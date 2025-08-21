Ft
08. 21.
csütörtök
háború béke NATO Ukrajna Donald Trump Vlagyimir Putyin

Bájos naivitás sok halottal

2025. augusztus 21. 07:14

Valójában persze a világot, benne Európát és saját magunkat sajnáljuk, Trumpnak nincs szüksége a részvétünkre.

2025. augusztus 21. 07:14
null
Horváth Gábor
Horváth Gábor
Népszava

„Az ember valósággal megsajnálja Donald Trumpot. Szegénynek vajmi kevés fogalma van arról, hogy mit tesz. Nem tudja, hogyan kell felkészülni egy diplomáciai tárgyalásra, nincs is csapata, amelyik elvégezné az előzetes elemzéseket, úgyhogy folyamatosan rögtönöz, ráadásul mindent a saját egója alapján ítél meg. Valójában persze a világot, benne Európát és saját magunkat sajnáljuk, Trumpnak nincs szüksége a részvétünkre. Ő nemcsak fényezi magát, hanem el is hiszi, hogy jótékony hatással van a nemzetközi eseményekre, szerinte fél év alatt már hat-hét háborúnak vetett véget, igazán megérdemelné a Nobel-békedíjat.

A béketeremtés szándéka mindenképpen dicséretes, de jó szándékú hályogkovács is okozhat helyrehozhatatlan károkat. Itt van például Ukrajna. Pénteken, Alaszkába tartva Trump a tűzszünetet nevezte fő céljának. A Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalás után viszont már békemegállapodást sürgetett. Hétfőn, az európai vezetőkkel és Volodimir Zelenszkijjel találkozva védelmezte vadonatúj álláspontját, míg német és francia részről újra felvetették a tűzszünetet. A különbség akár több százezer emberélet, hiszen egy békemegállapodás hosszú és bonyolult folyamat, azalatt sokan esnének el a fronton vagy halnának meg a hát­országban.

Trump ugyanilyen bizonytalanságot mutat az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garancia ügyében, ami nélkül Zelenszkij még csak el sem kezdhet alkudozni a területi kérdésekről. Az amerikai elnök elfogadta az európai ajánlatot egy 90 milliárd dolláros fegyvermegállapodásra, és nem zárta ki, hogy amerikai katonák is részt vegyenek a békefenntartásban. Ugyanakkor nem tudni, hogy a Nyugat milyen szerepet játszana – harctámogatást is adna az ukránoknak, vagy csak kiképzőkkel segítene, netán az egyelőre nem létező tűzszünetet felügyelné? Eddig francia, brit, német és török részvétel merült fel, de szinte minden az amerikaiakon múlik. Moszkva persze kizárja a NATO szerepét, de nem világos, hogy ez csak a szervezet parancsnoksága alá helyezett egységekre vonatkozik, vagy a tagállamok nemzeti hadseregeire is. Hétfői kétértelműsége után Trump kedden pontosította, hogy nem küld szárazföldi egységeket – de támogatnának egy európai missziót. Azt nem részletezte, hogyan, pedig itt is rengeteg variáció lehetséges – kezdve a logisztikával a műholdas felderítésen át egészen a légvédelemig, sőt, a harcirányításig.”

Nyitókép: MANDEL NGAN / AFP

luisbathhelena
2025. augusztus 21. 08:50
A Nepszava szerkesztosegbe a denever is reflektorral repül be.....
gyzoltan-2
2025. augusztus 21. 08:32
Kinek nem világos, hogy az USA (is) hadviselő fél! Az USA nélkül nincs háború! A háborút az USA tartja fenn! Trump és az USA kormányának felelőssége akkor is fennáll, ha világ is tisztában van vele, hogy ki, kik a tánctanára, meghatározója, az USA vezetésének...
statiszta
2025. augusztus 21. 08:31
A demokraták és a republikánusok között az a különbség, hogy míg a demokraták álszent módon aktívan kevernék bele európát a háborúba, a republikánusok megengedik a brüsszelita hülyéknek, hogy belekeveredjenek, de akinek van esze és országa nincs nagyon rossz helyen (pl. baltiak igen, de már a finn-svéd is megúszhatná), az nem keveredik bele. Rég rá kellett volna jönni, hogy az USA-nak nem érdeke az erős Európa, de nyilván a demokraták seggéből kiálló "Népszara"-ból ez nem látszik. :)
Kétes
2025. augusztus 21. 07:56
Ó! Te Isten barma, Gabcsikovó! Ha te a sajtóhírekre alapozva akarod megérteni a világot, akkor változtass pályát. Trianon után a legyőzött államok nem tarthattak fenn ütőképes hadsereget. Nem lehetett hadiiparuk és területek elvesztésével kellett szembenézniük. Trumpra visszatérve. Miből gondolod, hogy senkivel nem konzultál a döntései előtt? A szövetségeseivel folytatott konzultáció közben is felhívta Putyint. Utána (döntés előtt!!!) Orbánt is felhívta Ukrajna EU csatlakozása ügyében, ha igaz. Tudod így tárgyal egy ingatlanos! Nem csak azt kérdezi, hogy van-e tengeri kilátás a megvásárolandó telekről, hanem azt is, hogy az építési szabályok szerint nem építhetnek-e arra a telekre a panorámát akadályozó épületet. Az pedig becsülendő, hogy nem azzal kezdte az európaikkal, hogy ebben és ebben megállapodtam Putyinnal, hanem megkérdezte őket is, hogy mit szeretnének, noha igazából őket nem hívta senki. Végtére is az ukrán cehhet Európa fizeti majd! Trump meg spórol és bizniszel.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!