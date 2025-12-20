Nagyot akart villantani a Washington Post, de csúnyán befürdött az új AI podcasttel
2025. december 20. 19:24
A formátumot annak ellenére tették nyilvánosan elérhetővé, hogy a tesztelés során számos hibát találtak.
2025. december 20. 19:24
Az AI által generált, személyre szabott podcastet indított a Washington Post, amely a mesterséges intelligencia segítségével, egyedi algoritmusokat figyelembe véve kínál személyre szabott tartalmat a felhasználóknak. „A te személyes podcasted” – így reklámozzák az alkalmazást, ami elméletben nagyon jól hangzik. A gyakorlatban azonban széles körű felháborodást váltott ki, mivel
a Post egy hibáktól hemzsegő alkalmazást tett elérhetővé a felhasználók számára, annak ellenére, hogy a belső tesztelések során rengeteg probléma merült fel, amelyeket azóta sem javítottak ki.
Az alkalmazás felületén is hangsúlyozzák, hogy egyelőre csak béta verzióként működik, ugyanakkor már elérhető a felhasználók számára.
A problémák ott kezdődnek, hogy az alkalmazás még a lap újságíróinak nevét sem tudja helyesen kiejteni. Ennél is aggályosabb azonban, hogy
képes „kitalálni” idézeteket, illetve egyes kijelentéseket más személyeknek tulajdonítani, mint akik valójában mondták azokat.
Sőt, előfordul az is, hogy egy külső forrásból származó idézetet a lap saját álláspontjaként tüntet fel. Az alkalmazásban ezért fel is szólítják a hallgatókat arra, hogy a podcastben elhangzó információkat inkább más forrásból is ellenőrizzék.
Mindezek után felmerül a kérdés: vajon miért próbálkozik mégis a Post az AI-alapú podcasttel, és miért erőlteti ennyire, ha láthatóan nem működik megfelelően? Az NPR által idézett szakértő szerint az AI-podcastekben lehet a jövő, és már most is számos szerkesztőség kísérletezik azzal, hogy az oldalon megjelenő cikkeket mesterséges intelligenciával olvastatják fel. Ennek oka, hogy az utóbbi időben egyre népszerűbbé váltak a különféle podcastműsorok, és ezeket mesterséges intelligenciával előállítani jóval olcsóbb, mint valódi emberekkel, valódi stúdiókban és valódi mikrofonokkal rögzíteni.
