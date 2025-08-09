Gólzápor és mesterhármas – szabályosan ledózerolta az MTK a Disógyőrt

Hazatér Dániából a magyar futball egyik legnagyobb tehetsége: megvan, hol folytatja!
Az utolsó részletek lezárása van hátra az átigazolás hivatalos bejelentéséhez.
A kilenc magyarral felálló MTK öt hazai góllal hagyta helyben az új szabályok és ajánlások nyomán láthatóan szenvedő miskolciakat.
Nagyon hamar lerendezték a fővárosiak az NB I harmadik fordulójának szombati nyitómeccsét.
Az MTK-nál a kezdőben kapott helyet a Köbenhavntől kölcsönben hazatérő 18 éves tehetség, Németh Hunor, míg az előző bajnokihoz képest öt(!) helyen változtató, a magyarszabállyal és a kiemelt akadémiákra vonatkozó előírással láthatólag izzadva sakkozó DVTK-nál egy másik nagy visszatérő, Tamás Márk.
Hat perc alatt hozta össze az első tizenegyest a Diósgyőr, a fiatal Demeter Milán nagyon ügyetlenül ért hozzá a labdához kézzel, Molnár Rajmund be is vágta a megítélt büntetőt. Húsz perccel később Kata Mihály lőhette ki a hosszút a tizenhatoson belül keresztben, blokk nélkül, és még fel sem ocsúdtak a miskolciak, egy labdavesztés utáni kontrát megint Molnár fejezett be villámgyorsan a centerezés után.
És itt még nem volt vége! A játékrész hajrájában egy újabb jogos tizenegyessel Molnár Rajmund bő félóra alatt szerzett mesterhármast: egy félidő leforgása alatt kapott egy tükörsima négyest az idénynek hangzatos tervekkel nekivágó, két és fél meccs után egyetlen ponttal és 3–9-es gólkülönbséggel szerénykedő Diósgyőr...
A félidőben tovább folytatódott a kétségbeesett miskolci kísérletezgetés, a régi-új edző Vladimir Radenkovics ezúttal négy cserével próbálta meg felrázni az első játékrészben értékelhetetlen produkciót nyújtó csapatát. Ennek nyomán az egyik friss erő, Jurek Gábor kétszer is közel járt a szépítéshez, ám egyik alkalommal sem talált kaput. Közte folytatódtak a borsodiak viszontagságai, az ugyancsak a szünetben behozott Bárdos Bencét negyedóra után le is kellett cserélni sérülés miatt.
És újabb gólt is a hazaiak szereztek, a 79. percben: a 19 éves Átrok Zalán szépségdíjas alakítás végén lőtte ki a bal alsót a tizenhatos előteréből – úgy látszik, az MTK-nál nem csak a pénz és a magyarszabály miatt tudnak érvényesülni a fiatalok...
A vége így 5–0-s kiütés, a mérkőzést és a DVTK szezonrajtját látva pedig abszolút érthető, miért a miskolci klub ágált az egyik leghangosabban a kiemelt akadémiákra vonatkozó, ezzel az elmúlt évek súlyos forintmilliárdokkal agyontámogatott akadémiai munkáját kvázi számonkérő szabálymódosítás ellen...
(Nyitókép: Facebook/MTK Budapest)