Nyíregyháza Spartacus Nyíregyháza Ferencváros NB I FTC

Hihetetlen gólt kapott a Fradi Cissé döbbenetes butasága után (VIDEÓ)

2025. augusztus 09. 22:06

A Nyíregyháza ritkán látható jelenetsorok után szépített az első félidőben háromgólos előnybe kerülő Ferencváros ellen, hamar visszaállt azonban a differencia, és a vége is maradt 1–4.

2025. augusztus 09. 22:06
null

Az MTK Diósgyőr-mészárlása után a másik fővárosi csapat, az idegenben játszó FTC is simán verte kelet-magyarországi ellenfelét, a Nyíregyházát szombat este az NB I harmadik fordulójában.

A Ferencváros több kulcsjátékosát is pihentette a Ludogorec elleni BL-visszavágóra tekintettel – nem volt például Ötvös Bence és Dibusz Dénes sem –, és a csapat kezdőjében ezúttal sem volt húsz év alatti magyar játékos; bár a legutóbbi bajnoki után ennek úgymond már nem volt „jelentősége”, pénzbeli legalábbis... További friss hír, hogy a héten kölcsönben hazatérő Ifj. Lisztes Krisztiánnal kapcsolatban Robbie Keane vezetőedzője a mérkőzés előtt elmondta, a Németországból visszatérő játékos combsérülésből lábadozik, még hetek kérdése, hogy újra bevethető legyen a Fradiban. 

Ott volt ellenben a szezon eddigi ferencvárosi felfedezettje, Gruber Zsombor, s ha már ott volt, megint gólt lőtt: egy félpályánál történt kemény labdaszerzés után kapta meg a labdát a szélen, befelé cselezett, és szépen, ütemtelenül kilőtte Kersák Roland hálóját. Már a 12. percben megszerezte tehát a vezetést a magyar bajnok, amelynek jóformán valamennyi akciója és kontrája magában hordozta a gólveszélyt. Ennek megfelelően 

alig telt el félóra, már hárommal ment a Fradi. Előbb Naby Keita előtt nyílt nagy terület, ki is ugratta Varga Barnabást, aki szépen vitte el a kapus mellett, majd a 33. minutumban Jonathan Levi lőtt pontos szabadrúgásgólt a rosszul helyezkedő Kersák hosszújába. 

A szünet után, az 51. percben a Dibuszt helyettesítő Gróf Dávid kis híján bepotyázta a szünetben beálló Bright Edomwonyi kiszorított helyzetből érkező lövését, de másodszorra már rávetődött a labdára. Egy veszélyes helyről leadott, de ártalmatlan nyíregyházi szabadrúgás, majd egy újabb Gróf-védés jelezte, hogy a második félidőre nagyon elkényelmesedett az FTC. 

A 66. percben aztán szürreális jelenetek játszódtak le a vendégtizenhatoson belül. Gróf kirúgás gyanánt lepasszolta a labdát az előtte álló Ibrahima Cissének, így játékba hozva a játékszert, mire a nem sokkal korábban egy sárgát is begyűjtő francia védő lehajolt, és egy pillanatra megérintette a labdát kézzel – valószínűleg ő szerette volna elvégezni a már elvégzett kirúgást...

Az ily módon jogosan megítélt tizenegyest Edomwonyi magabiztosan értékesítette, ezzel a ritkán látható büntetővel megérdemelten szépített a Szpari, Cissét meg azzal a lendülettel le is hozta Keane. Hamar visszaállt ugyanakkor a háromgólos különbség. Edomwonyi a belőtt büntető után a másik oldalon meg összehozott egyet, 

Gruber ezzel duplázott, az elmúlt két bajnokin így összesen három gól és két gólpassz a mérlege a bomba formában lévő húszéves támadónak!

A vége így a papírformának megfelelő 1–4, a bajnoki címvédő FTC ezzel átvette a vezetést az NB I tabelláján.

(Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt)

Összesen 3 komment

bagoly-29
•••
2025. augusztus 09. 22:35 Szerkesztve
Okoska cikk író és hasonló kaliberű tapsolói! Cissé nem értette meg magát Gróffal s azt hihette, hogy ő végezze el a kirúgást, s ezért akarta leállítani a hozzá guritott labdát! Egy normálisan gondolkodó játékvezető is így gondolja ezt s a kirúgás ismétlését rendeli el! Csak hát Csányiék újabb zsenijének nem csak tapasztalata, de fogalma sem sok van a fociról, mivel nem művelte ezt a sportágat!
blondibarbi
2025. augusztus 09. 22:33
El kell távolítani ezt a degenerált dülledt szeműt a Fradiból, már eddig is éppen elég bajt okozott a csapatnak... :(((
elfújta az ellenszél
2025. augusztus 09. 22:17
Azt hitte ez a majom, hogy ő most a labdaszedő. Meg kell vonni a banán adagját, hátha abból ért.
