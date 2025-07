Naponta ötvennyolc magzatra mondanak nemet – legyen mindenkinek születésnapja!

A Mindenki Születésnapja mottó, hívószó és egy alapítvány, amely nyílt párbeszédet sürget a magzati élet védelmének lehetőségeiről hazánkban. Tavalyi első megmozdulásuk egy sikeres kampányséta volt a fővárosban – szeptember 13-án újra várnak magánszemélyeket, támogató szervezeteket egyaránt. Céljuk az életvédelmi szemlélet népszerűsítése mellett felmutatni azt a társadalmi szövetet, amely a gyermeket váró, válságba került kismamáknak, családoknak kínál valódi támogatást. A Mindenki Születésnapja Alapítvány a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségével karöltve dolgozik azért, hogy a krízisben fogant magzatok is megszülethessenek, az anyákat pedig egyre erősebb védőháló vegye körül gyermekük első születésnapja után is. Az esemény nagykövetei többek között Lackfi János író-költő, Dr. Dékány Ágnes és Dr. Bálint Balázs nőgyógyászok, Zámbori Soma színész és Dr. Csókay András idegsebész is.