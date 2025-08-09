Hihetetlen gólt kapott a Fradi Cissé döbbenetes butasága után (VIDEÓ)

A szünet után, az 51. percben a Dibuszt helyettesítő Gróf Dávid kis híján bepotyázta a szünetben beálló Bright Edomwonyi kiszorított helyzetből érkező lövését, de másodszorra már rávetődött a labdára. Egy veszélyes helyről leadott, de ártalmatlan nyíregyházi szabadrúgás, majd egy újabb Gróf-védés jelezte, hogy a második félidőre nagyon elkényelmesedett az FTC.

A 66. percben aztán szürreális jelenetek játszódtak le a vendégtizenhatoson belül. Gróf kirúgás gyanánt lepasszolta a labdát az előtte álló Ibrahima Cissének, így játékba hozva a játékszert, mire a nem sokkal korábban egy sárgát is begyűjtő francia védő lehajolt, és egy pillanatra megérintette a labdát kézzel – valószínűleg ő szerette volna elvégezni a már elvégzett kirúgást...

Az ily módon jogosan megítélt tizenegyest Edomwonyi magabiztosan értékesítette, ezzel a ritkán látható büntetővel megérdemelten szépített a Szpari, Cissét meg azzal a lendülettel le is hozta Keane. Hamar visszaállt ugyanakkor a háromgólos különbség. Edomwonyi a belőtt büntető után a másik oldalon meg összehozott egyet,

Gruber ezzel duplázott, az elmúlt két bajnokin így összesen három gól és két gólpassz a mérlege a bomba formában lévő húszéves támadónak!

A vége így a papírformának megfelelő 1–4, a bajnoki címvédő FTC ezzel átvette a vezetést az NB I tabelláján.

(Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt)