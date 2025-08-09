Gólzápor és mesterhármas – szabályosan ledózerolta az MTK a Disógyőrt

Hat perc alatt hozta össze az első tizenegyest a Diósgyőr, a fiatal Demeter Milán nagyon ügyetlenül ért hozzá a labdához kézzel, Molnár Rajmund be is vágta a megítélt büntetőt. Húsz perccel később Kata Mihály lőhette ki a hosszút a tizenhatoson belül keresztben, blokk nélkül, és még fel sem ocsúdtak a miskolciak, egy labdavesztés utáni kontrát megint Molnár fejezett be villámgyorsan a centerezés után.

És itt még nem volt vége! A játékrész hajrájában egy újabb jogos tizenegyessel Molnár Rajmund bő félóra alatt szerzett mesterhármast: egy félidő leforgása alatt kapott egy tükörsima négyest az idénynek hangzatos tervekkel nekivágó, két és fél meccs után egyetlen ponttal és 3–9-es gólkülönbséggel szerénykedő Diósgyőr...