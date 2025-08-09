Hihetetlen gólt kapott a Fradi Cissé döbbenetes butasága után (VIDEÓ)

Gólzápor és mesterhármas – szabályosan ledózerolta az MTK a Disógyőrt
A kilenc magyarral felálló MTK öt hazai góllal hagyta helyben az új szabályok és ajánlások nyomán láthatóan szenvedő miskolciakat.
A Nyíregyháza ritkán látható jelenetsorok után szépített az első félidőben háromgólos előnybe kerülő Ferencváros ellen, hamar visszaállt azonban a differencia, és a vége is maradt 1–4.
Az MTK Diósgyőr-mészárlása után a másik fővárosi csapat, az idegenben játszó FTC is simán verte kelet-magyarországi ellenfelét, a Nyíregyházát szombat este az NB I harmadik fordulójában.
Ezt is ajánljuk a témában
A kilenc magyarral felálló MTK öt hazai góllal hagyta helyben az új szabályok és ajánlások nyomán láthatóan szenvedő miskolciakat.
A Ferencváros több kulcsjátékosát is pihentette a Ludogorec elleni BL-visszavágóra tekintettel – nem volt például Ötvös Bence és Dibusz Dénes sem –, és a csapat kezdőjében ezúttal sem volt húsz év alatti magyar játékos; bár a legutóbbi bajnoki után ennek úgymond már nem volt „jelentősége”, pénzbeli legalábbis... További friss hír, hogy a héten kölcsönben hazatérő Ifj. Lisztes Krisztiánnal kapcsolatban Robbie Keane vezetőedzője a mérkőzés előtt elmondta, a Németországból visszatérő játékos combsérülésből lábadozik, még hetek kérdése, hogy újra bevethető legyen a Fradiban.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt is ajánljuk a témában
A zöld-fehérek győzelemmel hangoltak a Ludogorec elleni Bajnokok Ligája-selejtezőre.
Ott volt ellenben a szezon eddigi ferencvárosi felfedezettje, Gruber Zsombor, s ha már ott volt, megint gólt lőtt: egy félpályánál történt kemény labdaszerzés után kapta meg a labdát a szélen, befelé cselezett, és szépen, ütemtelenül kilőtte Kersák Roland hálóját. Már a 12. percben megszerezte tehát a vezetést a magyar bajnok, amelynek jóformán valamennyi akciója és kontrája magában hordozta a gólveszélyt. Ennek megfelelően
alig telt el félóra, már hárommal ment a Fradi. Előbb Naby Keita előtt nyílt nagy terület, ki is ugratta Varga Barnabást, aki szépen vitte el a kapus mellett, majd a 33. minutumban Jonathan Levi lőtt pontos szabadrúgásgólt a rosszul helyezkedő Kersák hosszújába.
Ezt is ajánljuk a témában
Az előző meccs után a Mandiner megkérdezte Keane-t, hogy megbánta-e a döntését.
A szünet után, az 51. percben a Dibuszt helyettesítő Gróf Dávid kis híján bepotyázta a szünetben beálló Bright Edomwonyi kiszorított helyzetből érkező lövését, de másodszorra már rávetődött a labdára. Egy veszélyes helyről leadott, de ártalmatlan nyíregyházi szabadrúgás, majd egy újabb Gróf-védés jelezte, hogy a második félidőre nagyon elkényelmesedett az FTC.
A 66. percben aztán szürreális jelenetek játszódtak le a vendégtizenhatoson belül. Gróf kirúgás gyanánt lepasszolta a labdát az előtte álló Ibrahima Cissének, így játékba hozva a játékszert, mire a nem sokkal korábban egy sárgát is begyűjtő francia védő lehajolt, és egy pillanatra megérintette a labdát kézzel – valószínűleg ő szerette volna elvégezni a már elvégzett kirúgást...
Az ily módon jogosan megítélt tizenegyest Edomwonyi magabiztosan értékesítette, ezzel a ritkán látható büntetővel megérdemelten szépített a Szpari, Cissét meg azzal a lendülettel le is hozta Keane. Hamar visszaállt ugyanakkor a háromgólos különbség. Edomwonyi a belőtt büntető után a másik oldalon meg összehozott egyet,
Gruber ezzel duplázott, az elmúlt két bajnokin így összesen három gól és két gólpassz a mérlege a bomba formában lévő húszéves támadónak!
A vége így a papírformának megfelelő 1–4, a bajnoki címvédő FTC ezzel átvette a vezetést az NB I tabelláján.
(Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt)