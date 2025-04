Bemondta az európai ország miniszterelnöke: katonákat küldene Ukrajnába

Észtország kész részt venni egy esetleges európai békefenntartó misszióban Ukrajnában – jelentette be szerdán Kristen Michal észt miniszterelnök. A balti állam - amely egyben az Európai Unió és a NATO tagja is - akár egy századdal felérő szárazföldi haderő, valamint kiképzők és törzstisztek küldésére is felkészült – derül ki a tallinni kancellária közleményéből.

Ukrajna biztonsága Európa biztonságát jelenti”

– fogalmazott Michal, hozzátéve, hogy egy független, szuverén, az európai közösséghez tartozó Ukrajna lehet a leghatékonyabb stratégiai biztosíték Moszkva imperializmusával szemben. „Most kell megmutatnunk, hogy képesek vagyunk a jó ötleteket tettekre váltani” – mutatott rá a miniszterelnök.

Az Egyesült Királyság és Franciaország vezetésével egy úgynevezett „hajlandók koalíciója” formálódik, amely kész lenne csapatokat küldeni Ukrajnába egy esetleges békemegállapodás után. Az észt csapatok csak parlamenti jóváhagyás esetén vehetnek részt a misszióban.

A misszió részletei egyelőre nem tisztázottak. Brit sajtóértesülések szerint London és Párizs tényleges katonai egységek küldése helyett elsősorban kiképzésre, katonai felszerelés biztosítására és légi megfigyelésre korlátozná a részvételét. A koalíció Ukrajna igazságos békére való törekvését támogatja. Annak ellenére, hogy az elmúlt hónapokban egyre nagyobb lendületet kapott, az Egyesült Államok mindeddig nem kötelezte el magát biztonsági garanciák nyújtására. A moszkvai vezetés ellenzi a koalíció megalakulását.

(MTI)

Nyitókép: Anadolu via AFP/2025 Anadolu