DVTK NB I MTK

Gólzápor és mesterhármas – szabályosan ledózerolta az MTK a Disógyőrt

2025. augusztus 09. 20:16

A kilenc magyarral felálló MTK öt hazai góllal hagyta helyben az új szabályok és ajánlások nyomán láthatóan szenvedő miskolciakat.

2025. augusztus 09. 20:16
null

Nagyon hamar lerendezték a fővárosiak az NB I harmadik fordulójának szombati nyitómeccsét.

Az MTK-nál a kezdőben kapott helyet a Köbenhavntől kölcsönben hazatérő 18 éves tehetség, Németh Hunor, míg az előző bajnokihoz képest öt(!) helyen változtató, a magyarszabállyal és a kiemelt akadémiákra vonatkozó előírással láthatólag izzadva sakkozó DVTK-nál egy másik nagy visszatérő, Tamás Márk. 

Hat perc alatt hozta össze az első tizenegyest a Diósgyőr, a fiatal Demeter Milán nagyon ügyetlenül ért hozzá a labdához kézzel, Molnár Rajmund be is vágta a megítélt büntetőt. Húsz perccel később Kata Mihály lőhette ki a hosszút a tizenhatoson belül keresztben, blokk nélkül, és még fel sem ocsúdtak a miskolciak, egy labdavesztés utáni kontrát megint Molnár fejezett be villámgyorsan a centerezés után. 

És itt még nem volt vége! A játékrész hajrájában egy újabb jogos tizenegyessel Molnár Rajmund bő félóra alatt szerzett mesterhármast: egy félidő leforgása alatt kapott egy tükörsima négyest az idénynek hangzatos tervekkel nekivágó, két és fél meccs után egyetlen ponttal és 3–9-es gólkülönbséggel szerénykedő Diósgyőr... 

A félidőben tovább folytatódott a kétségbeesett miskolci kísérletezgetés, a régi-új edző Vladimir Radenkovics ezúttal négy cserével próbálta meg felrázni az első játékrészben értékelhetetlen produkciót nyújtó csapatát. Ennek nyomán az egyik friss erő, Jurek Gábor kétszer is közel járt a szépítéshez, ám egyik alkalommal sem talált kaput. Közte folytatódtak a borsodiak viszontagságai, az ugyancsak a szünetben behozott Bárdos Bencét negyedóra után le is kellett cserélni sérülés miatt. 

És újabb gólt is a hazaiak szereztek, a 79. percben: a 19 éves Átrok Zalán szépségdíjas alakítás végén lőtte ki a bal alsót a tizenhatos előteréből – úgy látszik, az MTK-nál nem csak a pénz és a magyarszabály miatt tudnak érvényesülni a fiatalok...

A vége így 5–0-s kiütés, a mérkőzést és a DVTK szezonrajtját látva pedig abszolút érthető, miért a miskolci klub ágált az egyik leghangosabban a kiemelt akadémiákra vonatkozó, ezzel az elmúlt évek súlyos forintmilliárdokkal agyontámogatott akadémiai munkáját kvázi számonkérő szabálymódosítás ellen...

(Nyitókép: Facebook/MTK Budapest)

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. augusztus 09. 21:18
Legyen úgy mint ókori Bizáncban: Kékek Zöldek Pirosak Fehérek.. Oszt annyi...
Válasz erre
0
0
survivor
2025. augusztus 09. 21:16
Ha a magyar valogatott 0 db. magyart alkalmaz, a németben 2-3 német van, svájciak azok albán ,bosnyák vegyes, a britek fele néger....akkor MI A FASZNAK ?
Válasz erre
0
0
survivor
2025. augusztus 09. 21:12
"Magyarszabály" VAGY minden MINDEN ország csak az etnikai benszülött v. állampolgár focistát jatszathasson VAGY bárkit bárhonnan De akkor a " nemzeti válogatottak" es a lokalitashoz kötött helyi klubbok szűnjenek meg. Francia válogatott= 11 arab/ néger Fradi = nulla ferencvarosi feher/ európai.🤪🤪🤪
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!