”

A Sofascore így osztályozta a kezdőjátékosokat:

Labdarúgó Bajnokok Ligája

3. selejtezőforduló, első mérkőzés

Ludogorec (bolgár)–Ferencvárosi TC 0–0

Razgrad, Ludogorec Aréna, 9500 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Anders Olav Dale) – norvégok

Ludogorec: Bonmann – Son Gómez (J. Andersson, 75.), Kurtulus, D. Almeida, Nedjalkov – Kaloc (D. Duarte, 64.), P. Sztanics (Csocsev, 64.), Pedro Naressi – Erick Marcus (Bile, 83.), Tekpetey (Chouiar, a szünetben), Caio Vidal. Vezetőedző: Rui Mota

FTC: Dibusz – Reamaekers, Szalai G., Gartenmann – Makreckis (Cadu, 85.), Ötvös, Tóth A., O'Dowda – Kanikovszki (J. Levi, 80.), Varga B. (Maiga, 72.), Joseph (Gruber, 85.). Vezetőedző: Robbie Keane

A visszavágót jövő kedden 20 óra 15 perckor rendezik a budapesti Groupama Arénában, a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti. A továbbjutó az északmacedón Shkëndija és az azeri Qarabag párharc győztesével játszik a BL-főtáblájáért, míg a vesztes ezen párharc vesztesével találkozik az Európa-ligába jutásért. A Ferencváros legrosszabb esetben is a Konferencia-liga ligaszakaszába kerül.

Fotó: fradi.hu