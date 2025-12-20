Nagyot akart villantani a Washington Post, de csúnyán befürdött az új AI podcasttel

Sőt, előfordul az is, hogy egy külső forrásból származó idézetet a lap saját álláspontjaként tüntet fel. Az alkalmazásban ezért fel is szólítják a hallgatókat arra, hogy a podcastben elhangzó információkat inkább más forrásból is ellenőrizzék.

Mindezek után felmerül a kérdés: vajon miért próbálkozik mégis a Post az AI-alapú podcasttel, és miért erőlteti ennyire, ha láthatóan nem működik megfelelően? Az NPR által idézett szakértő szerint az AI-podcastekben lehet a jövő, és már most is számos szerkesztőség kísérletezik azzal, hogy az oldalon megjelenő cikkeket mesterséges intelligenciával olvastatják fel. Ennek oka, hogy az utóbbi időben egyre népszerűbbé váltak a különféle podcastműsorok, és ezeket mesterséges intelligenciával előállítani jóval olcsóbb, mint valódi emberekkel, valódi stúdiókban és valódi mikrofonokkal rögzíteni.

Forrás: NPR, képernyőkép

Nyitókép: képernyőkép