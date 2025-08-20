Már a németek is ezt kérdezik: vajon meddig képes elmenni Merz Ukrajna támogatásában?

Vajon Friedrich Merz képes lenne tényleg Ukrajnába küldeni a német nemzeti hadsereget, a Bundeswehrt? – teszi fel a kérdést a Bild. A lap szerint a Washingtonból hazatérő kancellárt problémák egész sora várta Németországban, amelyek jelentős része az ukrajnai háborúhoz és Berlin ezzel kapcsolatos álláspontjához köthető. A Bild négy olyan feladatot sorol fel, amelyekkel Merznek mielőbb szembe kell néznie, és amelyekre gyorsan megoldást kell találnia.

Elsőként már a saját kormánykoalíciós partnerével is egyezségre kell jutnia abban a kérdésben, hogy részt vegyen-e Németország egy Ukrajnába tervezett békefenntartó misszióban. A CDU koalíciós partnere, az SPD ugyanis csak abban az esetben támogatná a német katonák kiküldését, ha az Egyesült Államok vezető szerepet vállalna a műveletben. Donald Trump azonban többször is világossá tette: az USA nem kíván részt venni semmiféle szárazföldi misszióban.

További kihívást jelent az a frissen elfogadott célkitűzés, hogy

Ukrajna számára is olyan biztonsági garanciákat nyújtsanak, amelyek hasonlítanak a NATO-szerződés 5. cikkelyéhez – vagyis, ha Ukrajnát támadás éri, azt a többi ország is támadásként értékelje.

Ez Németország számára jogi és gyakorlati szempontból is ismeretlen terep, ráadásul a Bundeswehr bármilyen külföldi bevetéséhez a parlament jóváhagyása is szükséges.

A harmadik tényező, amely miatt szintén főhet Merz feje, hogy az összes nemzetközi megállapodás felett ott lebeg a kérdés: „Vajon Trump beleegyezik-e?” Merznek úgy kellene meggyőznie az amerikai elnököt egy-egy kezdeményezés támogatásáról, hogy közben még a saját koalíciós partnerével is politikai játszmákat kell folytatnia.

Mindezek mellett – az egyik legerősebb uniós tagállam vezetőjeként – az ő vállát is nyomja annak az átfogó, Ukrajnát támogató csomagnak a kidolgozása, amelyet nemcsak az európai vezetőkkel, hanem az Egyesült Államokkal, Ukrajnával és Oroszországgal is el kell fogadtatnia.

A cikk szerzője szerint Friedrich Merzre összességében komoly kihívások várnak – belföldön és külföldön egyaránt. Nem lesz könnyű dolga, ha meg akarja szerezni mindazt a támogatást, amelyet Ukrajna számára tervezett.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP