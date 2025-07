„Szeretnék fiatal magyar játékosokkal eredményes lenni” – az MTK nagy nyertese lehet az „ötmagyaros” szabálynak

Nagyon örülök annak, hogy komoly érdeklődés van a játékosaink iránt, mert ez is egy jó visszajelzése annak, hogy jól teljesítenek. Ez az ő munkájukat dicséri és a klubét is”

– mondta nekünk Horváth Dávid. Hozzátette: ilyenkor egy vezetőedzőnek kettős érzése támad, mert egyfelől örül annak, ha egy labdarúgója szintet léphet, ugyanakkor a távozása és a pótlása új feladat elé állítja őt.

Hogyha a klub és a játékos is megfelelő ajánlatot kap, akkor egy olyan win-win helyzet alakul ki, amiből mindenki profitál.”

Horváth többek között arról is beszélt, hogy az utóbbi évekhez képest most alakult át a legjobban az MTK kerete. Vannak olyanok, akik visszatértek, így ők már tisztában vannak a klub identitásával, és hogy mit várnak el tőlük a pályán. Továbbá érkeztek kész futballisták is, akik korábbi csapataikban már letették a névjegyüket.

Horváth Dávidnak nem volt könnyű dolga a nyáron, alaposan átalakult az MTK kerete / Fotó: mtkbudapest.hu

„A mostani állomány eléggé kompakt, tehát ugyanúgy szép számmal megtalálható fiatal és idősebb játékos is, ezért azt gondolom, hogy csak abban az esetben várható újabb érkező, ha valaki távozik. Augusztus végéig tart az átigazolási időszak, addig bármi megtörténhet.”

Nyári játékosmozgás az MTK-nál (forrás: Nemzeti Sport)

Érkezők: Átrok István Zalán (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Bévárdi Zsombor (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben Bp. Honvéd), Fadgyas Tamás (Kazincbarcika SC), Jakub Plsek (cseh, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Széles Imre (Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Szépe János (szlovákiai, ETO FC Győr, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Németh Hunor (Köbenhavn – Dánia)

Kölcsönből visszatérnek: Kovács Mátyás (Videoton FC Fehérvár), Lehoczky Roland (Vasas FC), Szűcs Patrik (Budafoki MTE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC)

Távozók: Kosznovszky Márk (Portsmouth – Anglia),Nemanja Antonov (szerb, Nyíregyháza Spartacus – szabadon igazolhatóként), Bobál Dávid (szabadon igazolható), Hej Viktor (ukrán-magyar, Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Merényi Ádám (budafoki kölcsön után Kecskeméti TE), Nagy Zsombor (Zalaegerszegi TE FC – szabadon igazolhatóként), Stieber Zoltán (szabadon igazolható), Szőke Gergő (Kolorcity Kazincbarcika SC), Végh Bence (FK Csíkszereda – Románia), Zuigeber Ákos (budafoki kölcsön után Bp. Honvéd)

Kölcsönbe távozók: Csenterics Adrián (Mérida AD – Spanyolország), Herczeg Botond (szegedi kölcsön után Budafoki MTE), Kenesei Noel (Leuven – Belgium), Stumpf Gábor (Budafoki MTE)

Kölcsönből visszatért klubjához: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Kata Mihály (Deportivo Alavés – Spanyolország), Molnár Rajmund (Besiktas – Törökország, illetve Hollandia)

Nem elvárás Európa

Az MTK a felkészülési időszakban nem kevesebb mint hét edzőmérkőzést játszott, és két hetet Ausztriában készült. Mutatjuk az eredményeit!

Felkészülési meccsek

Június 25.: Olimpija Ljubljana (szlovén)–MTK Budapest 3–3

Június 28.: NS Mura (szlovén)–MTK Budapest 1–2

Július 3.: MTK Budapest–FK Csíkszereda (romániai) 3–1

Július 4.: MTK Budapest–Universitatea Craiova (román) 0–1

Július 12.: MTK Budapest–Kecskeméti TE (NB II) 2–1

Július 16.: MTK Budapest–Soroksár (NB II) 1–0

Július 19.: MTK Budapest–Komáromi FC (szlovákiai) 0–3

Az MTK tehát négy győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel zárt. Horváth Dávid a felkészülési időszakot illetően a legnagyobb pozitívumként az új játékosok beilleszkedését emelte ki.

„Szeretnénk folytatni azt, amit már az előző évben részben megmutattuk, vagyis hogy képesek vagyunk domináns futballt játszani. A játékot tekintve idén szeretnénk még inkább a modern európai futballhoz közelíteni.

Úgy gondolom, az lesz igazán az mi erősségünk, hogy mindenfajta játékra képesek leszünk reagálni, és nem csak egydimenziósak leszünk”

– jelentette ki a 40 éves szakember, majd azzal folytatta, hogy meg akarják tartani azt a státuszt, amit a feljutás után kiharcoltak, vagyis hogy erős és stabil csapat benyomását keltik. Az MTK a 2023–2024-es kiírásban bizonyíthatott újra az NB I-ben, és a nyolcadik lett, az előző idényben pedig 46 ponttal (13 győzelem, hét döntetlen és 13 vereség) az ötödik helyen zárt.

Kiesési gondjaink nem voltak ebben a két évben, és ezt most is szeretnénk elkerülni, sőt én azt mondom, hogy ha a fiatal játékosaink ugyanilyen ütemben tudnak fejlődni, az olyan hatással lehet a csapatra, hogy a nemzetközi kupaszereplésért és a dobogóért is küzdhetünk.”

Az MTK és Selei András klubigazgató a célkitűzéssel kapcsolatban így fogalmazott a Mandinernek:

„A klub elért arra a szintre, hogy a következő években már a nemzetközi kupa elérése legyen a célunk, de nem elvárás a jelenlegi rendszerben, így a cél hajszolásáért nem teszünk fel mindent egy lapra.”

Horváth kitért az„ötmagyaros” szabályra is, amit a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) vezetett be.