Ukrajna Friedrich Merz USA

Már a németek is ezt kérdezik: vajon meddig képes elmenni Merz Ukrajna támogatásában?

2025. augusztus 20. 20:15

Tényleg elküldené a Bundeswehrt Ukrajnába?

2025. augusztus 20. 20:15
null

Vajon Friedrich Merz képes lenne tényleg Ukrajnába küldeni a német nemzeti hadsereget, a Bundeswehrt? – teszi fel a kérdést a Bild. A lap szerint a Washingtonból hazatérő kancellárt problémák egész sora várta Németországban, amelyek jelentős része az ukrajnai háborúhoz és Berlin ezzel kapcsolatos álláspontjához köthető. A Bild négy olyan feladatot sorol fel, amelyekkel Merznek mielőbb szembe kell néznie, és amelyekre gyorsan megoldást kell találnia.

Elsőként már a saját kormánykoalíciós partnerével is egyezségre kell jutnia abban a kérdésben, hogy részt vegyen-e Németország egy Ukrajnába tervezett békefenntartó misszióban. A CDU koalíciós partnere, az SPD ugyanis csak abban az esetben támogatná a német katonák kiküldését, ha az Egyesült Államok vezető szerepet vállalna a műveletben. Donald Trump azonban többször is világossá tette: az USA nem kíván részt venni semmiféle szárazföldi misszióban.

További kihívást jelent az a frissen elfogadott célkitűzés, hogy 

Ukrajna számára is olyan biztonsági garanciákat nyújtsanak, amelyek hasonlítanak a NATO-szerződés 5. cikkelyéhez – vagyis, ha Ukrajnát támadás éri, azt a többi ország is támadásként értékelje. 

Ez Németország számára jogi és gyakorlati szempontból is ismeretlen terep, ráadásul a Bundeswehr bármilyen külföldi bevetéséhez a parlament jóváhagyása is szükséges.

A harmadik tényező, amely miatt szintén főhet Merz feje, hogy az összes nemzetközi megállapodás felett ott lebeg a kérdés: „Vajon Trump beleegyezik-e?” Merznek úgy kellene meggyőznie az amerikai elnököt egy-egy kezdeményezés támogatásáról, hogy közben még a saját koalíciós partnerével is politikai játszmákat kell folytatnia.

Mindezek mellett – az egyik legerősebb uniós tagállam vezetőjeként – az ő vállát is nyomja annak az átfogó, Ukrajnát támogató csomagnak a kidolgozása, amelyet nemcsak az európai vezetőkkel, hanem az Egyesült Államokkal, Ukrajnával és Oroszországgal is el kell fogadtatnia.

A cikk szerzője szerint Friedrich Merzre összességében komoly kihívások várnak – belföldön és külföldön egyaránt. Nem lesz könnyű dolga, ha meg akarja szerezni mindazt a támogatást, amelyet Ukrajna számára tervezett.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

tavirozsa2
2025. augusztus 20. 21:53
Csak ugat, az USA támogatása nélkül nem tesz semmit...
wasserwoman
2025. augusztus 20. 21:30
komolyan,ha ránézek erre a palira,azonnal sirni szeretnék, még ilyen depressziós kancellárja nem volt a németeknek
tomekjosef
2025. augusztus 20. 20:55
Jobban tenné ez a nyárihuszár, ha a németek egyre romló életszínvonalával törődne és nem egy olyan neonáci rezsim által bitorrolt latorálammal, amely nem riadna vissza a világháború kirobbantásától sem. A németeknek minél hamarabb észhez kell térniük és elzavarni a jelenlegi libernyák-komcsi csürhét a kormánytól....
tikkadt-szocske
2025. augusztus 20. 20:40
"Tényleg elküldené a Bundeswehrt Ukrajnába?" Ha lenne egy valamire való Bundeswehr, biztos elküldené. Ami van, az hiába küldi.
