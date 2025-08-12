Orbán Viktor: A nagyság tudata és érzése kiveszett az európai vezetőkből – élőben a kormányfői interjú (VIDEÓ)
Kedden 16 órakor a Patrióta csatornáján Orbán Viktor miniszterelnök és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő beszélget a Trump–Putyin-találkozó kapcsán – derül ki a Patrióta beharangozójából. A beszélgetést a Mandiner élőben közvetíti.
Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején azt mondta, a politikában az évek száma adja a tekintélyt. A politika nem elméleti, hanem tapasztalati műfaj, és miután Európában én vagyok a leghosszabb ideje hivatalban, így megszokott, hogy megkérdezik a véleményemet – tette hozzá. Orbán Viktor közölte azért vétózta meg az uniós állásfoglalást Ukrajnáról, mert abban szerepelt Ukrajna uniós tagsága. Másfelől nem szabad nevetségesnek és szánalmasnak tűnik a politikában – közölte.
Mivel Európát nem hívták meg a két elnök találkozójára, ezért meglehetősen szánalmas, hogy most folyamatosan próbálnak odaférkőzni.
A nagyság tudata és érzése kiveszett az európai vezetőkből, csak jól akarnak élni, de nagyság nélkül nem lehet jól élni – mondta Orbán Viktor.
Az a helyzet, hogy akármit mondanak, annak van vagy köze a valósághoz, vagy nincs – mondta Orbán Viktor. Korábban a politikai kommunikáció az emberek bevonásáról szólt. Míg ma a politikusok nyilatkozataiból szinte lehetetlen kiolvasni a valós szándékokat – tette hozzá.
