Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna interjú Nógrádi György Orbán Viktor

Orbán Viktor: A nagyság tudata és érzése kiveszett az európai vezetőkből – élőben a kormányfői interjú (VIDEÓ)

2025. augusztus 12. 15:30

Kedden 16 órakor a Patrióta csatornáján Orbán Viktor miniszterelnök és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő beszélget a Trump–Putyin-találkozó kapcsán – derül ki a Patrióta beharangozójából. A beszélgetést a Mandiner élőben közvetíti.

2025. augusztus 12. 15:30
null
Kovács András
Kovács András

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején azt mondta, a politikában az évek száma adja a tekintélyt. A politika nem elméleti, hanem tapasztalati műfaj, és miután Európában én vagyok a leghosszabb ideje hivatalban, így megszokott, hogy megkérdezik a véleményemet – tette hozzá. Orbán Viktor közölte azért vétózta meg az uniós állásfoglalást Ukrajnáról, mert abban szerepelt Ukrajna uniós tagsága. Másfelől nem szabad nevetségesnek és szánalmasnak tűnik a politikában – közölte.

 Mivel Európát nem hívták meg a két elnök találkozójára, ezért meglehetősen szánalmas, hogy most folyamatosan próbálnak odaférkőzni. 

A nagyság tudata és érzése kiveszett az európai vezetőkből, csak jól akarnak élni, de nagyság nélkül nem lehet jól élni – mondta Orbán Viktor.  

Orbán
Orbán Viktor újabb interjúban elemzi a nemzetközi helyzetet
Forrás: Danny GYS / POOL / AFP

Az a helyzet, hogy akármit mondanak, annak van vagy köze a valósághoz, vagy nincs – mondta Orbán Viktor. Korábban a politikai kommunikáció az emberek bevonásáról szólt. Míg ma a politikusok nyilatkozataiból szinte lehetetlen kiolvasni a valós szándékokat – tette hozzá. 

 

 

Orbán üzent Brüsszelnek: Európa nem lehet szánalmas és gyenge

Orbán Viktor kedden reggel a Mandinernek elmondta: két okból döntött így. Egyrészt a dokumentum egyértelműen sürgette Ukrajna EU-tagságát, amit a magyarok a Voks 2025 népszavazáson elutasítottak.

Ezt is ajánljuk a témában

 Másrészt szerinte Európa gyengének tűnik, ha nem képes saját háborús ügyeit rendezni, de kívülről kommentál egy amerikai–orosz csúcsot.

A miniszterelnök reggeli Facebook-posztjában is hangsúlyozta: az EU vezetőit meg sem hívták a találkozóra, ezért különösen szomorú, hogy a partvonalról próbálnak feltételeket szabni.

 Az egyetlen ésszerű lépés az lenne, ha az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményeznénk egy EU–Oroszország csúcstalálkozót. Adjunk esélyt a békének!”

– írta.

„Ez a mi hátsó udvarunkban zajló konfliktus. Európának öntudatra kell ébrednie, kezdeményező szerepet kell játszania” 

– tette hozzá az interjúban. A pénteki Trump–Putyin-találkozótól Orbán Viktor azt reméli, csökken a világháború kockázata.

Nézze meg a teljes interjút a Mandiner YouTube-csatornáján!

Cikkünk folyamatosan frissül

Nyitókép: Bohár Dániel Facebook oldala

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
2025. augusztus 12. 16:11
Első gondolatom az volt, hogy Orbán Viktor alaposan megfontolja, hogy kivel üljön le egy asztalhoz.., hogy ne kerüljön kellemetlen helyzetbe..! Bezzeg, ha én lehetnék a Nógrádi helyében, majd csak megmutatnám Orbánnak, hogy merre lakik az Úristen... -hát más időkben lehetséges, hogy ez megtörténne..! De most nem! -nem olyan időket élünk! Mocskos a Fidesz?! Naná! -de még mennyire! Hiba és bűn hegyén hátán, másból sem állnak Elég ismeretet kapunk, ha egyszer is meghallgatjuk, a kifogástalan származású Magyar Pétert! Ő nem ismerné a Fideszt, hiszen a Fidesz hulladék embere, a Fidesz szemétdombjáról emelte fel, emelte ki, a zsidó média! A magyarellenes zsidó média! Mérleget vontam, mérleget vonhatunk..! kötelező mérleget vonni! Van a "Mocskos Fidesz"! -és mi van még?! Van a Magyar Péter, ki képességtelenül, kiemelkedő alkalmatlansággal, garantáltan hozza a magyarellenes uralkodó irányzatot, a "Minél rosszabb , annál jobb!" És Tudja! Meri! Teszi! -hát mégiscsak inkább a "Mocskos Fidesz"!
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. augusztus 12. 16:04
Brománc
Válasz erre
0
1
turulminator
2025. augusztus 12. 15:53
Magyarorszagrol megint nem volt szo ? Mit kepzel Orban ?
Válasz erre
0
2
Obsitos Technikus
2025. augusztus 12. 15:51
Nobozmög. Nógrágyi mán pofaszőr is.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!