Orbán Viktor: A nagyság tudata és érzése kiveszett az európai vezetőkből – élőben a kormányfői interjú (VIDEÓ)

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején azt mondta, a politikában az évek száma adja a tekintélyt. A politika nem elméleti, hanem tapasztalati műfaj, és miután Európában én vagyok a leghosszabb ideje hivatalban, így megszokott, hogy megkérdezik a véleményemet – tette hozzá. Orbán Viktor közölte azért vétózta meg az uniós állásfoglalást Ukrajnáról, mert abban szerepelt Ukrajna uniós tagsága. Másfelől nem szabad nevetségesnek és szánalmasnak tűnik a politikában – közölte.

Mivel Európát nem hívták meg a két elnök találkozójára, ezért meglehetősen szánalmas, hogy most folyamatosan próbálnak odaférkőzni.

A nagyság tudata és érzése kiveszett az európai vezetőkből, csak jól akarnak élni, de nagyság nélkül nem lehet jól élni – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor újabb interjúban elemzi a nemzetközi helyzetet

Forrás: Danny GYS / POOL / AFP

Az a helyzet, hogy akármit mondanak, annak van vagy köze a valósághoz, vagy nincs – mondta Orbán Viktor. Korábban a politikai kommunikáció az emberek bevonásáról szólt. Míg ma a politikusok nyilatkozataiból szinte lehetetlen kiolvasni a valós szándékokat – tette hozzá.

Orbán üzent Brüsszelnek: Európa nem lehet szánalmas és gyenge

Orbán Viktor kedden reggel a Mandinernek elmondta: két okból döntött így. Egyrészt a dokumentum egyértelműen sürgette Ukrajna EU-tagságát, amit a magyarok a Voks 2025 népszavazáson elutasítottak.