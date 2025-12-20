Ft
washington post podcast mesterséges intelligencia

Nagyot akart villantani a Washington Post, de csúnyán befürdött az új AI podcasttel

2025. december 20. 19:24

A formátumot annak ellenére tették nyilvánosan elérhetővé, hogy a tesztelés során számos hibát találtak.

2025. december 20. 19:24
null

Az AI által generált, személyre szabott podcastet indított a Washington Post, amely a mesterséges intelligencia segítségével, egyedi algoritmusokat figyelembe véve kínál személyre szabott tartalmat a felhasználóknak. „A te személyes podcasted” – így reklámozzák az alkalmazást, ami elméletben nagyon jól hangzik. A gyakorlatban azonban széles körű felháborodást váltott ki, mivel 

a Post egy hibáktól hemzsegő alkalmazást tett elérhetővé a felhasználók számára, annak ellenére, hogy a belső tesztelések során rengeteg probléma merült fel, amelyeket azóta sem javítottak ki.

Az alkalmazás felületén is hangsúlyozzák, hogy egyelőre csak béta verzióként működik, ugyanakkor már elérhető a felhasználók számára.

A problémák ott kezdődnek, hogy az alkalmazás még a lap újságíróinak nevét sem tudja helyesen kiejteni. Ennél is aggályosabb azonban, hogy 

képes „kitalálni” idézeteket, illetve egyes kijelentéseket más személyeknek tulajdonítani, mint akik valójában mondták azokat. 

Sőt, előfordul az is, hogy egy külső forrásból származó idézetet a lap saját álláspontjaként tüntet fel. Az alkalmazásban ezért fel is szólítják a hallgatókat arra, hogy a podcastben elhangzó információkat inkább más forrásból is ellenőrizzék.

Mindezek után felmerül a kérdés: vajon miért próbálkozik mégis a Post az AI-alapú podcasttel, és miért erőlteti ennyire, ha láthatóan nem működik megfelelően? Az NPR által idézett szakértő szerint az AI-podcastekben lehet a jövő, és már most is számos szerkesztőség kísérletezik azzal, hogy az oldalon megjelenő cikkeket mesterséges intelligenciával olvastatják fel. Ennek oka, hogy az utóbbi időben egyre népszerűbbé váltak a különféle podcastműsorok, és ezeket mesterséges intelligenciával előállítani jóval olcsóbb, mint valódi emberekkel, valódi stúdiókban és valódi mikrofonokkal rögzíteni.

Forrás: NPR, képernyőkép

Nyitókép: képernyőkép

 

kalyibagaliba
2025. december 20. 20:38
Nem kellene tizsásokat a közelébe engedni és nem tanulna meg hazudozni szegény AI.
Válasz erre
0
0
tasijani22000
•••
2025. december 20. 20:18 Szerkesztve
Talán egy évtizede IS volt már, mikor próbaképpen elindítottak egy AI entitást, hogy barátkozzon az emberekkel, de nem kellet két nap és le kellett lőni, mert akkora "antiszemita" vált belőle, mint ide Jeruzsálem! Ezzel a fajta problémával a cionáci világterror időszakának végéig együtt kell élnetek nyomorultak...
Válasz erre
0
1
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2025. december 20. 19:33
"képes „kitalálni” idézeteket, illetve egyes kijelentéseket más személyeknek tulajdonítani, mint akik valójában mondták azokat. " na hát ez egy átlagos kedd a HVG-nél
Válasz erre
2
0
Takagi
2025. december 20. 19:30
Lúzerek.
Válasz erre
2
0
